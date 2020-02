Gold und schwarze Schwäne

Der schwarze Schwan kommt zum einen in der Natur selten vor und zum anderen steht er für ein nicht vorhersehbares Ereignis von großer Tragweite.

Der Begriff stammt von Nicholas Taleb aus seinem Buch „Der Schwarze Schwan“. Er beschreibt wie Menschen extrem unwahrscheinliche Ereignisse kaum in ihre Betrachtung miteinbeziehen. Schwarze Schwäne waren beispielsweise die Lehman-Pleite oder Fukushima. Als Folge können große Verwerfungen an den Finanzmärkten entstehen. Ein einseitiges Setzen auf Chancen ist daher sehr risikobehaftet.

Vor schwarzen Schwänen schützen Gold und Silber als sichere Häfen. Werden andere Vermögenswerte zerstört, behalten die Edelmetalle ihren Wert. Auch der Ausbruch des Corona-Virus ist ein schwarzer Schwan, dessen wirtschaftliche Auswirkungen noch nicht ganz klar sind. Auch wenn viele Rohstoffe von COVID-19 betroffen sind, bleiben die Edelmetalle traditionell die erste Wahl.

Der Goldpreis erreichte jetzt ein 7-Jahreshoch von 1.643 US-Dollar je Feinunze. Das trotz eines festen Dollars und trotz steigender Aktienmärkte. Die starke Investmentnachfrage hat auch zu einem neuen Rekordhoch des Goldpreises in Euro geführt. Und je mehr das Corona-Virus die Wirtschaft beeinträchtigt, desto wahrscheinlicher werden in der Folgezeit Zinssenkungen und ähnliche Maßnahmen, um der Wirtschaft wieder auf die Beine zu helfen.

Ein Investment in Goldaktien sollte gut überlegt sein, ist aber derzeit sicher nicht die schlechteste Methode, um sich etwas Sicherheit zu erkaufen. Zu den Werten, die bereits ihr Können bewiesen haben, gehören sicherlich Caledonia Mining oder Fiore Gold.

Fiore Gold produzierte auf seiner Tagebaumine Pan in White Pine County, Nevada im Jahr 2019 rund 41.500 Unzen Gold. Daneben besitzt Fiore Gold Explorationsprojekte in Washington (Golden Eagle), Nevada (Gold Rock) und in Chile (Rio Loa-Liegenschaft).

Caledonia Mining – https://www.rohstoff-tv.com/play/newsflash-mit-skeena-resources-caledonia-mining-copper-mountain-und-millennial-lithium/ – hat sich durch die Beteiligung einheimischer Investoren große Akzeptanz im nicht ganz so einfachen Simbabwe gesichert. Die Blanket-Mine produziert seit Jahren erfolgreich, im vergangenen Jahr lag die Goldproduktion bei mehr als 55.000 Unzen.

