Grundbedürfnisse der Menschen und Rohstoffe

Eines der wichtigsten Grundbedürfnisse des Menschen ist Nahrung. Auch Schutz ist bedeutend, dazu gehört auch saubere Luft.

Die Weltbevölkerung wird zahlenmäßig noch ansteigen. Auch wird der steigende Wohlstand in Entwicklungsländern mehr qualitativ hochwertige Nahrungsmittel erfordern. Dabei hungern heute rund 820 Millionen Menschen auf der Erde, also etwa elf Prozent der Weltbevölkerung. Große Bedeutung haben daher Düngemittel in der Landwirtschaft. Pflanzen bekommen so eine optimale Nährstoffzusammensetzung. Sanktionen gegen Russland und Belarus (Weißrussland), große Kaliproduzenten, schmälern die Düngemittelversorgung. Und Kali, für das ein steigender Bedarf prognostiziert wird, steht für Ernährungssicherheit. Zu den größten Kaliproduzentenländern zählen Kanada, Russland, Belarus und China.

In Afrika, in Gabun entwickelt Millennial Potash – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/millennial-potash-corp/ – das Banio Kaliprojekt. Die Gesellschaft geht von günstigen Produktionskosten aus und der über den Seeweg gut zu erreichende große brasilianische Markt (ein bedeutender Kaliverbraucher) sollte für Abnehmer sorgen.

Ein weiteres Grundbedürfnis des Menschen ist es in Orten mit möglichst sauberer Luft zu leben. Viele Megastädte jedoch, besonders in China, Indien oder Pakistan kämpfen mit extremer Luftverschmutzung. Um Klimaziele zu erreichen und CO2-Emissionen zu verringern, ist die Elektromobilität ein probates Mittel. Von Lithium-Ionen-Batterien angetriebene Elektrofahrzeuge werden auch weltweit immer mehr zugelassen. Dem Lithium ist diese Entwicklung zu verdanken. Die Energiespeicher mit den Lithium-Ionen-Batterien sorgen auch in erneuerbaren Energie-Anwendungen wie Solar und Windkraft für Fortschritte.

Lithium, auch das weiße Gold genannt, besitzt beispielsweise Targa Exploration – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/targa-exploration-corp/ -. Die Projekte des Unternehmens liegen in Quebec, Manitoba, Saskatchewan und Ontario.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Millennial Potash (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/millennial-potash-corp/ -).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

JS Research UG (haftungsbeschränkt)

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

Deutschland

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Pressekontakt:

JS Research UG (haftungsbeschränkt)

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Blind Date & mehr