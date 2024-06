Gold und Kupfer – Lieblinge der Investoren

Beim Kupfer wird die Nachfrage das Angebot wohl übersteigen. Gold ist immer eine gute Wahl.

Die Energiewende nimmt weiter an Fahrt auf. Richtig durchgestartet ist sie 2020, als große Konjunkturpakete auf den Weg gebracht wurden. Derzeit wird von einer Lücke von 40 Millionen Tonnen Kupfer zwischen Angebot und Nachfrage ausgegangen, um die ehrgeizigen Netto-Null-CO2-Ziele bis 2050 zu erreichen. Besonders Elektrofahrzeuge und das Stromnetz verschlingen Kupfer. Zuerst war für das laufende Jahr von einem Kupferüberschuss ausgegangen worden. Doch jetzt scheint eher ein Defizit vorzuherrschen.

Der Grund sind unter anderem Produktionskürzungen bei Anglo American und die Schließung der Cobre Panama-Mine. Dabei handelt es sich um eine zehn Milliarden US-Dollar teure Kupfermine, die nun brach im Dschungel liegt. Und es war das wichtigste Projekt des Landes seit dem Panama-Kanal und hätte zur weltweiten Kupferversorgung beigetragen. Die guten Fundamentaldaten haben in diesem Jahr den Kupferpreis angekurbelt. Große chinesische und auch sambische Kupferhütten haben ihre Produktion bereits gedrosselt, weil sie unter einem Rohstoffmangel beziehungsweise Stromproblemen leiden. Und mit den Kupferbeständen, die sich auf einem historischen Tief bewegen, sollten Unternehmen mit Kupfer in den Projekten jetzt richtig liegen.

Dass Goldinvestments bei Anlegern hoch im Kurs stehen und Goldanlagen in jedes gut diversifizierte Portfolio gehören, ist bekannt. 2023 beendete der Goldpreis deutlich bei über 2.000 US-Dollar je Feinunze. Viele Goldminenaktien sind noch nicht nachgezogen. Gestützt wurde der Goldpreis vor allem durch die Käufe der Zentralbanken. So gehen Analysten vielfach davon aus, dass die Unterbewertung von Goldaktien im Vergleich zum Gold noch nie so hoch war wie jetzt. Zeit also sich näher mit Unternehmen zu befassen, die über Gold und auch Kupfer verfügen.

GoldMining – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/goldmining-inc/ – verfügt über Gold- und Gold-Kupfer-Liegenschaften in Nord- und Südamerika sowie Aktienbeteiligungen und eine der größten Goldressourcen weltweit.

Meridian Mining – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/meridian-mining-uk-societas/ – besitzt das Cabaçal-Projekt in Brasilien, welches ein aussichtsreiches Kupfer-Gold-Silber-VMS-Vorkommen beinhaltet.

