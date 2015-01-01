Glück, das hilft: Autor Martin Klein spendet sämtliche Einnahmen seines neuen Buches für Kinder in Not.

Spendenaktion für die Stiftung „Visions for Children“ Buchautor und Verlag spenden Einnahmen aus dem neuen Buch „Glücklich – ganz einfach“ an die Kinderhilfsstiftung „Visions for Children“ in Augsburg

Frankfurt am Main, Juni 2026 – Glück ist kein Zufall, sondern eine Fähigkeit, die jeder Mensch erlernen kann. Diese Botschaft vermittelt der Rechtsanwalt und Autor Martin Klein aus Ansbach in seinem neuen Buch „Glücklich – ganz einfach“

Besonders bemerkenswert: Sämtliche Autoreneinnahmen sowie ein Teil der Verlagserlöse aus den Buchverkäufen fließen als Spende an die Kinderhilfsstiftung „Visions for Children“ (Augsburg), die sich für bessere Bildungschancen von Kindern einsetzt.

In seinem Buch verbindet Martin Klein wissenschaftliche Erkenntnisse aus der Glücksforschung mit persönlichen Erfahrungen und praktischen Impulsen für mehr Dankbarkeit, Resilienz und Lebensfreude im Alltag. Ziel ist es, Menschen zu zeigen, wie sie durch kleine Veränderungen ihrer Denk- und Verhaltensmuster ganz einfach und nachhaltiger glücklich werden können.

Die Unterstützung von Visions for Children ist dabei bewusst gewählt. Die Stiftung engagiert sich dafür, Kindern weltweit Zugang zu Bildung zu ermöglichen – weil Bildung Chancen schafft, Armut durchbricht und Hoffnung schenkt.

Mit „Einfach glücklich“ ist Martin Klein etwas gelungen, das selten geworden ist: Ein Buch, das nicht nur gelesen werden möchte, sondern Menschen bewegt, ins Handeln zu kommen.

Denn Glück ist mehr als ein Gefühl.

Es ist eine bewusste Entscheidung.

Begleitend zum Buch engagiert sich der Autor bundesweit auf Veranstaltungen, um auf die Spendenaktion aufmerksam zu machen. Nach Auftritten unter anderem in Leipzig im Rahmen der Buchmesse und München wird Martin Klein am 21. Juni 2026 in Frankfurt am Main über die Inhalte seines Buches und die Bedeutung gesellschaftlichen Engagements sprechen.

„Wenn ein Buch nicht nur Menschen, die es lesen glücklicher macht, sondern gleichzeitig Kindern eine bessere Zukunft ermöglicht, dann entsteht daraus etwas wirklich Wertvolles“, so Martin Klein.

Bestelllink zum Buch:

https://amzn.eu/d/0glj7e4E

weitere Informationen zu Visions for Children:

https://www.joerg-loehr.com/visionsforchildren

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Martin Klein

Technologiepark 6

91522 Ansbach

info@anwaltskanzlei-klein.de

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Der Ansbacher Rechtsanwalt, Autor und Redner hat mit seinem neuen Buch „Glücklich – ganz einfach“ ein Werk geschaffen, das Mut macht, innezuhalten und den eigenen Lebensweg bewusst zu gestalten. Es geht um nachhaltiges Glück, mentale Stärke, beruflichen Erfolg – und darum, wie innere Balance auch in Zeiten von Leistungsdruck, permanenter Erreichbarkeit und steigenden Anforderungen gelingen kann.

Martin Klein verbindet in seinem Buch persönliche Erfahrungen mit Gesprächen und Impulsen inspirierender Persönlichkeiten. Im Mittelpunkt stehen mentale Faktoren, die langfristige Zufriedenheit, Gesundheit und echten Erfolg möglich machen.



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