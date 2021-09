Gold ist und bleibt ein werterhaltendes Investment

Allen Preisschwankungen zum Trotz, auch wenn sich der Goldpreis längere Zeit seitwärts bewegt, Gold ist immer ein Investment wert.

Mittel- bis langfristig sollten Goldinvestments betrachtet werden. Inflationsängste und Unsicherheiten beherrschen das Geschehen. Da könnte es mit dem Preis des Edelmetalls mal schnell nach oben gehen. Das nächste Ziel sind 2.000 US-Dollar je Feinunze. Auch wenn aktuell sich Gold nicht so sehr als Inflationsschutz zeigt. Gold ist nicht beliebig vermehrbar so wie die Fiat-Währungen und nach allgemeiner Meinung hätte sich der Goldpreis in diesem Jahr bereits stärker nach oben bewegen müssen, allein aufgrund der steigenden Inflationsraten.

Doch der Moment für einen höheren Goldpreis wird kommen. Vielleicht liegt es an der sich erholenden Weltwirtschaft und dem gestiegenen Interesse an Rohstoffen für eine klimafreundlichere Zukunft wie etwa Kupfer. Doch wenn sich die Inflation erst mal stärker bemerkbar macht und vor allem deren Auswirkung auf das Ersparte, werden Anleger wieder das Gold mehr im Blickpunkt haben. Dazu kommt, dass das Angebot an Gold aus den Minen eher fällt, denn die Goldgehalte im Gestein nehmen ab. Neue Goldfunde gibt es zudem auch nicht wirklich viele. Und bei den Kosten, die für die Goldproduktion anfallen, dürfte es eher nach oben gehen. Energie, Lohnkosten und sonstiges Equipment werden teurer, so dass fallende Kosten bei den Goldminenbetreibern eher die Ausnahme sein werden.

Gold und Goldminenaktien sind nach einhelliger Meinung jedenfalls ein aussichtsreiches Investment und sollte jeder gut diversifizierte Anleger besitzen. In Frage kämen Investments in gut aufgestellte Unternehmen wie Condor Gold oder Aguila American Gold.

Condor Gold – https://www.youtube.com/watch?v=964HrvmvUFs – konzentriert sich auf drei Goldprojekte in Nicaragua, darunter besonders erwähnenswert ist das La India-Projekt. Die dort gelegene historische Goldmine La India hat zwischen 1938 und 1956 geschätzte 1,7 Millionen Tonnen Gestein mit 13,4 Gramm Gold je Tonne Gestein verarbeitet.

Aguila American Gold – https://www.youtube.com/watch?v=UXv0BlRqAXU – ist in Oregon tätig. Das Wusa Gold-Silberprojekt sorgt für rund 70.000 Hektar Land mit Mineralrechten.

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich:https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.

