Global Power Solutions Corp. schließt endgültige Vereinbarung hinsichtlich gemeinsamer Entwicklung und Vermarktung von modularen Wasserstoffenergiesystemen ab

Vancouver, BC, Kanada – Montag, 2. März 2026 / IRW-Press / Global Power Solutions Corp. (TSX Venture Exchange: PWER; Börse Berlin und Frankfurt: NJA) (Global Power oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen mit Northern Hydrogen and Energy Ltd. (Northern Hydrogen) unter Anerkennung und Zustimmung von ModeOne Manpower Systems Corp. und MVP Systems (zusammen die Lizenzgeber) eine endgültige gemeinsame Entwicklungs- und Lizenzvereinbarung (die endgültige Vereinbarung) hinsichtlich der gemeinsamen Entwicklung und Vermarktung modularer Wasserstoffenergiesysteme abgeschlossen hat.

Im Rahmen der endgültigen Vereinbarung wird Global Power mit den Lizenzgebern zusammenarbeiten, um eine Energieplattform der nächsten Generation weiterzuentwickeln, bei der vor Ort Wasserstoff durch etablierte elektrochemische Verfahren aus Wasser erzeugt wird. Die Plattform ist von 80 Kilowatt auf bis zu mehrere Megawatt skalierbar und kann – vorbehaltlich der technischen Validierung, der entsprechenden aufsichtsrechtlichen Genehmigungen und kommerziellen Machbarkeit – im Laufe der Zeit auch im Versorgungsmaßstab Anwendung finden.

Die endgültige Vereinbarung schafft einen strukturierten Rahmen für die Systementwicklung, den Piloteinsatz, den Leistungsnachweis und eine stufenweise umgesetzte Vermarktung. Ziel sind Anwendungen in der Dateninfrastruktur, in abgelegenen Industriebetrieben und in netzunabhängigen Strommärkten.

Die ersten Entwicklungsbemühungen werden sich auf den Bau und die Prüfung von Demonstrationsanlagen konzentrieren, um die Effizienz, Zuverlässigkeit und betriebliche Leistung unter realen Bedingungen zu bestätigen. Eine erfolgreiche Validierung wird voraussichtlich eine kommerzielle Einführung und strategische Partnerschaften unterstützen.

Diese endgültige Vereinbarung ist ein entscheidender Schritt nach vorne für Global Power Solutions, so Haneef Esmail, Direktor und Chief Financial Officer des Unternehmens. Sie gibt einen klaren Weg für die Entwicklung von Pilotsystemen bis hin zu großtechnischen Einsätzen vor und richtet unsere langfristige Strategie an der wachsenden Nachfrage nach widerstandsfähigen, emissionsarmen und netzunabhängigen Energielösungen aus.

Aus Sicht des Unternehmens haben modulare Systeme auf Wasserstoffbasis bei erfolgreicher Entwicklung und Einführung das Potenzial, dem zunehmenden Bedarf an dezentralisierter, emissionsarmer Energieinfrastruktur in mehreren Sektoren zu begegnen.

Weitere Updates werden bereitgestellt, sobald Entwicklungsmeilensteine erreicht werden.

Über Global Power Solutions Corp.

Global Power Solutions Corp. ist ein Unternehmen, das für seine Vorreiterrolle in der Herstellung von Leichtbauteilen aus Stahl für die Baubranche und für modulare Metallgebäude bekannt ist. Die Geschäftsstrategie des Unternehmens wird derzeit auf andere Geschäftschancen im industriellen Bereich ausgeweitet, wie etwa die Entwicklung und Umsetzung von Projekten auf dem Gebiet der erneuerbaren Energien sowie anderen Infrastruktursystemen zur Erzeugung sauberer Energie.

Mervyn Pinto

President und Direktor

Telefon: +1 (604) 684-2181

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, wie beispielsweise Aussagen über erwartete zukünftige Ereignisse, Ergebnisse, Umstände, Leistungen oder Erwartungen, die keine historischen Fakten sind. Die Verwendung von Begriffen wie könnte, wird, erwarten, glauben, beabsichtigen, wahrscheinlich oder anderen Begriffen mit ähnlicher Bedeutung können zukunftsgerichtete Aussagen darstellen. Diese Aussagen sind keine Garantien für zukünftige Leistungen und unterliegen zahlreichen Risiken und Ungewissheiten, einschließlich jener, die in den öffentlich eingereichten Dokumenten des Unternehmens (verfügbar auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca) beschrieben werden. Viele dieser Risiken und Ungewissheiten können die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens beeinflussen und dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen des Unternehmens oder in dessen Namen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Angesichts dieser Risiken und Ungewissheiten sollten sich Anleger nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen als Vorhersage tatsächlicher Ergebnisse verlassen. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung sind durch Warnhinweise qualifiziert. Diese Aussagen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung, und sofern nicht durch geltendes Recht vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren. Darüber hinaus übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, Analysen, Erwartungen oder Aussagen Dritter in Bezug auf das Unternehmen, seine Finanz- oder operativen Betriebsergebnisse oder seine Wertpapiere zu kommentieren. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen, ob schriftlich oder mündlich, die von Zeit zu Zeit vom Unternehmen oder im Namen des Unternehmens gemacht werden, zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSXV Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Global Power Solutions Corp.

Mervyn Pinto

550 Burrard St, Suite 2501

V6C 2B5 Vancouver, BC

Kanada

email : info@minaean.com

