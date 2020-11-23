  • Gold ist die Anlageklasse Nummer eins

    Der Anstieg des Goldpreises, seit Jahresanfang rund 28 Prozent, überflügelt alle bedeutenden Aktien- und Anleiheindizes.

    Anzeige/Werbung – Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Miata Metals Corp. und Fury Gold Mines Ltd., mit denen die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 20.08.2025, 09:40 Europa/Berlin

    Die Investmentbank UBS beispielsweise hat ihr Benchmark-Ziel für Gold erhöht. Die Bank geht nun bis Ende März 2026 von einem Preis von 3.600 US-Dollar (zuvor 3.500 US-Dollar) je Unze und für Ende Juni 2026 von 3.700 US-Dollar (damit 200 US-Dollar mehr) je Unze aus. Es sind nach wie vor die bekannten Faktoren, wie die Entdollarisierung, die Käufe der Zentralbanken sowie geopolitische Belange, die den Goldpreis antreiben. Handelskonflikte und Friedensbemühungen zwischen Russland und der Ukraine haben den Goldpreis zuletzt mehr in einer Seitwärtsbewegung festgehalten. Doch die Risiken und Unsicherheiten in vielen Bereichen, die Schulden der USA und anderer Länder und ein schwächerer US-Dollar sollten Gold weiter stärken und verteuern. Barren, Münzen und ETFs erfreuen sich gerade großer Beliebtheit. Gold als Anker in der Vermögensanlage hat an Gewicht zugenommen.

    Außerdem wächst die Nachfrageseite beim Gold schneller als die Angebotsseite. Die Goldnachfrage ist so hoch wie nie. Preislich sollte also das Ende der Fahnenstange nicht erreicht sein. Laut dem World Gold Council erreichte die Gesamtnachfrage im zweiten Quartal 1.249 (einschließlich OTC-Investitionen) Tonnen, damit rund drei Prozent mehr als im Vorjahresquartal. Der Wert der Nachfrage erreicht mit 132 Milliarden US-Dollar einen Rekord. Das erste Halbjahr 2025 war bei Barren- und Münzinvestitionen das stärkste seit 2013. Gold als sicherer Hafen wirkt also. Zwei aufeinanderfolgende Quartale verzeichneten das stärkste erste Halbjahr für Barren- und Münzinvestitionen seit 2013. Bei Aktieninvestments sollten Unternehmen mit Gold in den Projekten nicht außen vor bleiben.

    Fury Gold Mines – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/fury-gold-mines-ltd/ – verfügt über ein Gold- und Mineralexplorationsportfolio von insgesamt über 157.000 Hektar in Québec. Zudem besitzt das Unternehmen Stammaktien von Dolly Varden Silver Corp.

    Miata Metals – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/miata-metals-corp/ – besitzt in Suriname, Südamerika zwei aussichtsreiche Goldprojekte (Sela Creek, Nassau).

    Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Miata Metals (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/miata-metals-corp/ -) und Fury Gold Mines (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/fury-gold-mines-ltd/ -).

    Quellen: Seeking Alpha, https://seekingalpha.com/news/4486788-ubs-raises-gold-forecasts-through-2026-as-2025-rally-tops-all-asset-classes; World Gold Council, https://www.gold.org/goldhub/research/gold-demand-trends/gold-demand-trends-q2-2025

    Gemäß § 85 WpHG i. V. m. Art. 20 MAR/VO (EU) 2016/958 weisen wir darauf hin, dass Autoren/Mitarbeitende/verbundene Unternehmen der Swiss Resource Capital AG (SRC) Positionen (Long/Short) in besprochenen Emittenten halten können. Entgelt/Beziehung: IR-Verträge/Advertorial: Eigene Positionen (Autor): keine; SRC Netto-Position: unter 0,5 %; Beteiligung des Emittenten >= 5 % an SRC: nein. Update-Policy: keine Pflicht zur Aktualisierung. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

    Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Wir geben zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.

