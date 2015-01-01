Glücklich- ganz einfach

Der einfache Weg zum täglichen persönlichen Glück

Ansbacher Rechtsanwalt Martin Klein veröffentlicht Buch über Glück – und spendet sämtliche Einnahmen für Kinder in Not

Ansbach – Zwischen Recht und Verantwortung beschäftigt Martin Klein eine Frage, die weit über den juristischen Alltag hinausgeht:

Was macht ein Leben wirklich erfüllt und glücklich?

Der Ansbacher Rechtsanwalt, Autor und Redner hat mit seinem neuen Buch „Glücklich – ganz einfach“ ein Werk geschaffen, das Mut macht, innezuhalten und den eigenen Lebensweg bewusst zu gestalten. Es geht um nachhaltiges Glück, mentale Stärke, beruflichen Erfolg – und darum, wie innere Balance auch in Zeiten von Leistungsdruck, permanenter Erreichbarkeit und steigenden Anforderungen gelingen kann.

Martin Klein verbindet in seinem Buch persönliche Erfahrungen mit Gesprächen und Impulsen inspirierender Persönlichkeiten. Im Mittelpunkt stehen mentale Faktoren, die langfristige Zufriedenheit, Gesundheit und echten Erfolg möglich machen.

Bereichert wird der inhaltliche Teil des Buches durch zahlreiche Interviews, z.T mit bekannten Persönlichkeiten wie u.a. Jörg Löhr, Frank Asmus, Janas Deichmann und Johannes Kaetzler, die inspirierende Einblicke in ihre persönlichen Glücksstrategien geben.

Doch „Glücklich – ganz einfach“ ist weit mehr als ein Ratgeber.

Das gesamte Buchprojekt steht im Zeichen eines klaren sozialen Engagements:

Sämtliche Autorentantiemen aus dem Verkauf werden vollständig an die Kinderhilfsstiftung Visions for Children e. V. in Augsburg gespendet. Zusätzlich unterstützt auch der Expertition Verlag aus Hamburg jede verkaufte Ausgabe mit einem festen Spendenbetrag.

Die Organisation Visions for Children engagiert sich weltweit, u.a. in Afrika für bessere Bildungschancen von Kindern in benachteiligten Regionen und schafft durch den Bau bzw die Finanzierung von Schulen nachhaltige Zukunftsperspektiven für Kinder.

„Glück ist nicht nur eine persönliche Entscheidung, sondern auch eine Frage von Verantwortung“, sagt Martin Klein. „Wenn wir die Möglichkeit haben, anderen, denen es nicht so gut geht, zu helfen und echte Chancen zu eröffnen, sollten wir sie nutzen.“

So wird jedes verkaufte Buch zu einem doppelten Gewinn: für die eigene persönliche Entwicklung – und für Kinder, denen Bildung neue Lebenswege eröffnet.

Für die Region Ansbach ist das Projekt ein starkes Signal:

Lokales Engagement trifft auf globale Wirkung.

Das Buch erscheint und ist bestellbar ab 01. März.

Der Autor stellt auf Einladung des Verlages das Buch persönlich auf der Leipziger Buchmesse am 20. März 2026 vor.

Buchdetails

Titel: Glücklich – ganz einfach

Autor: Martin Klein (Rechtsanwalt, Autor und Redner, Ansbach)

Verlag: Expertition Verlag, Hamburg

Erscheinungsdatum: _01. März 2026_

Vorstellung: Leipziger Buchmesse, 19.-22. März 2026, Halle 2, Stand G 100

ISBN: 978-3-910236-49-3 E-Book: : 978-3-910236-50-9

Pressekontakt

Martin Klein

Technologiepark 6

91522 Ansbach

Telefon: 0981-972598-0

E-Mail: info@anwaltskanzlei-klein.de

