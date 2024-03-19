Go Reply erhält „Google Cloud Partner of the Year Award 2026“ in der Kategorie „Talent Development: EMEA“

Auszeichnung von Google

Go Reply, das auf Cloud-native Lösungen auf der Google Cloud Platform spezialisierte Unternehmen der Reply Gruppe, wurde von Google Cloud mit dem „Partner of the Year Award 2026“ in der Kategorie „Talent Development: EMEA“ prämiert. Damit würdigt Google Cloud die Leistungen von Go Reply, Kunden bei der Cloud-Adoption zu unterstützen, geschäftskritische Plattformen zu modernisieren und Mehrwert aus KI-, Daten- und Cloud-native Technologien zu erschließen – getragen von einem hochqualifizierten Team.

Die Anerkennung spiegelt die konsequenten Investitionen von Go Reply in den Ausbau von Google-Cloud-Kompetenzen wider. Dazu zählen strukturierte Lernpfade, Mentoring, praxisnahes Enablement sowie ein kontinuierlicher Wissensaustausch über die Standorte in Deutschland, Italien und Großbritannien hinweg. Im Jahr 2025 lag ein besonderer Fokus auf generativer KI: Durch gezielte Initiativen im Bereich Prompt Engineering und den praktischen Einsatz von Technologien wie Vertex AI und Gemini in Kundenprojekten wurde die Kompetenz der Teams deutlich erweitert. Diese Programme sind Teil umfassender Enablement-Initiativen innerhalb der Reply Gruppe, die von Go Reply und Machine Learning Reply getragen werden. Dazu gehören rollenbasierte Trainings zu Google-Cloud-Technologien in Bereichen wie Cloud-Architektur, DevOps, Daten und KI. Ziel ist es, ein kollaboratives Umfeld für anwendungsorientiertes Lernen zu schaffen, in dem Experten ihre Kompetenzen kontinuierlich weiterentwickeln.

„Mit den Google Cloud Partner Awards zeichnen wir Partner aus, die durch strategische Innovation und konkreten Mehrwert für ihre Kunden überzeugen“, kommentiert Kevin Ichhpurani, President, Global Partner Ecosystem and Channels bei Google Cloud. „Wir freuen uns, Go Reply als Gewinner des Google Cloud Partner Awards 2026 bekannt zu geben und damit die Rolle des Unternehmens für den Kundenerfolg im vergangenen Jahr zu unterstreichen.“

Filippo Rizzante, CTO von Reply, ergänzt: „Wir sind stolz auf diese Auszeichnung von Google Cloud. Sie unterstreicht sowohl unsere tiefe technologische Expertise als auch unser langfristiges Engagement für die Entwicklung unserer Mitarbeitenden. Durch kontinuierliche Investitionen in Trainings, Zertifizierungen und praxisnahes Enablement stärkt Go Reply genau die Kompetenzen, die unsere Kunden benötigen, um Transformation zu beschleunigen und Innovationen der Google Cloud in nachweisbaren Geschäftsnutzen zu überführen.“

Im Laufe des Jahres 2025 hat Go Reply gemeinsam mit Machine Learning Reply seine Initiativen zur Talententwicklung im Google-Cloud-Umfeld weiter ausgebaut. Im Fokus standen insbesondere generative KI, weitere zukunftsweisende Cloud-Technologien und neue Formate für anwendungsorientiertes Lernen, Zusammenarbeit und Kompetenzaufbau über Teams hinweg. Diese Projekte bauen auf der kontinuierlichen Arbeit der Reply Gruppe im Google-Cloud-Umfeld auf – darunter die Ernennung zum „Google Cloud Partner of the Year 2025“ in der Kategorie „Country – UK/IE“ sowie die Rolle als Early-Launch-Partner für Gemini Enterprise, Googles aktuelle KI-Plattform für Produktivität. Weitere Informationen zu den Google-Cloud-Aktivitäten von Reply unter: www.reply.com/de/google-cloud

Go Reply

Go Reply, als Teil der Reply Gruppe, ist ein Google Cloud Premier Partner, der in folgenden Bereichen Leistungen anbietet: Cloud-Strategie und Migration, Cloud Hosting, Big Data, KI, Generative KI, PCI-/ISO-Konformität und -Sicherheitsmanagement, Produktivitätsservices und umfassend verwaltete Leistungen rund um die Uhr, die bei geschäftskritischen Anwendungen unterstützen. www.reply.com/go-reply

Reply

Reply [EXM, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] ist spezialisiert auf die Konzeption und Implementierung von Lösungen, die auf neuen Kommunikationskanälen und digitalen Medien basieren. Mit einem Netzwerk hoch spezialisierter Unternehmen definiert und entwickelt Reply Geschäftsmodelle, die durch KI, Big Data, Cloud Computing, digitale Medien und dem Internet der Dinge ermöglicht werden. Reply bietet Beratung, Systemintegration und Digital Services für Unternehmen aus den Bereichen Telekommunikation und Medien, Industrie und Dienstleistungen, Banken und Versicherungen sowie öffentliche Verwaltung. www.reply.com

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