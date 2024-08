Goldpreis weiter auf Kurs nach oben

Derzeit wirken ein schwacher US-Dollar sowie die Lage im Nahen Osten preistreibend.

Fed-Chef Powell äußerte sich jetzt dahingehend, dass die Zeit reif ist für Zinssenkungen. Dies schwächte den US-Dollar. Und die Aussicht auf sinkende Zinsen, ist positiv für höhere Goldpreise, da Gold bekanntlich nicht für laufende Erträge sorgt. Anleger erwarten daher mit Spannung die Zinssenkungen, die dem Goldpreis deutlich anschieben dürften. So haben unter anderem die Experten der Commerzbank ihre Preisprognose für Gold zum Jahresende nicht unerheblich angehoben. Gold kostet aktuell fast doppelt so viel als Anfang 2018, seit Beginn des Jahres beträgt das Plus knapp 27 Prozent.

Gold wird in US-Dollar gehandelt und ein schwächerer Dollar macht das edle Metall für Investoren aus anderen Währungsräumen günstiger. Gold wird als Versicherung betrachtet und die diversen Unwägbarkeiten, wie Staatsschulden, der Nahe Osten und die kommende US-Präsidentschaftswahl tun ein Übriges. So sind auch die Goldexporte der Schweiz nach Großbritannien, in die USA und nach Indien angestiegen. Besonders in Indien legt die Goldnachfrage zu. Vermutlich weil die Importsteuer abgesenkt wurde, auch war der Monsun gut.

Zugelegt haben auch die Gold-ETFs, die in den USA und in UK gelistet sind. Beim Thema Gold und China ist festzustellen, dass nach zwei Monaten Pause kürzlich die dortige Regierung neue Goldimportquoten ausgegeben hat. Auch besitzt Gold noch immer die Stellung als sicherer Hafen. Wie sehr in Krisenzeiten auf Gold gesetzt wird, sah man beispielsweise, als die Invasion Russlands in der Ukraine stattfand. Ähnliches war zu beobachten, als im Nahen Osten Krieg ausbrach. Als Mittel zum Werterhalt setzen viele Entwicklungsländer auf Gold, das sich als Absicherung gegen Währungsabwertung bereits bewiesen hat. Diversifizierung bekommt der Anleger gleich bei Royalty-Unternehmen mit.

Gold Royalty – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/gold-royalty-corp/ – ist in Nord- und Südamerika aktiv. Die Jahresprognose, 13 bis 14 Millionen US-Dollar an Gesamteinnahmen, dürfte erreicht werden.

Bei Osisko Gold Royalties – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/osisko-gold-royalties-ltd/ – liegt der Schwerpunkt auf Gold und Kupfer. Das reichhaltige Portfolio ist auf Nordamerika ausgerichtet.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Osisko Gold Royalties (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/osisko-gold-royalties-ltd/ -) und Gold Royalty (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/gold-royalty-corp/ -).

