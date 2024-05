Gib niemals auf – der Mutmach-Song von Stefan Carabao

Neues Lied nach einer kleinen Pause

Nach seinen beiden erfolgreichen Alben „Jetzt oder Nie!“ und „Lauf einfach los“ gibt es nach einer kleinen Pause endlich wieder eine Single von Stefan Carabao: „Gib niemals auf“!

Wie gewohnt in Zusammenarbeit mit Gottfried Koch von A-Street-Media Hamburg produziert, schrieb Stefan Carabao den Text und Gottfried Koch die Musik dazu.

„Viel zu oft resignieren wir Menschen in schwierigen Situationen und glauben, es allein bewältigen zu müssen. Doch gemeinsam geht es oft viel leichter bergauf!“ ist die Botschaft die der Künstler mit seinem Song senden möchte. „Auch ich habe solche Zeiten hinter mir, wo ich dachte, dass ich es nicht mehr schaffe!“, sagt Stefan Carabao und stellt damit erneut seine Authentizität unter Beweis.

Der auf der Ferieninsel Fehmarn aufgewachsene Sänger blickt auf nunmehr 44 Jahre zurück, in denen die Musik in unterschiedlicher Art sein ständiger Begleiter war. Bereits mit 19 Jahren wurde er Discjockey in der seinerzeit äußerst beliebten Diskothek Lord Nelson auf Fehmarn. Danach machte er sich mit eigenem Equipment als DJ und Entertainer selbständig und machte sich auf vielen kleineren und großen Veranstaltungen einen Namen.

Während längerer Aufenthalte in Thailand war Stefan Carabao dort seit 2002 über mehr als 15 Jahre Frontsänger in mehreren renommierten Rockbands und übernahm zudem 2019 das Management für seine Tochter Lena Mainoi. In diesem Jahr brachte er auch seine erste eigene Single heraus und startete als Solokünstler durch.

Gib niemals auf – ein ansprechender und tanzbarer Song, den Stefan Carabao der

Hörerschaft mit seiner unverwechselbaren Stimme so richtig nahebringt.

STEFAN CARABAO GIB NIEMALS AUF 03:33 Minuten

Label: CARMINA Records, LC 08112

ISRC: DEAR42463703

Text: Stefan Carabao, Musik: Gottfried Koch

EAN: 4067248306062 Musik: Gottfried Koch, Text: Stefan Carabao

Foto: LisaPics

Producer: Gottfried Koch

Verlag: CARMINA PUBLISHING

Copyright: 2023 CARMINA RECORDS

VÖ-Datum: 31.05.2024

CARMINA RECORDS a Division of A-STREET MEDIA

Gottfried Koch, Op’n Hesel 13. D-22397 Hamburg

040 65056424

carmina-records.com

a-street-media@t-online.dea-street-media@t-online.de www.a-street-media.com

Quelle: Büro Stefan Carabao

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestrasse 55

12049 Berlin

Deutschland

fon ..: 030 659 11 004

web ..: http://sperbys-musikplantage.over-blog.com/

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

Promotion- und Presseagentur:

Sperbys Musikplantage

Hans Peter Sperber

Weisestr. 55 – 12049 Berlin

Mail: hps-win@gmx.net und kontakt@sperbys-musikplantage.de

Telefon 030 65911004 und 0172 3832237

Webpräsenz: http://sperbys-musikplantage.over-blog.com

Sperbys Musikplantage ist der Spezialist für Bemusterungen und Künstlerpromotion im Internet. Wir bewerben Ihre neue CD, Album oder Lied breitflächig im Web auf Musik- und Presseportalen, sowie auf Facebook.

Wir machen Mailbemusterung bei allen großen Radiostationen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Niederlande und Südtirol. Dann auch bei allen Webradios und lokalen UKW-Sendern in Deutschland und weltweit. Wir haben knappe 1.300 Radiokontakte gelistet. Wir sind der Bemusterungs- und Promotion-Spezialist für deutsch gesungene Musik. Aber wir machen diese Arbeit auch für Musik die in andere Sprachen gesungen wird.

Jeden ersten Samstag im Monat gibt es auf HarbourTown Radio Sperbys Musikplantage als Radioshow. Die folgenden Samstage wird die Show dann wiederholt.



Pressekontakt:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestrasse 55

12049 Berlin

fon ..: 030 659 11 004

web ..: http://sperbys-musikplantage.over-blog.com

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Giant Mining Corp. erhält vom Nevada Department of Conservation & Natural Resources die Genehmigung des Kostenvoranschlags für die Rekultivierung der Porphyr-Kupfer-Vorzeigelagerstätte Majuba Hill in Nevada Begegnungsraum im ELA Container