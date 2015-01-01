Gold bleibt das Top-Investment

Die EZB hat die Zinsen unverändert gelassen. Der Gold- und auch der Silberpreis sind nach wie vor sehr stark.

Anzeige/Werbung – Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Fury Gold Mines Ltd. und Fortuna Mining Corp., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 23.12.2025, 14:40 Uhr Zürich/Berlin

Vermutlich werden die Schuldenberge vieler Staaten weiter wachsen. Deutschland wird im Rahmen der EU an der Ukraine-Hilfe beteiligt sein. Denn die EU soll neue Schulden am Kapitalmarkt machen und das eingefrorene Vermögen Russlands wird zumindest vorerst unangetastet bleiben. Zwar wird das Geld für die Ukraine über den EU-Haushalt abgesichert werden, aber bereits zugesagte Mittel der EU-Mitglieder können jederzeit verwendet werden. Es geht um zinslose Kredite für die Ukraine in Höhe von 90 Milliarden Euro. Sorgen wegen wachsender Schulden lassen den sicheren Hafen der Edelmetalle noch attraktiver aussehen.

Von Interesse ist auch ein Blick auf die Unternehmensinsolvenzen. Diese sind von Januar bis November 2025 um rund zwei Prozent nach oben gegangen. Inflation und hohe Energiepreise sind eine Belastung für viele Betriebe. Den größten Anstieg bei den Insolvenzen gab es in Sachsen-Anhalt (+18 Prozent) und in Thüringen (+15 Prozent). Unternehmensgründungen dagegen sind weniger als erwartet worden war, zu verzeichnen (- vier Prozent). Zwar hören sich zwei Prozent mehr Insolvenzen nicht nach viel an, jedoch haben viele Unternehmen ihre Reserven aufgebraucht. Die konjunkturelle Nachfrage ist eher schwach und die Produktivität stagniert oder geht sogar zurück. Dies sollte höhere Preise nach sich ziehen. Umso mehr punkten Gold und Silber als sichere Anlageform.

Und so sorgen hohe Staatsverschuldungen, geopolitische Unsicherheiten und eine schwächelnde Konjunktur für eine steigende Attraktivität von Gold und Silber, nicht nur im physischen Bereich, sondern auch im Bereich der Bergbauunternehmen.

Fury Gold Mines – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/fury-gold-mines-ltd/ -, bestens finanziert, verfügt über ein Gold- und Mineralexplorationsportfolio von insgesamt über 157.000 Hektar in Québec. Zudem besitzt das Unternehmen 11,3 Millionen Stammaktien von Dolly Varden Silver Corp.

Fortuna Mining – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/fortuna-mining-inc/ – ist ein erfolgreicher Gold- und Silberproduzent mit Minen in Westafrika und Lateinamerika. Im dritten Quartal 2025 konnten mehr als 72.000 Unzen Gold produziert werden. Die Mine in der Elfenbeinküste punktet mit sehr guten Bohrergebnissen.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Fortuna Mining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/fortuna-mining-corp/ -) und Fury Gold Mines (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/fury-gold-mines-ltd/ -).

Quellen: Fortuna Mining, Fury Gold Mines,

https://www.n-tv.de/politik/EU-beschliesst-90-Milliarden-Hilfe-fuer-Ukraine-Deutschland-zahlt-700-Millionen-jaehrlich-id30165341.html;

https://www.finanzwelt.de/post/dun-and-bradstreet-insolvenzen-steigen-weiter.

Gemäß § 85 WpHG i. V. m. Art. 20 MAR/VO (EU) 2016/958 weisen wir darauf hin, dass Autoren/Mitarbeitende/verbundene Unternehmen der Swiss Resource Capital AG (SRC) Positionen (Long/Short) in besprochenen Emittenten halten können. Entgelt/Beziehung: IR-Verträge/Advertorial: Eigene Positionen (Autor): keine; SRC Netto-Position: unter 0,5 %; Beteiligung des Emittenten >= 5 % an SRC: nein. Update-Policy: keine Pflicht zur Aktualisierung. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Wir geben zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich, der unter: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/ zur Verfügung steht.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

JS Research

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

Deutschland

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Pressekontakt:

JS Research GmbH

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

High Tide veröffentlicht Rückblick auf Meilensteine des Jahres 2025 Festplatten shreddern in Hamburg: ProCoReX setzt neue Maßstäbe bei der Datenträgervernichtung