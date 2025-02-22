  • Gold: Bank of America skizziert Pfad zu 5.000 USD je Unze

    In einer aktuellen Analyse meldet das Institut, dass das Kursziel von 4.000 USD je Unze Gold bereits erreicht wurde. Kurzfristig rechnen die Analysten zwar mit einer Korrektur

    BildGold und Silber bleiben nach Einschätzung der Bank of America auf der Agenda der Kapitalmärkte. In einer aktuellen Analyse meldet das Institut, dass das Kursziel von 4.000 USD je Unze Gold bereits erreicht wurde. Kurzfristig rechnen die Analysten zwar mit einer Korrektur aufgrund der Positionierung vieler Marktteilnehmer, mittel- bis langfristig sehen sie jedoch Spielraum nach oben: Für 2026 stellt die BofA Gold-Notierungen von bis zu 5.000 USD je Unze (Durchschnitt 4.400 USD) und Silber-Preise bis 65 USD je Unze (Durchschnitt 56,25 USD) in Aussicht. Begründet wird dies mit einem anhaltend unterstützenden Umfeld – von hohen Staatsdefiziten über steigende Schulden bis hin zu Zinssenkungsplänen bei einer Inflation um 3 %.

    Im Mittelpunkt der Einschätzung steht Gold, das laut BofA zuletzt den eigenen Zielkorridor von 4.000 USD je Unze erreicht hat. Für 2026 wird der Preissprung in erster Linie an eine höhere Investmentnachfrage geknüpft: Steigt diese – ähnlich wie in diesem Jahr – um rund 14 %, halten die Analysten 5.000 USD je Unze für erreichbar. Ein noch kräftigerer Anstieg der Zuflüsse um 28 % könnte den Markt demnach sogar in Richtung 6.000 USD treiben.

