Kinderträume – das neue berührende Lied von André Peickert

Ein Lied für unsere Zeit

In einer Zeit, in der Technologie und das Internet allgegenwärtig sind, haben sich auch die Träume unserer Kinder verändert! Früher waren es Abenteuer im Freien, wilde Entdeckungen und fantastische Begegnungen mit Fabelwesen!

Doch heute, in einer Zeit voller Bildschirme und digitaler Welten, werden die Träume der Kinder nur noch im Internet geträumt. Vorbei sind die großen Abenteuer auf einer Schatzinsel oder der große Traum als Pirat die 7 Weltmeere zu überqueren!

Die Abenteuer, von denen Kinder einst träumten, haben sich von realen Orten zu virtuellen Landschaften verlagert! Statt geheimnisvollen Wäldern und verwunschenen Burgen, erkunden Sie nun virtuelle Welten mit endlosen Möglichkeiten! Sie reisen durch Zeit und Raum in virtuellen Realitäten und treffen auf Wesen, die es in der realen Welt nicht gibt! Aber eines jedoch ist sicher: Ihre Fantasie, Ihre Kreativität und Ihr Entdeckungsdrang sind ungebrochen. Auch wenn Ihre Abenteuer nur noch virtuell stattfinden, können Sie weiterhin Ihre Vorstellungskraft nutzen, um die Grenzen der digitalen Welt zu sprengen und unvergessliche Geschichten zu erleben.

Mit der Veröffentlichung des neuen Songs „Kinderträume“ möchte uns André Peickert in genau diese Welt der Kinder entführen! Der beeindruckende Text aus der Feder von Michael Schuster sowie die eingängige Melodie der „Kinderträume“ aus der Hand des bekannten Komponisten und Produzenten Ulli Schwinge, verleihen diesem Lied einen Hauch von Erinnerung an die eigene, erlebte Kindheit und lässt uns noch einmal gemeinsam von vergangenen Kindheitserlebnissen träumen.

Also taucht ein in die bunte Welt der „Kinderträume“! Lasst Eure Fantasie fliegen und entdeckt die unendlichen Möglichkeiten, die nur einen Mausklick weit entfernt sind! Denn wer weiß, welche magischen Abenteuer Euch dort vielleicht erwarten!?

Die Kinder von heute träumen online – doch Ihre Träume sind genauso fesselnd, fantasievoll und spannend wie je zuvor. Die neue Produktion aus dem Hause von AP-MUSIC „Musikproduktion & Management“ zeichnet die erste

Single – Auskopplung für das kommende „BEST-OF Album“ von Schlagersänger André Peickert, welches am 24.08.2024 anlässlich seines 25 Jährigen Bühnenjubiläums veröffentlicht wird!

Die „Kinderträume“ sind digital ab dem 27.05.2024 auf allen bekannten Download u. Streamingportalen, im MPN, sowie über die Bemusterung von AP-MUSIC „Musikproduktion & Management“ erhältlich

Produktion /- Veröffentlichungsdaten:

Songtext: Michael Schuster / Komposition: Ulli Schwinge

Produktion: AP-MUSIC [Musikproduktion & Management]

Produziert von: Ulli Schwinge im Auftrag von AP-Music [Musikproduktion & Management]

Promotiontext: AP-MUSIC [Musikproduktion & Management]

Coverfoto: AP-MUSIC, iStock

Covergestaltung: AP-MUSIC [Musikproduktion & Management]

Label: recordJET / Labelcode: 24625 /

GTIN-EAN-PUC: 4068992066752 /

ISRC: DEZC62414171 – DEZC62414172 / Genre: Pop/Schlager /

Länder: Worldwide /

Veröffentlichungsdatum: 27.05.2024 (digital)

© 2024 – AP-MUSIC [Musikproduktion & Management]

Kontakt unter:

Büro: AP-MUSIC [Musikproduktion & Management] c/o André Peickert / 06774 Muldestausee /

Mobil: 0177/9775241 / Mail. music.andre-peickert@web.de / Website: www.andre-peickert.com /

Kontakt auf der Facebookseite unter André Peickert – Sänger, Liedtexter u. Produzent

Quelle: Büro AP Music

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestrasse 55

12049 Berlin

Deutschland

fon ..: 030 659 11 004

web ..: http://sperbys-musikplantage.over-blog.com/

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

Promotion- und Presseagentur:

Sperbys Musikplantage

Hans Peter Sperber

Weisestr. 55 – 12049 Berlin

Mail: hps-win@gmx.net und kontakt@sperbys-musikplantage.de

Telefon 030 65911004 und 0172 3832237

Webpräsenz: http://sperbys-musikplantage.over-blog.com

Sperbys Musikplantage ist der Spezialist für Bemusterungen und Künstlerpromotion im Internet. Wir bewerben Ihre neue CD, Album oder Lied breitflächig im Web auf Musik- und Presseportalen, sowie auf Facebook.

Wir machen Mailbemusterung bei allen großen Radiostationen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Niederlande und Südtirol. Dann auch bei allen Webradios und lokalen UKW-Sendern in Deutschland und weltweit. Wir haben knappe 1.300 Radiokontakte gelistet. Wir sind der Bemusterungs- und Promotion-Spezialist für deutsch gesungene Musik. Aber wir machen diese Arbeit auch für Musik die in andere Sprachen gesungen wird.

Jeden ersten Samstag im Monat gibt es auf HarbourTown Radio Sperbys Musikplantage als Radioshow. Die folgenden Samstage wird die Show dann wiederholt.



