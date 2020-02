Das höchste Potenzial beim Goldanstieg liegt in Aktien

Während DAX und Dow seit Wochen neue Höchststände feiern, steigt simultan auch der Preis der Feinunze Gold. Eine Entwicklung, die darauf hindeutet, dass der Markt Zweifel an der Nachhaltigkeit…

der Börsenkurse hat und die Angst vor einer globalen Rezession steigt. Gold ist als älteste Währung wieder als sicherer Hafen gefragt.

Zweifel und Goldpreis steigen simultan

Wenn die Nachfrage nach physischem Gold steigt, dann suchen die Käufer vor allem Sicherheit. Die Papierwährung sind sie losgeworden und halten stattdessen etwas, was anzufassen ist. Wer besorgt um den Zustand der Wirtschaft ist, dem treiben die Gedanken an das Finanzsystem auch zwangsweise die Sorgenfalten auf die Stirn. Neben dem physischen Gold besteht noch die Möglichkeit, die Aktien von Unternehmen zu kaufen, die das Edelmetall suchen, produzieren oder Reserven vorweisen können.

Exploration birgt höchstes Potenzial

Gold ist ein Edelmetall, das den Vorteil bietet, dass es selten vorkommt und aufwendig gewonnen wird. Der Nachteil ist allerdings auch, dass es keine Dividenden ausschüttet. Wer von beiden Effekten profitieren will, muss sich mit Aktien von Gold Unternehmen beschäftigen. Es gibt Gold Produzenten, die regelmäßig Dividenden zahlen und der Wert der Aktie steigt üblicherweise darüber hinaus überproportional, wenn der Gold Preis zulegt. Der größte Hebel für Gold Investoren liegt allerdings bei Unternehmen, die nach Gold suchen und auf bislang unentdeckte Vorkommen stoßen.

Unternehmen präsentiert sich auf der PDAC

Ein Unternehmen, das großes Potenzial vorweisen kann, ist Desert Gold Ventures (ISIN: CA25039N4084 / TSX-V: DAU). Hierbei handelt es sich um ein kanadisches Goldexplorations- und Erschließungsunternehmen, das verschiedene Goldexplorationsprojekte in West-Mali und in Ruanda besitzt. Desert Gold Ventures ist noch relativ unbekannt und der Börsenwert beträgt derzeit rund 13,5 Mio. CAD. Anfang März 2020 wird das Management auf der größten Rohstoffmesse der Welt, die PDAC in Toronto, das Unternehmen vorstellen und dem interessierten Publikum das Potenzial erklären.

Mindestens eine Millionen Unzen Gold erwartet

Die Besonderheiten von Desert Gold Ventures ist, dass das Unternehmen in der Senegal-Mali ,Shear Zone‘ nach eigenen Angaben Vorkommen von bis zu sechs Mio. Unzen Gold erwartet. Bei einem aktuellen Goldpreis von über 1.640,- USD pro Feinunze bedeutet selbst der untere Bereich der internen Erwartungen ein enormes Potenzial. Was die meisten Marktteilnehmer nicht wissen ist, dass Mali die viertgrößte afrikanische Nation bei der Goldproduktion ist. Im Jahr 2018 wurden 2,14 Mio. Unzen Gold gefördert und das Land verfügt über mehr als 35 Mio. Unzen Reserven.

Westafrika im Fokus von Unternehmen

Das Potenzial von Mali ist enorm, da weite Teile des Landes noch nicht erkundet wurden. Namhafte Unternehmen wie z.B. Allied Gold, B2Gold, Barrick Gold und Resolute sind bereits in dem westafrikanischen Land aktiv. Es ist daher auch kaum verwunderlich, dass der Rohstoffexperte Ross Beaty bei Desert Gold Ventures investiert ist und über 3 % der ausstehenden Aktien hält. Im vierten Quartal 2019 hat das Unternehmen ein Bohrprogramm von über 15.000 Meter begonnen. Die über 400 qkm großen Gebiete umfassen bereits 19 Goldzonen auf denen bereits Spitzenwerte von 6,3 g/t Gold über 13 Meter nachgewiesen wurden.

Aktie mit Vervielfachungspotenzial

Vor dem Hintergrund, dass Gold wieder sehr gefragt und Desert Gold Ventures (ISIN: CA25039N4084 / TSX-V: DAU) in der Szene noch unbekannt ist, gehen wir davon aus, dass das Interesse für die Aktien des Unternehmens mit steigendem Goldpreis ebenfalls zunehmen wird. Es wäre auch nicht verwunderlich, wenn das Unternehmen mit zunehmenden Reserven übernommen wird oder Projekte veräußert. In beiden Fällen sollte dies nicht zum Nachteil von Aktionären sein.

