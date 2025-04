Glanzleistung für die Umwelt: umweltschonender Frühjahrsputz mit dem Blauen Engel

Der Blaue Engel, das Umweltzeichen der Bundesregierung, gibt praktische Tipps, wie Verbraucher*innen ihren Haushalt umweltschonend reinigen können, ohne dabei auf Hygiene zu verzichten.

Der Frühling steht vor der Tür und mit ihm die Zeit des traditionellen Frühjahrsputzes. Doch wie lässt sich der Wunsch nach einem sauberen Zuhause mit dem Schutz der Umwelt vereinbaren? Der Blaue Engel, das Umweltzeichen der Bundesregierung, gibt praktische Tipps, wie Verbraucher*innen ihren Haushalt umweltschonend reinigen können, ohne dabei auf Hygiene zu verzichten.

Dessau, 10. April 2025. Jährlich werden in Deutschland ca. 319.000 Tonnen Reinigungs- und Pflegemittel verkauft, hinzu kommen ca. 139.000 Tonnen Handgeschirrspülmittel. All diese Produkte enthalten Inhaltsstoffe, die ins Abwasser gelangen und die Umwelt und die menschliche Gesundheit belasten können. Werden diese Bestandteile nicht vollständig in der Kläranlage zurückgehalten oder abgebaut, gelangen sie in die Gewässer und können dort durch Wasserorganismen aufgenommen und ggf. angereichert werden. Zusätzlich können Wasch- und Reinigungsmittel die Gesundheit des Menschen beeinträchtigen, wenn gesundheitsschädliche Stoffe wie z.B. allergene Duftstoffe und Konservierungsmittel verwendet werden.

Umweltfreundliche Alternativen nutzen

Für eine gründliche Reinigung reichen bereits vier Putzmittel: „Ein Sanitärreiniger fürs Bad, der entfernt den Kalk. Ein Allzweckreiniger und eine Scheuermilch für den Bereich der Küche, und zum Fensterputzen noch ein Spülmittel“, so Janine Braumann vom Umweltbundesamt. Worauf man nach Möglichkeit verzichten sollte, sind aggressive Reinigungsmittel mit Salzsäure oder starken Laugen, die als ätzend gekennzeichnet sind. „Auf Desinfektionsreiniger kann man ebenfalls verzichten. Die soll man nur anwenden, wenn ein Arzt dies empfiehlt“, erklärt Janine Braumann.

Auf Umweltzeichen achten

Umweltzeichen wie der Blaue Engel bieten eine verlässliche Orientierung beim Kauf. Reinigungsmittel mit dem Blauen Engel werden im Interesse des Umwelt-, Klima- und Naturschutzes so hergestellt, dass sie über den gesamten Produktlebenszyklus möglichst umwelt- und gesundheitsverträglich sind.

Vorteile für Umwelt und Gesundheit von Blauer Engel-zertifizierten Reinigungsmitteln:

* Weitgehende Vermeidung umwelt- und gesundheitsbelastender Stoffe

* Förderung des nachhaltigen Anbaus nachwachsender Rohstoffe

* Reduzierung von Verpackungsabfall

Zusätzliche Tipps für einen umweltschonenden Haushalt

* Auch die Dosierung ist wichtig: Selbst ein umweltschonendes Reinigungsmittel sollte nicht überdosiert werden.

* Weniger ist mehr: Weniger Produkte verwenden und auf Spezialreiniger verzichten.

* Eine mechanische Reinigung ist umweltschonender als chemische Reiniger.

* Reinigungsmittel nicht mischen: Das Mischen von Reinigern kann gefährliche Reaktionen auslösen.

* Nachhaltige Werkzeuge nutzen: Wiederverwendbare Tücher und Schwämme statt Einmalprodukte verwenden.

* Wasser sparen: Wasser nicht unnötig laufen lassen.

* Nach dem Putzen: Waschwasser, das Reinigungsmittel und Zusätze enthält, der Klärung und Filtrierung in der Kanalisation zuführen und nicht direkt ins Erdreich geben

* Richtig entsorgen: Reinigungsmittelbehälter verantwortungsvoll gemäß den lokalen Bestimmungen entsorgen.

Das Umweltzeichen Blauer Engel

Der Blaue Engel ist seit über 45 Jahren das Umweltzeichen der Bundesregierung und die Orientierung beim nachhaltigen Einkauf. Unabhängig und glaubwürdig setzt er anspruchsvolle Maßstäbe für umweltfreundliche Produkte und Dienstleistungen. Der Blaue Engel garantiert, dass mit ihm ausgezeichnete Produkte und Dienstleistungen hohe Ansprüche an Umwelt-, Gesundheits- und Gebrauchseigenschaften erfüllen. Dabei ist bei der Beurteilung stets der gesamte Lebensweg zu betrachten. Für jede Produktgruppe werden Kriterien erarbeitet, die mit dem Blauen Engel gekennzeichnete Produkte und Dienstleistungen erfüllen müssen. Um dabei die technische Entwicklung widerzuspiegeln, überprüft das Umweltbundesamt alle drei bis vier Jahre die Kriterien. Auf diese Weise werden Unternehmen gefordert, ihre Produkte immer umweltfreundlicher zu gestalten.

