Armut eine Stimme geben – Pizza für Bedürftige

Eine gute Co-Produktion zwischen Politik und solzialem Engagement

Berlin, 21. Mai 2024

Es mundete den Gästen doch sehr beim Verzehr ihrer Pizza. Die Besucher im Biergarten des Lokals „Villa Rixdorf“ genossen sichtlich die Pizza im gepflegten Biergarten mitten in Rixdorf, dem alten Ortskern in Berlin-Neukölln.

Der Landesarmutsbeauftragte der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg, Thomas de Vachroi, hatte unter dem Titel „Armut eine Stimme geben“ zusammen mit dem stellvertretenden Bezirksbürgermeister von Neukölln, Gerrit Kringel (CDU), bedürftige Menschen eingeladen. Unterstützt wurde die Aktion vom Wirt des Restaurants Villa Rixdorf sowie dem CDU-Ortsverband Nord-Neukölln und der Nachbarschaftshilfe Schillerkiez.

Es wurden jede Menge Familien-Pizzen im Restaurant-eigenen Pizzaofen gebacken, in verschiedenen Variationen. Dazu gab es kostenfrei Mineralwasser zu trinken. Bei dem schönen sommerlichen Wetter war Wasser genau richtig. Innerhalb von ca. zwei Stunden waren alle Pizzen ausgegeben.

Vor Beginn der Pizza-Ausgabe warb auch Davide Annone, Neuköllner Kandidat der CDU für das EU-Parlament am Richardplatz. Denn alle Gäste sind ja auch Wähler. Davide Annone ist italienischer Abstammung und der erste EU-Kandidat aus Neukölln. Da können alle Neuköllner stolz darauf sein.

Es wird zukünftig noch mehr Veranstaltungen dieser Art „Armut eine Stimme geben“ geben. Das ist eine gute Entscheidung für die bedürftigen Neuköllner Bürger.

Bericht: Hans Peter Sperber

