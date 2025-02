Seit Mitte Dezember geht der Goldpreis steil nach oben

Der im Dezember beim Goldpreis gestartete Aufwärtstrend hat jedes Allzeithoch überwunden.

Charttechniker prognostizieren einen weiteren Ausbruch des Goldpreises, solange Gold mehr als 2.815 US-Dollar je Feinunze kostet. Bricht der Preis des Edelmetalls über 2.885 aus, dann wäre auch ein Anstieg bis 2.925 US-Dollar je Unze möglich. Aktuell notiert der Preis bei rund 2.861 US-Dollar. Dass der sichere Hafen Gold so beliebt ist, liegt zum einen an der Angst vor einem Handelskrieg zwischen China und den USA. Zum anderen regiert auch noch die Angst vor Importzöllen auf das edle Metall.

So wurden allein aus der Schweiz im Dezember 64 Tonnen Gold in die USA geliefert. Der Trend der Goldvermehrung in den USA hat im Januar noch an Fahrt aufgenommen. Viele Analysten sehen den Goldpreis in nächster Zeit auf die magische Marke von 3.000 US-Dollar steigen und viele gehen sogar von einem mehrjährigen Bullenmarkt aus. Unsicherheiten und die große Nachfrage von Investoren und Zentralbanken sollten weiterhin wirken. Aus technischer Perspektive soll das Kurspotenzial ausreichen, um nun Kurs auf die 3.000er-Marke zu nehmen, so Charttechniker. Noch ist das Zinsumfeld für Gold günstig, die Zinsen werden sich stabilisieren und ob das Ende der Zinssenkungen in 2025 dem Goldpreis schaden wird, so wie manche vermuten, muss sich erst zeigen. Vermutlich ist eher davon auszugehen, dass sich Gold als sichere und gefragte Anlage bis dahin etabliert hat.

Wenn der Goldpreis nach Erreichen der 3.000-US-Dollar-Marke mal eine Verschnaufpause einlegen sollte, so ändert dies nichts an den guten Fundamentaldaten. Zentralbanken und auch private Anleger freuen sich jedenfalls, dass ihre Goldschätze an Wert gewinnen. Auch Bergbaugesellschaften mit Gold in den Projekten profitieren vom Goldpreisanstieg. So etwa Calibre Mining oder Miata Metals.

Calibre Mining – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/calibre-mining-corp/ – ist ein führender mittelgroßer Goldproduzent, aktiv in Nord-, Mittel- und Südamerika. Das vierte Jahr in Folge hat das Unternehmen Vorgaben des Word Gold Council erfüllt.

Miata Metals – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/miata-metals-corp/ – kümmert sich um das Goldprojekt Sela Creek in Suriname, das Nassau Goldprojekt in Suriname und um die Cabin Lake-Liegenschaft in British Columbia.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Miata Metals (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/miata-metals-corp/ -) und Calibre Mining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/calibre-mining-corp/ -).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.

