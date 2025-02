Gold – ultimative Anlage für Investoren

Wirtschaftliche Unsicherheiten, geopolitische Spannungen und die Kauflust der Zentralbanken sorgen für einen Höhenflug.

Sicherheit und Werterhalt bietet Gold. Das gilt für physisches Gold, aber auch für die Werte von Goldminenaktien. Letztere entwickeln sich preislich in der Regel überproportional, wenn der Goldpreis ansteigt (Hebelwirkung). Dafür müssen Anleger im Vergleich zu physischem Gold einige Risiken in Kauf nehmen. Goldminenbetreiber sind abhängig von Produktionskosten und Energiepreisen. Es können Managementfehler geschehen. Und in den Förderländern sollten politische Risiken genau unter die Lupe genommen werden. Kosten und Energiepreise sind natürlich gestiegen, doch beim aktuellen Goldpreis sind die Gewinnmargen der Goldminenbetreiber immer noch sehr gut. Nach einhelliger Meinung sollte physisches Gold auch mit Minenwerten kombiniert werden. Wer besonderen Wert auf Risikostreuung legt, könnte sich bei den Royalty-Gesellschaften umsehen. Oft sind viele Hunderte von Beteiligungen Garant für Diversifizierung. Und auch die Royalty-Unternehmen wählen ihre Partnergesellschaften genau aus, so beispielsweise Gold Royalty (Nord-, Mittel- und Südamerika) oder Osisko Gold Royalties (Nordamerika). Sie unterstützen die Minenbetreiber mit Geld, erhalten dafür Lizenzgebühren und Streams. Beide konnten bezüglich Einnahmen beziehungsweise Umsatz in 2024 Rekordwerte für sich verbuchen.

Gold Royalty – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/gold-royalty-corp/ – etwa konnte Gesamteinnahmen, Erlöse und Zinsen gegenüber 2023 um 146 Prozent steigern.

Bei Osisko Gold Royalties – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/osisko-gold-royalties-ltd/ – ist die Net Smelter Return Royalty auf den Canadian Malartic Complex, eine der größten Goldminen Kanadas, ein Highlight. Wann auch immer die nächste Kaufwelle beim Gold einsetzt, und den Preis antreibt, vielleicht schon bald über die 3.000-US-Dollar-Marke, Royalty-Unternehmen sind dabei.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Osisko Gold Royalties und Gold Royalty.

