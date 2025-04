Gold kann man nicht künstlich herstellen

Alchimisten versuchten vergeblich Gold herzustellen. Das Edelmetall entzieht sich der menschlichen Technologie.

Gold ist schon immer begehrt und heute so teuer wie nie. Goldnachfrager sind die Schmuckindustrie, die Elektronikbranche, der Münzen- und Barrensektor und die Notenbanken. Und der Markt für Goldnanopartikel verzeichnet ein starkes Wachstum. Denn die Goldnanopartikel verbessern Leistung und Effizienz. Die Kosmetikindustrie schätzt die kleinen Goldteilchen, denn sie besitzen Anti-Aging- und hautverjüngende Eigenschaften. Ein weiteres Anwendungsgebiet ist der Medizinsektor und die Diagnostik. In der Elektronikindustrie kommen sie in Sensoren und elektrischen Komponenten zum Einsatz. Aber auch die Investoren lieben Gold.

Auf der Angebotsseite kommt zur Minenproduktion noch das Recyclinggold (Altgold). Das Goldrecycling ist 2023 gewachsen und auch 2024. Laut dem World Gold Council wurde 2024 rund 12 Prozent mehr Gold recycelt als im Vorjahr. Ein Großteil kam aus China. Damit wuchs das Recycling dreimal schneller als die Minenproduktion. Und dies wohl aufgrund des hohen Goldpreises und Liquiditätsengpässen. Bei der aktuellen Goldpreisrally ist davon auszugehen, dass die Recyclingquote weiter wächst. Aber schließlich ist die Nachfrage auch groß. Neben den Zentralbanken, die bisher durch ihre starken Zukäufe den Preis nach oben trieben, erkennen immer mehr private Anleger die Vorzüge des Goldes. Viele Analysten und Marktstrategen sind trotz des hohen Goldpreises immer noch positiv für das Edelmetall eingestellt. Auch haben viele ihre Goldpreisprognosen angehoben.

Und ebenfalls viele spekulieren auf niedrigere Zinsen und einen schwächeren US-Dollar, so etwa JPMorgan, was dem Goldpreis auch zugute kommt. Indirekt kann Gold – dann entfällt die Lagerung – auch über Goldminen-Aktien erworben werden. Bestens aufgestellt sind beispielsweise Miata Metals oder Chesapeake Gold.

Zwei Goldprojekte in Suriname, Sela Creek und Nassau, stehen im Fokus von Miata Metals – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/miata-metals-corp/ -. Weitere Beteiligungsmöglichkeiten sind vorhanden.

Chesapeake Gold – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/chesapeake-gold-corp/ – besitzt mit dem Metates-Projekt im mexikanischen Bundesstaat Durango eines der größten unerschlossenen Gold-Silber-Vorkommen Amerikas. Dazu kommt noch das Talapoosa-Projekt (Gold und Silber) in Nevada und das Lucy-Projekt in Mexiko.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Miata Metals (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/miata-metals-corp/ -).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.

