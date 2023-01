Goldpreis auf dem Weg nach oben

Der Preis des Edelmetalls steuert gerade Woche für Woche neue Gewinne an.

Da waren sicher die neuesten Daten beteiligt, die zeigen, dass die US-Inflation zurückgeht. Denn dies schürt die Erwartungen, dass die Fed die aggressiven Zinserhöhungen zurückschraubt. Auch aus charttechnischer Sicht sehen die Aussichten für den Goldpreis gut aus. Das letzte 52-Wochen-Tief lag im September bei 1.618 US-Dollar je Feinunze. Seitdem hat der Goldpreis schön zugelegt. Der Aufwärtstrend macht bereits die zwölfte Woche aus. Nun gilt es die 1.900er-Marke zu verteidigen. Dann könnte das nächste Ziel, die 2.000 US-Dollar je Unze, nicht mehr weit sein. Betrachtet man die Charts seit 2001, so ist ein langfristiger Aufwärtstrend auszumachen. Sollte die Entwicklung so weitergehen, dann ist laut manchen Analysten für 2030 ein Goldpreis zwischen 3.300 und 4.300 US-Dollar je Unze möglich. Was auch immer die Zukunft bringt, häufen sich noch mehr positive Zeichen und Zahlen, so sollte Gold lukrativ bleiben.

Gold ist vielleicht sogar die beste Wahl für Anleger, denn hohe Verschuldung, Inflation, ein schwächelnder US-Dollar, niedrige Realzinsen und volatile Wirtschaftsaussichten sollten die Attraktivität des gelben Metalls stärken. Russische Bürger beispielsweise wollen ihre Ersparnisse ins Trockene bringen. Das zeigen die Zahlen. Sie kauften im Jahr 2022 rund 1,8 Millionen Feinunzen. Im Jahr zuvor dagegen gingen nur 193.000 Unzen über den Ladentisch. Gold verspricht eine Schutzfunktion für das Vermögen. Ebenso sinnvoll ist das Investieren in die Werte von Goldgesellschaften, zwar riskanter, aber mit einem Hebel auf den Goldpreis versehen.

Da gibt es etwa Karora Resources mit seinen Goldminen Beta Hunt und den Higginsville Gold Operations in Westaustralien. Das Gesamtjahr 2022 brachte eine konsolidierte Goldproduktion von fast 134.000 Unzen.

Victoria Gold – https://www.youtube.com/watch?v=7_HDGlQedcQ&t=1868s – konnte aus seiner Eagle Goldmine, die im Yukon liegt, im vergangenen Jahr rund 150.000 Unzen Gold holen.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Karora Resources (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/karora-resources-inc/ -) und Victoria Gold (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/victoria-gold-corp/ -).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

JS Research UG (haftungsbeschränkt)

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

Deutschland

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Pressekontakt:

JS Research UG (haftungsbeschränkt)

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Beste Aussichten für Uranpreis und Uranaktien