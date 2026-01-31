GoCupGermany 3.0: Letzte zwei Teamplätze für U19-Turnier in Göttingen verfügbar

Am 17. Mai 2026 findet in der _GS Sporthalle im Stadtteil Göttingen-Geismar die dritte Auflage des GoCupGermany statt.

Göttingen, Mai 2026

Am 17. Mai 2026 findet in der GS Sporthalle im Stadtteil Göttingen-Geismar die dritte Auflage des GoCupGermany statt. Das U19-Fußballturnier im 5-gegen-5-Format richtet sich an ambitionierte Nachwuchsteams. Aktuell sind noch zwei Startplätze verfügbar.

Die verbleibenden Plätze können über die offizielle Website www.gocupgermany.de

gebucht werden. Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl wird eine zeitnahe Anmeldung empfohlen.

Turnier mit offiziellem WM-Spielball

Ein besonderes Merkmal der diesjährigen Ausgabe ist der Einsatz des neuen adidas Fußball Trionda Pro WM 2026 Matchballs in Weiß/Blau/Rot/Grün. Damit wird unter professionellen Bedingungen gespielt, wie sie auch im internationalen Spitzenfußball üblich sind.

Die Spielbälle werden durch den Sponsor 11Teamsports Göttingen zur Verfügung gestellt.

Kompaktes Spielsystem

Das Turnier wird im 5-gegen-5-Modus ausgetragen. Dieses Format steht für kurze Spielzeiten, hohe Intensität und viele Ballaktionen. Pro Team können bis zu acht Spieler eingesetzt werden. Teilnahmeberechtigt sind U19-Mannschaften.

Der GoCupGermany setzt auf klare Abläufe, feste Zeitpläne und ein einheitliches Regelwerk, um einen strukturierten und fairen Wettbewerb zu gewährleisten.

Austragungsort und Rahmenbedingungen

Die Spiele finden in der IGS Sporthalle Göttingen Geismar statt. Die Halle bietet geeignete Bedingungen für ein kompaktes Turnierformat mit mehreren Begegnungen in kurzer Zeit. Zuschauer sind herzlich willkommen.

Weitere Informationen und Anmeldung

Alle Informationen zum Turnier sowie die Anmeldung sind verfügbar unter:

www.gocupgermany.de

Veranstalter:

GoCupGermany UG (haftungsbeschränkt)

Posthof 10

37081 Göttingen

Geschäftsführer:

Hamudi Karkaba

Kontakt:

E-Mail: info@gocupgermany.de

Telefon: 0171 5851494

Verantwortlich für den Inhalt dieser Pressemitteilung:

GoCupGermany UG (haftungsbeschränkt)

Hamudi Karkaba

Posthof 10

37081 Göttingen

Deutschland

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GoCupGermany UG (haftungsbeschränkt)

Herr Hamudi Karkaba

Posthof 10

37081 Göttingen

Deutschland

fon ..: 0171 5851494

web ..: https://gocupgermany.de

email : info@gocupgermany.de

Der GoCupGermany ist eine deutschlandweite Fußballturnierserie für ambitionierte Amateur- und Vereinsmannschaften. Unser Ziel ist es, ein Turnier auf sportlich gehobenem Niveau durchzuführen – mit fairen und gleichzeitig anspruchsvollen Partien.

Wir richten uns an Teams mit aktiver oder ehemaliger Spielerfahrung im organisierten Fußball, die Wert auf ein gut organisiertes Turnier mit Leistungsbezug und professionellem Rahmen legen.

Pressekontakt:

GoCupGermany UG (haftungsbeschränkt)

Herr Hamudi Karkaba

Posthof 10

37081 Göttingen

fon ..: 0171 5851494

email : info@gocupgermany.de

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