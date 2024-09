Gold ist ein Muss

Auch wenn der Goldpreis mal seitwärts tendiert, auf Gold und Goldwerte im Depot sollte keiner verzichten.

Viele Kleinanleger haben nach dem Goldrausch im Jahr 2020 bei hohen Goldpreisen verkauft. Aber langfristig spricht alles für höhere Goldpreise. Weiter Gold gekauft haben dagegen die Zentralbanken. So kauften Länder wie Indien, China, Polen oder die Türkei in den ersten sechs Monaten 2024 eine Rekordmenge Gold dazu, nämlich 483 Tonnen. Devisenreserven zu diversifizieren ist einer der Beweggründe. Abhängigkeit vom US-Dollar ist nicht mehr so gefragt, nachdem die US-Staatsfinanzen weiter Anlass zu Sorgen geben. Die Goldreserven der Fed, ähnlich Deutschland, Italien und Frankreich liegen um die 70 Prozent.

Dagegen haben Länder wie China und Indien im Vergleich dazu (mit fünf beziehungsweise zehn Prozent) noch einen großen Nachholbedarf. Für alle Anleger ist Gold ein attraktiver Vermögenswert. Gold ist unabhängig von staatlichen Kontrollen und dient als Absicherung gegen wirtschaftliche Instabilität. Anlagestrategen empfehlen fünf, zehn oder fünfzehn Prozent des Portfolios in Gold zu halten. Natürlich gibt es auch Ausnahmen, die nicht so positiv für Gold eingestimmt sind, wie etwa Starinvestor Warren Buffett. Gold wirft zwar keine Zinsen ab, hat sich aber über die Jahrzehnte und Jahrhunderte bewährt. Dies zeigt allein die Wertentwicklung.

Spannend wird der Weg des Goldpreises, wenn die Fed mit den Zinssenkungen beginnt. Erfreulich für die Richtung des Goldpreises nach oben, ist das anhaltende Interesse an Gold-ETFs. Laut dem World Gold Council konnten die Gold-ETFs im August den vierten Monat in Folge Zuflüsse für sich verbuchen. Die meisten Zuflüsse gehen dabei auf das Konto von Nordamerika und Europa. Das World Gold Council erklärt diese Entwicklung mit dem schwächeren US-Dollar und den Spannungen im Nahen und Mittleren Osten. Vielleicht sollten sich Anleger mal aussichtsreiche Royalty-Gesellschaften anschauen. Diese verfügen über eine Diversifizierung, die gefällt.

Gold Royalty – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/gold-royalty-corp/ – ist in Nord- und Südamerika aktiv und rechnet für 2024 mit 13 Millionen bis 14 Millionen US-Dollar an Gesamteinnahmen.

Bei Osisko Gold Royalties – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/osisko-gold-royalties-ltd/ – liegt der Schwerpunkt auf Gold und Kupfer. Das reichhaltige Portfolio ist auf Nordamerika ausgerichtet.

