GMV Minerals beauftragt Machai Capital mit digitalem Marketing

VANCOUVER, BC / ACCESS Newswire / 19. Januar 2026 / GMV Minerals Inc. (das Unternehmen oder GMV) (TSX-V:GMV)(OTCQB:GMVMF) freut sich bekannt zu geben, dass es Machai Capital Inc. (Machai) mit der Erbringung einer Reihe digitaler Marketingdienstleistungen für das Unternehmen beauftragt hat.

Marketingvereinbarung

Das Unternehmen hat mit Machai eine Vereinbarung mit Datum vom 15. Januar 2026 (die Machai-Vereinbarung) geschlossen, gemäß der Machai die Marketing-, Werbe- und Awareness-Tätigkeiten des Unternehmens leiten und ein umfassendes digitales Medienmarketingprogramm umsetzen wird, einschließlich plattformübergreifender digitaler Kampagnen, der Verstärkung der Präsenz in sozialen Medien und gezielter Investorenkommunikation.

Machai wird digitale Marketingdienstleistungen mit Branding, Content- und Datenoptimierung anbieten, um das Unternehmen bei der Erstellung umfassender Marketingkampagnen zu unterstützen. Dazu gehören Tracking, Organisation und Umsetzung über Suchmaschinenoptimierung, Suchmaschinenmarketing, Lead-Generierung, digitales Marketing, Social-Media-Marketing, E-Mail-Marketing und Brand-Marketing. Die Dienstleistungen werden in Übereinstimmung mit den geltenden Richtlinien der TSX Venture Exchange (TSXV) erbracht.

Machai wurde vom Unternehmen für einen Zeitraum von fünf Monaten unter Vertrag genommen, der mit sofortiger Wirkung beginnt. Als Gegenleistung für die erbrachten Dienstleistungen hat das Unternehmen Machai 300.000 CAD zuzüglich GST aus seinem allgemeinen Working Capital gezahlt. Das Unternehmen hat Machai außerdem Aktienoptionen zum Kauf von bis zu 300.000 Stammaktien des Unternehmens gewährt, die gemäß dem Aktienoptionsplan des Unternehmens und den geltenden aufsichtsrechtlichen Bestimmungen bis zum 18. Januar 2028 zu einem Preis von 0,25 $ pro Aktie ausgeübt werden können. Die Beauftragung von Machai unterliegt der Genehmigung durch die TSXV.

Machai ist ein führendes Unternehmen für Datenanalyse und Direktmarketing mit einer langjährigen Erfolgsbilanz in den Märkten Nordamerikas, Europas und des asiatisch-pazifischen Raums, das sich auf die Sektoren Metall und Bergbau, Technologie und Sondersituationen konzentriert. Machai ist vom Unternehmen unabhängig, unterhält keine weiteren Beziehungen zum Unternehmen und weder Machai noch sein Principal, Suneal Sandhu, haben direkte oder indirekte Beteiligungen am Unternehmen oder seinen Wertpapieren oder Rechte oder Absichten, solche Beteiligungen zu erwerben, außer den hierin offengelegten. Machai kann unter suneal@machaicapital.com oder unter Suite 101, 17565 58 Ave, Surrey, B.C., V3S 4E3, Kanada, kontaktiert werden.

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass es vorbehaltlich der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange verschiedenen Direktoren, Führungskräften und Beratern Incentive-Aktienoptionen zum Kauf von bis zu 2.475.000 Stammaktien gewährt hat, die bis zum 18. Januar 2031 zu einem Preis von 0,25 $ pro Aktie ausgeübt werden können.

Highlights der PEA 2025:

Das Unternehmen reichte am 8. September 2025 die PEA (wie unten definiert) ein, die folgende Highlights umfasst:

– Das Basisszenario ergibt eine interne Rendite (IRR) vor Steuern von 66,1 % (50,2 % nach Steuern) und einen Nettobarwert (NPV) vor Steuern bei einem Diskontsatz von 5 % von 390,2 Millionen USD (268,3 Millionen USD nach Steuern) mit einer Amortisationszeit des investierten Kapitals von 1,53 Jahren (1,82 Jahre nach Steuern) bei einem Goldpreis von 2.500 US-Dollar pro Unze.

– Basierend auf einer Preissensitivitätsanalyse bei einem aktuellen Preis von etwa 4.000 USD pro Unze Gold erzielt das Projekt eine IRR vor Steuern von 134,2 % (104,2 % nach Steuern) und einen NPV vor Steuern bei einem Diskontsatz von 5 % von 1,055 Milliarden USD (744,4 Millionen USD nach Steuern).

– Die Lebensdauer der Mine beträgt im Basisszenario 10 Jahre mit einer Gesamtproduktion von 597.841 Unzen, was einem Durchschnitt von etwa 60.000 Unzen pro Jahr entspricht.

– Das zerkleinerte mineralisierte Material wird mit einer Rate von etwa 10.000 Tonnen pro Tag auf einem herkömmlichen Haufenlaugungsplatz gestapelt.

– Investitionskosten: 89.997.000 USD (einschließlich 15,4 Millionen USD für unvorhergesehene Ausgaben).

– Niedrige LOM-Strip-Ratio von 2,05

– Die technische Entwurfsanalyse zeigt, dass bei steigenden Goldpreisen das Potenzial besteht, die Grubengröße und die enthaltenen Unzen zu erhöhen.

Über GMV Minerals Inc.

GMV Minerals Inc. ist ein börsennotiertes Explorationsunternehmen, das sich auf die Erschließung von Edelmetallvorkommen in Arizona konzentriert. GMV hält über seine 100-prozentige Tochtergesellschaft eine 100-prozentige Beteiligung an einem Bergbaukonzessionsgebiet, das gemeinhin als Liegenschaft Mexican Hat bezeichnet wird und sich im Cochise County, Arizona, USA, befindet. Das Projekt wurde ursprünglich von Placer Dome (USA) in den späten 1980er bis frühen 1990er Jahren exploriert. GMV konzentriert sich auf die Erschließung des Vermögenswerts und die Realisierung des vollen Mineralpotenzials des Grundstücks durch eine kurzfristige Goldproduktion. Die Ressourcenschätzung des Unternehmens gemäß NI 43-101 (vermutet) beläuft sich auf 36.733.000 Tonnen mit einem Gehalt von 0,58 g/t Gold bei einem Cutoff-Gehalt von 0,2 g/t, was 688.000 Unzen Gold entspricht, mit Stichtag 8. August 2025.

Technischer Bericht und qualifizierte Sachverständige

Der technische Bericht mit dem Titel Updated Preliminary Economic Assessment, Mexican Hat Project (die PEA) mit Stichtag 8. August 2025 wurde von den folgenden qualifizierten Sachverständigen (gemäß NI 43-101) erstellt, die alle unabhängig vom Unternehmen sind:

– Herr Brian Olson, Q.P., Samuel Engineering, Inc. (metallurgische Testarbeiten und Ausbeute, Prozessanlage und Prozessbetriebskosten)

– Herr Steven Pozder, P.E., Samuel Engineering, Inc. (Wirtschaftlichkeit und Infrastruktur des Projekts)

– Dr. Dave Webb, Ph.D., P.Eng., P.Geo., DRW Geological Consultants Ltd. (Mineralressourcenschätzung, Mineralreservenschätzung, Beschreibung und Lage des Konzessionsgebiets, Erreichbarkeit, Klima, lokale Ressourcen, Infrastruktur und Physiografie, Geschichte, geologische Gegebenheiten und Mineralisierung, Lagerstättentypen, Exploration, Bohrungen, Probenvorbereitung, Analyse und Sicherheit, Datenüberprüfung).

– Herr Thomas L. Dyer, P.E., RESPEC LLC. (Minenplanung, Produktionsplan, Kapital- und Betriebskosten)

– Herr Francisco J. Barrios, P.E., BBA Consultants International LP (Pad-Design und Beladung)

– Frau Dawn Garcia, CPG, PG, Stantec Consulting Services Inc. (Umwelt)

Technische Informationen und Warnhinweis zu vermuteten Mineralressourcen

Der in der PEA bewertete Minenplan ist vorläufiger Natur und umfasst vermutete Mineralressourcen gemäß NI 43-101, die aus geologischer Sicht als zu spekulativ gelten, um wirtschaftliche Überlegungen anzustellen, die eine Umwandlung in Mineralreserven ermöglichen würden. Mineralressourcen, die keine Mineralreserven sind, haben keine nachgewiesene wirtschaftliche Rentabilität. Um die Rentabilität vollständig beurteilen zu können, müssen zusätzliche Bohrungen und technische Studien durchgeführt werden. Es gibt keine Gewissheit, dass eine Produktionsentscheidung zur Erschließung des Projekts Mexican Hat getroffen wird oder dass die in der PEA beschriebenen wirtschaftlichen Ergebnisse realisiert werden. Die Grubenplanung und die Abbaupläne, die metallurgischen Fließbilder und die Anlagenplanung erfordern zusätzliche detaillierte Arbeiten, wirtschaftliche Analysen und interne Studien, um zufriedenstellende Betriebsbedingungen und Entscheidungen hinsichtlich der zukünftigen Produktionsziele sicherzustellen. Die wichtigsten Annahmen, Einschränkungen und Schätzungen zu den Ergebnissen der PEA sind in der PEA enthalten.

Dr. D.R. Webb, Ph.D., P.Geo., P.Eng., ist der qualifizierte Sachverständige (Q.P.) für diese Veröffentlichung im Sinne von NI 43-101 und hat den technischen Inhalt dieser Veröffentlichung geprüft und genehmigt.

IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS

Ian Klassen, President

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

GMV Minerals Inc.

Ian Klassen

Tel: (604) 899-0106

E-Mail: Klassen@gmvminerals.com

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen Schätzungen und Aussagen, die die zukünftigen Pläne, Ziele oder Absichten des Unternehmens beschreiben, einschließlich Aussagen, die besagen, dass das Unternehmen oder das Management davon ausgeht, dass eine bestimmte Bedingung oder ein bestimmtes Ergebnis eintreten wird. Zukunftsgerichtete Aussagen können durch Begriffe wie glaubt, rechnet mit, erwartet, schätzt, kann, könnte, würde, wird oder plant gekennzeichnet sein. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen umfassen unter anderem Aussagen oder Informationen in Bezug auf: die Beauftragung von Machai, einschließlich der zu erbringenden Dienstleistungen und der Gewährung von Optionen an Machai, das geplante Bohrprogramm im Rahmen des Projekts Mexican Hat, einschließlich des Zeitplans dafür, die Ergebnisse der PEA, einschließlich IRR und NPV, die Lebensdauer der Mine und die Produktion, die Investitionsausgaben, die Kostenschätzungen sowie den Minenplan, die Zukunftspläne, die Mineralressourcen; und die zukünftigen Goldpreise. Da zukunftsgerichtete Aussagen auf Annahmen beruhen und sich auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen beziehen, sind sie naturgemäß mit Risiken und Unsicherheiten behaftet, wie in den Unterlagen des Unternehmens bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden beschrieben. Zu den Annahmen, auf denen die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen basieren, gehören unter anderem: die Fähigkeit, die Genehmigung der TSXV zu erhalten, die von Machai zu erbringenden Dienstleistungen, die Ergebnisse des Bohrprogramms im Rahmen des Projekts Mexican Hat und zukünftige Explorationen; Goldpreise; die Genauigkeit der Ergebnisse der PEA, einschließlich der wichtigsten Annahmen und Methoden zur Bestimmung der Mineralressourcen und der Ergebnisse der PEA; die Fähigkeit, die erforderlichen Genehmigungen und Zulassungen zu erhalten; die Fähigkeit, zukünftige Pläne umzusetzen; Wechselkurse; die Fähigkeit, Finanzmittel zu beschaffen; sowie Änderungen im regulatorischen oder gesellschaftlichen Umfeld. Zu den Risiken und Ungewissheiten zählen: Ergebnisse weiterer Bohrungen und Explorationen; Risiken im Zusammenhang mit Mineralienrechten, Genehmigungen und Zulassungen; Risiken im Zusammenhang mit der Umsetzung künftiger Pläne; Änderungen des Goldpreises und der Wechselkurse; Risiken im Zusammenhang mit der Beschaffung von Finanzmitteln; Risiken in Bezug auf andere Länder; regulatorische Risiken und Verbindlichkeiten; sowie die Risiken und Ungewissheiten, die in den Unterlagen des Unternehmens bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden näher beschrieben sind und auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca unter dem Profil des Unternehmens zu finden sind. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

QUELLE: GMV Minerals, Inc.

