GLUCE fördert Innovationen – jetzt auch für Schüler mit dem Buch „Start-up rocks!“

„Start-up rocks – Der Leitfaden, um Deine Ideen zu verwirklichen!“ ein Buch für Kinder, die sich für Innovationen und deren erfolgreiche Umsetzung interessieren, ab sofort online und im Buchhandel.

Hans Ulrich Elsner und Philipp G. Schwarz fördern mit GLUCE Innovationen. Von der Umsetzung, Marktanalyse, Beratung, Due Diligence bis hin zu Bewertung und Management eint die Projekte die Innovationshöhe. Diese Erfahrung haben sie in ein Buch für Kinder eingebracht. Das Buch „Start-up rocks – Der Leitfaden, um Deine Ideen zu verwirklichen!“ ist im Dezember 2022 veröffentlicht worden und nun auf amazon.de, im Buchhandel sowie auf start-up.rocks erhältlich.

Neben Hans Ulrich Elsner und Philipp G. Schwarz haben Thomas Heißmeier als Co-Author und der Hamburger Grafittikünstler solaris100 als Illustrator mitgearbeitet. Darüber hinaus wird das Buch lebendig durch ein Vorwort von Verena Pausder sowie Interviews mit Andre Braun, Katja Filippenko, Catherine Hume Ewerz und Eberhard Riesenkampff. Ein Praxisbeispiel sind die selbst produzierten Lollis von zwei Sechstklässlern. Der Business-Model-Canvas von Alex Osterwalder war eine Inspiration für den Start-Up Navigator, der sich wie ein roter Faden durch das Buch zieht und es so leicht verständlich und sofort einsetzbar macht.

Hans Ulrich Elsner: „Ähnlich wie Kinder in der Schule Biologie lernen, ohne später alle Biologen zu werden, sollten sie Erfahrungen im unternehmerischen Denken sammeln, auch wenn sie später nicht unbedingt Unternehmer werden.“

Philipp G. Schwarz: „Was vielen nicht klar ist: Gewinn ist eben auch ein Gradmesser für sparsamen Umgang mit Ressourcen. Neben dem Spaß am Machen und Umsetzen möchten wir den Kindern dieses Bewusstsein mit auf ihren Weg geben. Das Buch richtet sich einerseits an einzelne Kinder, andererseits dient es auch als Leitfaden für Workshops, die an Schulen durchgeführt werden. Idealerweise lernen die Kinder die Schritte von der Ideengenerierung bis hin zur Umsetzung. Wenn sie am Ende einen Gewinn machen und ihre ersten Euro als Unternehmer verdient haben, um so besser. So wachsen das Verständnis für wirtschaftliche Zusammenhänge und die Freude am unternehmerischen und nachhaltigen Handeln.“

Interview von Anke Seeling (Rhein-Main-TV) mit Philipp G. Schwarz (GLUCE GmbH)

GLUCE wurde 2019 von Philipp G. Schwarz, Thomas Reimann und Hans Ulrich Elsner gegründet und hilft Menschen und Unternehmen, ihre Ideen in innovative Produkte und erfolgreiche Unternehmungen zu verwandeln. Das Team hat seinen Sitz in Frankfurt und Hamburg. Gemeinsam mit Partnern setzt sich GLUCE für den Erfolg seiner Kunden ein und verwirklicht deren Ideen. Ein aktuelles Projekt ist das hochdosierte Hyaluron-Gel copy.nature.

