Glasschiebetürsystem MUTO Comfort M 60 jetzt zum Set-Aktionspreis bei www.ganzglastuere.de

Das hochwertige Glasschiebetürsystem MUTO Comfort M 60 von dormakaba ist in der Zeit vom 01.02.2020 bis zum 30.04.2020 bei ganzglastuere.de in der Set-Verkaufsaktion.

Sie erhalten bei ganzglastuere.de die manuelle Schiebetür MUTO Comfort M 60, die auch für kleine Türen schon ab 600 mm Durchgangsbreite große Gestaltungsfreiheit bietet, ob für Apartments, im Schlafzimmer oder in der Küche sowie im Bad. Das System für einflügelige Ganzglastüren besteht aus Laufwagen mit Glasklemmung, zwei durch Laufschienenprofil verdeckte Klemm- Laufwagen, Mit nur 55 * 58 mm (B*H) ist das Laufschienenprofil sehr kompakt und dezent gehalten. Auch das geringe Spaltmaß von nur 14 mm ist ein großer Vorteil des Glasschiebetürsystems MUTO Comfort M 60.

Geeignet ist das MUTO für die Montage ist an Wand oder Decke, dekorative Leichtmetallprofile in den Oberflächen LM silber eloxiert oder LM Niro eloxiert stehen zur Auswahl. Das max. Türflügelgewicht beträgt 60 kg. Das System ist vorgerichtet für die Aufnahme von 8-12 mm dicken Glastüren, mit nachträglicher Höhenverstellung (+4/-2 mm), unsichtbarem Aushebeschutz. Kugelgelagerte Kunststofflaufrollen sorgen für Leichtläufigkeit (entsprechend EN 1527, getestet auf 50.000 Bewegungszyklen, verstellbare Endanschläge mit Fangvorrichtung sind in die Laufschiene integriert, Korrosionsbeständig gemäß EN 1670 Klasse 2, stufenlos einstellbare Bodenführung für 8 bis 13,5 mm Glasdicke.

Zusätzlich erhalten Sie im Aktionszeitraum das Dormotion-Set, Dämpfer-/Feder-Mechanismus für sanften Stopp und selbsttätiges Einfahren in die Endposition beidseitig sowie das Griffstangenpaar justo GRIP aus Edelstahl mit einer Länge von 350 mm.

Der Lieferumfang der Set-Aktion MUTO Comfort M 60: Einflügeliges Glasschiebetürset Muto Comfort M 60 zur Wand- oder Deckenmontage, bestehend aus: Laufschienen- und Abdeckprofil in Fixlänge 1900 mm für 950 mm max. Flügelbreite, 2 Klemm-Laufwagen, 2 Endanschläge inkl. Fangvorrichtung, 2 Stirnabdeckungen, 1 Bodenführung, incl. Dormotion-Set, Dämpfer-/Feder-Mechanismus (keine Glasbearbeitung nötig) und Griffstangenpaar justo GRIP aus Edelstahl mit einer Länge von 350 mm. Nicht enthalten im Aktionspreis ist eine Glastür.

Weitere Information zur Set-Aktion sowie einen Aktionsflyer und das Bestellformular finden Sie auf www.ganzglastuere.de

ganzglastuere.de ist der Fachshop von pmt im Web. pmt – Fenster – Türen – Glas aus Kolbermoor ist ein Fachbetrieb, spezialisiert auf die Bereiche Fenster, Zimmertüren, Glastüren, Glasduschen, Haustüren, Glas, Insektenschutz am Fenster, Dichtbänder zur Fenstermontage und das entsprechende Zubehör. pmt bietet seinen Kunden kompetente Fachberatung, langjährige Erfahrung und in der Region Rosenheim / München einen Montageservice. Angeboten werden hochwertige Qualitätsprodukte, die in der großen „pmt Fenster- und Türenwelt" in Kolbermoor präsentiert werden.

Einige Produktbereiche werden über Internetshops erfolgreich vertrieben. Glastüren und Glasduschen auf www.ganzglastuere.de, Aluminiumhaustüren auf www.aluminium-haustueren-direkt.de oder Dichtbänder zur RAL-konformen Fenstermontage auf www.dichtband24.de

