Macht Sonnenstrom energieautark?

Heute sind Photovoltaikanlagen wichtiger denn je. Wer vor der Anschaffung steht, sollte darauf achten, dass die verschiedenen Komponenten harmonieren.

Wer heute seinen Strom mit einer Photovoltaikanlage erzeugen möchte, plant das hauptsächlich, um den billigen Sonnenstrom möglichst selbst zu nutzen und im Falle eines Blackouts unabhängig zu sein. Leider werden bei älteren Photovoltaikanlagen tatsächlich nur etwa 30 Prozent des eigenen Stroms direkt genutzt. Das liegt daran, dass die Solaranlage in den Mittagsstunden die meiste Energie liefert und vor allem im Frühling und Sommer deutlich mehr Energie erzeugt, als gerade benötigt wird. Die neuen Anlagen heute speichern die Überschüsse aus den sonnenreichen Stunden. So kann der selbsterzeugte Strom auch in den Abendstunden genutzt werden.

Was ist bei der Planung einer Photovoltaikanlage zu beachten?

„Man sollte sich unbedingt gut beraten lassen. Die Leistung der Photovoltaikanlage muss sich am Verbrauch des Haushaltes orientieren und man sollte unbedingt darauf achten, dass die einzelnen Komponenten der Anlage intelligent aufeinander abgestimmt sind“, erklärt der Energieexperte Zlatko Pajan, Geschäftsführer der green consult services GmbH. „Wir setzen auf Hochleistungsmodule aus Japan, intelligente Dreiphasen Hybrid-Wechselrichter und auf langlebige, kobaltfreie Speicher, denn die Umwelt ist und wichtig.“

Was für eine Ausstattung ist zu empfehlen?

Zlatko Pajan: „Wir haben in Japan entwickelte Halbzellenmodule mit hoher Moduleffizienz im Angebot. Diese sind aus demselben Material wie herkömmlichen Module, aber deutlich leistungsstärker, haben eine bessere Schattentoleranz und die Korrosionsbeständigkeit wurde verbessert. Auf unsere Module geben wir 12 Jahre Produktgarantie und 25 Jahre Garantie auf die lineare Ausgangsleistung.“

Als Herzstück der PV-Anlage empfiehlt der Energieexperte den DEYE SUN Dreiphasen Hybrid-Wechselrichter. „Egal ob Neuanlage oder Nachrüstung für eine bestehende Photovoltaik-Anlage, der Deye Hybrid-Wechselrichter 8-12 kW mit 208/230/240/400Vac ist die richtige Wahl. Er ist notstrom- und inselfähig. Im Gegensatz zu anderen Hybridwechselrichtern braucht er keinerlei zusätzliche Komponenten. Bei einem Netzausfall bleiben durch die schnelle Umschaltzeit des Deye Hybrid Wechselrichters von 4 Millisekunden alle Geräte unbemerkt vom Netzausfall in Betrieb. Durch eine spezielle Regelung (U/f Drop) können bis zu 16 Wechselrichter parallelgeschaltet werden. Der maximale Wirkungsgrad liegt bei 97,6 Prozent. Auf unsere Wechselrichter geben wir 5 Jahre Garantie mit der Option auf 12 Jahre Garantie zu verlängern.

Die Speicher der green consult services GmbH sind Lithium-Ionen-Eisenphosphat-Speicher, das heißt, sie sind langlebig und frei von Kobalt. Es gibt sie bereits ab 5 kW und sie sind modular erweiterbar. Da sie ideal mit den Deye Hybrid-Wechselrichtern harmonieren runden sie das Solarenergiesystem ab. Die Speicher sind mit der sicheren Pautch Zelltaschen Technologie ausgestattet, wie das beim Militär oder auch im Bahn- und Flugverkehr Verwendung findet. Das System ist notstrom- und schwarzstartfähig, d. h. der Speicher erkennt, wenn das Netz wieder verfügbar ist und schaltet sich selbständig wieder ein. „Unsere Speicher sind bis -20 Grad einsatzfähig, können über das integrierte BMS (BatteryManagementSystem) programmiert werden und brauchen nur dann eine Internetanbindung, wenn man sie fernwarten möchte“, ergänzt Zlatko Pajan. „Auf unsere Speicher geben wir 10 Jahre Grundgarantie, das allein spricht schon für eine lange Lebensdauer.“

Bei der green consult services GmbH bekommt der Kunde einen verbindlichen Montagetermin innerhalb von 10 Wochen ab technischer Klärung und Eingang der Abschlagszahlung. Es gibt nur einen Ansprechpartner im Verkaufsprozess und während der Montageabwicklung. Und ganz wichtig: green consult services kann liefern!

Das Unternehmen legt großen Wert auf Nachhaltigkeit. Defekte Wechselrichter und Speicher tauschen wir im Garantiefall aus, reparieren und überholen die Geräte und verkaufen sie als gebrauchte mit Garantie erneut. Module oder Solarziegel gehen zum Recycling. Angebote und Rechnungen gibt es nur noch in digitaler Form.

Wir bedanken uns bei Zlatko Pajan, dem Geschäftsführer der green consult services GmbH, für das aufschlussreiche Gespräch.

Kurzes Fazit der Redaktion: Angesichts von Investitionen in Höhe von mehreren Tausend Euro sollte man sich für seine zukünftige Photovoltaikanlage gut beraten lassen, sorgfältig planen, die Harmonie zwischen den einzelnen Komponenten berücksichtigen und auf eine lange Lebensdauer und Garantie achten. Wichtig darüber hinaus ist jetzt aber auch, ob ein Unternehmen tatsächlich in dieser schwierigen Zeit liefern kann!

Weitere Infos dazu: www.greenconsultservices.com

*Der Abdruck ist frei. Wir bitten um ein Belegexemplar.

Kurzprofil der green consult services GmbH

Mann der ersten Stunde

Im September 2021 von Geschäftsführer Zlatko Pajan gegründet, ist die green consult services GmbH in München ein Unternehmen im Bereich erneuerbare Energien. Wenn auch das Unternehmen noch jung ist, so ist die Erfahrung und Expertise des Geschäftsführer Zlatko Pajan groß und in über 20 Jahren gereift. Er arbeitete bei Unternehmen wie Sonnenkraft, EON Solar, autarq und auch bei Daikin, bildete sich stets weiter und ist immer auf neuesten Stand der Technik.

Die green consult services GmbH ist Groß- und Einzelhändler, Komplettanbieter für Solarstromanlagen, beschäftigt sich aber auch mit Windenergie, Wasserstoffenergie und E-Mobilität. Es werden ausschließlich hochwertige Komponenten führender Hersteller geliefert und verbaut. Das Unternehmen orientiert sich an neuesten Technologien und achtet auf höchste Qualität, Sicherheit und Langlebigkeit seiner Produkte.

Die Konsequente Markenpolitik und die sorgfältige Auswahl der Lieferanten ermöglichen ein optimiertes Preis-Leistungsverhältnis für dauerhaft ertragreiche Energieanlagen. green consult services versteht sich als kompetenter Partner für den qualifizierten Fachhandel, aber auch für Endkunden und Investoren.



