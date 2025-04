Größere Weltbevölkerung – mehr Rohstoffe notwendig

Wohnen, Energie, Nahrung, Sicherheit gehören zu den Grundbedürfnissen der Menschen.

Aktuell soll sich die Weltbevölkerung auf rund 8,2 Milliarden Menschen belaufen. In den 2080er Jahren soll die Zehn-Milliarden-Grenze überschritten werden. Nun geht eine neue Studie von Nature Communications davon aus, dass die Landbevölkerung zwischen 1975 und 2010 deutlich unterschätzt wurde, nämlich um 53 bis 84 Prozent. Es sei schwierig, die ländliche Bevölkerung genau zu erfassen. Dies gelte vor allem für abgelegene oder konfliktbetroffene Gebiete. Die Studie legt Beweise für eine Untererfassung vor, die sich besonders auf China, Brasilien, Polen, Australien und Kolumbien erstreckt. Allein in Paraguay wurde etwa ein Viertel der Menschen bei der Volkszählung 2012 nicht erfasst. Rund 40 Prozent der Weltbevölkerung lebt übrigens in ländlichen Regionen. Sollte die Studie Recht haben, ist der Nahrungsmittelbedarf weltweit größer als vermutet.

Gut, dass es Düngemittel gibt, die für höheren Ertrag und für die Pflanzengesundheit sorgen. Das wichtige Düngemittel Kali gibt es beim Projekt von Millennial Potash – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/millennial-potash-corp/ – in Gabun, Afrika. Das Land ist bergbaufreundlich und verfügt über bedeutende Kalivorkommen.

Aber nicht nur Nahrung, auch die Versorgung mit möglichst sauberer Energie, die zudem sicher abrufbar ist, ist noch nicht überall gegeben. Viele Länder setzen daher heute verstärkt auf die Kernenergie. Anfang 2024 stieg der Uranpreis das erste Mal seit 2007 wieder über 100 US-Dollar je Pfund Uran. Die Atomkraft befindet sich in einem Comeback. So sieht es auch der Chef Fatih Birol von der Internationalen Energieagentur. Besonders nach der russischen Invasion der Ukraine hat die Bedeutung von Atomkraft stark zugenommen. Durch das neue Interesse an der Kernkraft kommt es zu Angebotsschwierigkeiten.

Uran ist also gefragt. IsoEnergy – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/millennial-potash-corp/ – besitzt in Saskatchewan (Athabasca Becken) sowie in Australien, Argentinien und in den USA hochgradige Uran-Lagerstätten mit großen aktuellen und historischen Ressourcen. Dazu kommt ein Portfolio von genehmigten konventionellen Uran- und Vanadiumminen in Utah.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von IsoEnergy (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/iso-energy-ltd/ -) und Millennial Potash (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/millennial-potash-corp/ -).

