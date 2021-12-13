Gold, Antimon, Bohr-Turbo: Diese Entdeckung nimmt jetzt richtig Fahrt auf!

Neue Top-Treffer, bis zu 47 % Antimon und ein Explorationsstollen: Southern Cross Gold treibt Sunday Creek mit Tempo in die nächste Entwicklungsphase.

Anzeige/Werbung – Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Southern Cross Gold Consolidated Ltd.! · Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Southern Cross Gold Consolidated Ltd. · Ersteller: JS Research GmbH, Olsberg · Autor: Jörg Schulte (GF JS Research GmbH) · Vergütung durch SRC · Erstveröffentlichung: 08.07.2026, 5:31 Uhr Europa/Berlin ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Gold ist der klassische Krisenrohstoff. Antimon ist ein kritisches Industriemetall mit hoher Bedeutung für Flammschutzmittel, Batterien, Halbleiter, Verteidigungstechnologie und moderne Lieferketten. Genau an dieser Schnittstelle positioniert sich Southern Cross Gold Consolidated Ltd. (WKN: A40QY8) mit dem zu 100 % unternehmenseigenen ,Sunday Creek‘-Projekt im australischen Bundesstaat Victoria – rund 60 km nördlich von Melbourne, in einer Region mit langer Gold- und Antimonhistorie.

Der politische Rückenwind ist bemerkenswert: Australien hat seine ,Critical Minerals Strategic Reserve‘ mit 1,2 Mrd. AUD angekündigt und Antimon, Gallium sowie Seltene Erden als erste priorisierte Rohstoffe benannt. Für ,Sunday Creek‘ entsteht damit ein Umfeld, in dem hochgradige Goldtreffer und kritische Antimongehalte gemeinsam Aufmerksamkeit erzeugen können.

Die strategische Logik ist klar: China, Russland und Tadschikistan dominieren nach Unternehmensangaben mehr als 90 % der globalen Antimon-Minenproduktion. China kontrolliert zudem einen sehr großen Teil der Raffinierung.

Genau deshalb gewinnen westliche Projekte mit nennenswertem Antimonpotenzial an Bedeutung. Southern Cross ist ein Explorations- und Entwicklungsunternehmen und könnte sich bei weiterer erfolgreicher Exploration, Ressourcendefinition, Genehmigung, Finanzierung und Projektentwicklung als potenzieller Baustein…

Lesen Sie hier gerne weiter.

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

Technischer Hinweis zu den Bohrergebnissen: Die genannten Abschnitte sind, soweit nicht anders angegeben, berichtete Bohr-/Kernlängen. Für die Apollo-/Apollo-East-Meldung schätzt das Unternehmen die wahre Mächtigkeit der mineralisierten Intervalle auf etwa 55 % bis 75 % der beprobten Länge; für die hier ergänzten Golden-Dyke-Bohrungen werden etwa 75 % bis 85 % genannt. Goldäquivalente wurden nach Unternehmensangaben mit AuEq = Au (g/t) + 2,39 x Sb (%) berechnet. Die technischen Angaben beruhen auf Unternehmensmeldungen von Southern Cross Gold Consolidated Ltd.; JS Research/SRC haben diese Daten nicht unabhängig verifiziert. Laut Unternehmen wurden die technischen Inhalte von Kenneth Bush, Qualified Person gemäß NI 43-101 und Competent Person gemäß JORC, geprüft beziehungsweise freigegeben.

Wesentliche Risiken: Explorations-, Ressourcen-, Genehmigungs-, Finanzierungs-, Verwässerungs-, Projektentwicklungs-, Rohstoffpreis-, Wechselkurs-, Liquiditäts- und Totalverlustrisiken. Southern Cross Gold befindet sich in der Explorations- und Entwicklungsphase und erzielt nach Kenntnis von JS Research keine operativen Einnahmen aus einer Minenproduktion. Wesentliche Chancen: weiterer Explorationserfolg, Ressourcenfortschritt, strategischer Rückenwind für Gold und Antimon sowie potenziell bessere Sichtbarkeit am Kapitalmarkt.

Quellen: Victoria Critical Minerals Roadmap (https://resources.vic.gov.au/critical-minerals); Australian Critical Minerals Strategic Reserve (https://www.industry.gov.au/news/strategic-reserve-secure-australias-critical-mineral-supply); Southern Cross Gold Consolidated Ltd. Pressemitteilungen vom 10.06.2026, 29.06.2026 und 06.07.2026; Southern Cross Gold Unternehmenspräsentation/Unternehmenswebseite; Investing News; eigene Einordnung. Intro-Bild-Quelle: Stock.adobe.com.

Methodik/Annahmen: Grundlage dieser Veröffentlichung sind Unternehmensmeldungen, Unternehmenspräsentationen, öffentlich zugängliche Informationen und qualitative Einordnung des Projekt-, Rohstoff- und Kapitalmarktumfelds. Es werden keine eigenen Kursmodelle, Kursziele oder Buy-/Sell-/Hold-Einstufungen verwendet. Es werden keine aktuellen Aktienkurse genannt. Update-Policy: kein regelmäßiges Update geplant, Änderungen erfolgen nur nach Ermessen des Erstellers oder soweit gesetzlich erforderlich.

Hinweise gemäß Art. 20 MAR / DelVO (EU) 2016/958 / §§ 85, 86 WpHG: Diese Veröffentlichung ist eine Marketingmitteilung/werbliche Investor-Relations-Veröffentlichung und keine unabhängige Finanzanalyse, keine Anlageempfehlung im Sinne einer individuellen Beratung und kein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Gemäß § 86 WpHG ist die Tätigkeit der JS Research GmbH bei der BaFin angezeigt.

Interessen/Vergütung: SRC swiss resource capital AG unterhält eine entgeltliche IR-/Marketingbeziehung mit Southern Cross Gold Consolidated Ltd. JS Research GmbH erhält für Erstellung und/oder Veröffentlichung dieses Beitrags eine Vergütung von SRC. Weder JS Research GmbH noch der Autor halten zum Veröffentlichungszeitpunkt Aktienbestände, Long- oder Shortpositionen oder Netto-Positionen von mindestens 0,5 % in Southern Cross Gold Consolidated Ltd. Es bestehen keine Market-Making-, (Co-)Lead-Manager- oder Investmentbanking-Beziehungen in den letzten zwölf Monaten. Eine Beteiligung des Emittenten von mindestens 5 % an JS Research GmbH oder SRC ist JS Research nicht bekannt.

Technische Einordnung: Die mineralisierten Abschnitte sind Explorationsergebnisse und, soweit nicht anders angegeben, berichtete Bohr-/Kernlängen. Wahre Mächtigkeiten können abweichen. Sunday Creek verfügt nach Unternehmensangaben über ein Exploration Target, jedoch noch über keine Mineralressource und keine Mineralreserve. Ein Exploration Target ist konzeptioneller Natur und darf nicht als wirtschaftlich gewinnbare Ressource oder Reserve verstanden werden. JS Research/SRC haben die technischen Daten, Bohrergebnisse, metallurgischen Annahmen, AuEq-Berechnungen und Unternehmensangaben nicht unabhängig geprüft.

Risikohinweise und Haftungsausschluss: Jedes Investment in Wertpapiere ist mit erheblichen Risiken verbunden. Investments in Rohstoff-, Explorations-, Neben-, Small- und Microcap-Werte sind hochspekulativ und können bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen. Zusätzlich bestehen unter anderem Länder-, Standort-, Umwelt-, Genehmigungs-, Finanzierungs-, Verwässerungs-, Liquiditäts-, Rohstoffpreis- und Wechselkursrisiken. Frühere Kursentwicklungen, historische Bohrergebnisse oder Unternehmensziele sind keine verlässlichen Indikatoren für künftige Entwicklungen.

Alle Informationen wurden nach bestem Wissen und auf Basis aus Sicht des Erstellers zuverlässiger Quellen zusammengestellt. Eine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität wird nicht übernommen. Aussagen über künftige Entwicklungen sind zukunftsgerichtete Aussagen und beruhen auf Annahmen zum Veröffentlichungsdatum. Tatsächliche Ergebnisse können wesentlich abweichen. Eine Aktualisierungspflicht besteht nur, soweit gesetzlich vorgeschrieben.

Diese Veröffentlichung stellt weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Aktien, Anleihen, Optionen, Derivaten oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Zwischen Lesern und JS Research GmbH, SRC oder dem Autor kommt kein Beratungsvertrag zustande. Vor Anlageentscheidungen sollte eine qualifizierte, unabhängige Beratung eingeholt werden.

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