Gold-Weckruf

Für den allseits bekannten Frank Holmes ist ein Goldpreis von 3.000 US-Dollar je Unze leicht erreichbar.

Für Frank Holmes ist ein Gold-Weckruf gegenwärtig. Die Zahl derer, die sich für Edelmetalle interessieren, wird weiter steigen, davon ist Holmes überzeugt. Goldkäufe der Zentralbanken, geopolitische Unsicherheiten und das Gelddrucken sorgen für die Attraktivität von alternativen Vermögenswerten wie Gold. Ein Preis von 3.000 US-Dollar je Unze Gold innerhalb der nächsten zwölf Monate wäre daher keine schwierige Sache, im Gegenteil. Holmes hat Berechnungen zum Thema Gelddrucken angestellt und nach seiner Meinung sei ein Goldpreis von 7.000 US-Dollar je Unze eigentlich gerechtfertigt. Für Silber seien 100 US-Dollar je Unze anzusetzen als realistischer Wert. Daraus leitet sich ein Aufwärtspotenzial ab, das Anleger nutzen sollten.

Gold steht seit sehr langer Zeit für eine solide Wertanlage. Wirtschaftliche und gesellschaftspolitische Umwälzungen prägen das 21. Jahrhundert. Übrigens gibt es neben Holmes auch Stimmen von Goldmarktexperten, die den Goldpreis noch deutlich höher sehen. Die Möglichkeiten in Gold zu investieren, sind vielfältig. Beim Kauf von physischem Gold muss der Anleger sich Gedanken über die Lagerung machen. Daneben gibt es ETFs und die Werte der Gold-Bergbaugesellschaften. Gold ist ein Portfoliodiversifikator. Preislich hat das Edelmetall Ende 2023 die Marke von 2.000 US-Dollar übersprungen. Aktuell kostet die Unze Gold mehr als 2.500 US-Dollar je Unze, ein gewaltiger Anstieg also. Dabei haben die erwarteten Zinssenkungen in den USA, die dem Goldpreis einen Schubs verleihen sollen, noch gar nicht stattgefunden. Noch dürfte Zeit für Goldinvestments, zum Beispiel in Unternehmen wie Aurania Resources oder GoldMining, sein.

Bei Aurania Resources – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/aurania-resources-ltd/ – geht es um Kupfer und Edelmetalle in Südamerika. Das Flaggschiffprojekt liegt in den Anden in Peru und es wurde kürzlich sogar sichtbares Gold gefunden.

Die Liegenschaften von GoldMining – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/goldmining-inc/ – befinden sich in Nord- und Südamerika und sie enthalten Gold und Kupfer. Dazu kommen noch Aktien von Gold Royalty, U.S. GoldMining und von NevGold.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Aurania Resources (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/aurania-resources-ltd/ -) und GoldMining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/goldmining-inc/ -).

