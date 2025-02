Glas online bestellen: maßgeschneiderte Lösungen für jeden Bedarf

Glasonline bietet eine breite Auswahl an Sicherheitsglas, wie VSG und ESG, sowie individuelle Lösungen für Walk-In-Duschen.

Glasonline ist ein führendes Unternehmen im Online-Vertrieb von Glasprodukten. Das Unternehmen ermöglicht es Privatpersonen und Geschäftskundinnen und -kunden, Glas bequem online zu bestellen und dabei von einem benutzerfreundlichen Bestellprozess zu profitieren. Ob kleine Glasplatten für den privaten Innenausbau oder großformatige Glasflächen für gewerbliche Bauprojekte – bei Glasonline finden Kundinnen und Kunden stets die passende Lösung. Besonderen Wert legt das Unternehmen auf die Kombination von Qualität, Funktionalität und Ästhetik. Jede Bestellung wird individuell gefertigt und erfüllt höchste Ansprüche an Präzision und Design.

Mit nur wenigen Klicks können Glasarten, Maße und Eigenschaften konfiguriert werden. Einfach zu bedienende Tools wie ein Konfigurator und transparente Preisauskünfte erleichtern die Planung und ermöglichen eine schnelle Umsetzung von Projekten.

Sicherheitsglas: VSG und ESG für Sicherheit und Vielseitigkeit

Glasonline bietet ein breites Sortiment an Sicherheitsglas, das sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich geeignet ist. Verbundsicherheitsglas (VSG) besteht aus zwei oder mehr Glasschichten, die durch eine elastische Folie miteinander verbunden sind. Diese Konstruktion sorgt dafür, dass das Glas bei Bruch nicht zerfällt, sondern an der Folie haften bleibt, was die Sicherheit erheblich erhöht. VSG eignet sich ideal für Anwendungen wie Balkongeländer, Überdachungen oder Trennwände, bei denen Sicherheit und Stabilität oberste Priorität haben. Je nach Einsatzbereich können jedoch spezifische Anforderungen oder gesetzliche Vorgaben gelten.

Einscheibensicherheitsglas (ESG) wird durch ein spezielles Verfahren gehärtet, wodurch es eine hohe Belastbarkeit und Widerstandsfähigkeit gegenüber Temperaturschwankungen erhält. Diese Eigenschaften machen ESG besonders beliebt für Fenster, Türen oder Duschkabinen. Glasonline bietet beide Sicherheitsgläser in individuellen Größen und Ausführungen an, die präzise auf die jeweiligen Anforderungen zugeschnitten sind.

Walk-In-Duschen: Ästhetik trifft auf Funktionalität

Walk-In-Duschen sind ein besonderes Highlight im Sortiment von Glasonline. Sie verkörpern modernes Baddesign und bieten eine perfekte Symbiose aus Funktionalität und Eleganz. Diese Glaslösungen schaffen offene, barrierefreie Badkonzepte, die nicht nur optisch überzeugen, sondern auch praktisch sind.

Kundinnen und Kunden können aus Glasarten wie Klarglas oder mattem Glas wählen, um ihre Walk-In-Dusche individuell zu gestalten. Die Dusche kann optimal an die vorhandenen Raumgegebenheiten angepasst werden, sei es für großzügige Wellnessbäder oder kompakte Badezimmer. Maßanfertigungen und ein schneller Lieferprozess gewährleisten, dass die Walk-In-Duschen perfekt in jedes Bad integriert werden können.

Qualität, Service und Innovation

Glasonline setzt auf hohe Qualitätsstandards und umfassenden Service, um die Anforderungen seiner Kundinnen und Kunden zu erfüllen. Das Unternehmen legt großen Wert auf eine präzise Fertigung, bei der moderne Technologien und Materialien verwendet werden. Jede Bestellung wird individuell bearbeitet, um sicherzustellen, dass das fertige Produkt exakt den Wünschen und Bedürfnissen entspricht.

Neben der Qualität ist auch der Service ein zentraler Bestandteil der Unternehmensphilosophie. Das Unternehmen begleitet seine Kundschaft von der ersten Beratung bis zur finalen Lieferung. Dabei stehen Fachberaterinnen und Fachberater zur Verfügung, die bei technischen Fragen oder der Planung von Projekten unterstützen. Der effiziente Bestellprozess, gekoppelt mit einem zuverlässigen Lieferservice, sorgt für eine angenehme Kundenerfahrung.

Kontakt und Beratung bei Glasonline

Interessierte können Glasonline für weitere Informationen oder individuelle Beratungen direkt kontaktieren. Sie können unter 0231 – 206922 999 anrufen oder eine E-Mail an info@glasonline.de schicken. Die Zentrale des Unternehmens befindet sich in der Iggelhorst 10 in 44149 Dortmund. Das Unternehmen ist für alle relevant, die auf der Suche nach hochwertigen Glasprodukten und zuverlässigem Service sind.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Glaszentrum Dortmund GmbH

Frau Sandra Hölken

Iggelhorst 10

44149 Dortmund

Deutschland

fon ..: 0231 – 206922 999

web ..: https://www.glasonline.de/

email : info@glasonline.de

Pressekontakt:

RegioHelden GmbH

Herr Alexander Graf

Rotebühlstraße 50

70178 Stuttgart

fon ..: 0711 128 501-0

web ..: https://stroeer-online-marketing.de/

email : pressemitteilung@regiohelden.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Seit Mitte Dezember geht der Goldpreis steil nach oben Kleine modulare Reaktoren revolutionieren die Atomenergiebranche