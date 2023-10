Golden Tag nimmt an 49. jährlicher New Orleans Investment Conference teil und stellt Update hinsichtlich Namensänderung bereit

Toronto (Ontario), 31. Oktober 2023 / IRW-Press / – Golden Tag Resources Ltd. (Golden Tag oder das Unternehmen) (TSX-V: GOG | OTCQB: GTAGF | FWB: GTD), das in Kürze in Silver Storm Mining Ltd. umbenannt wird, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen an der bevorstehenden New Orleans Investment Conference 2023 teilnehmen wird. Die Veranstaltung soll von 1. bis 4. November 2023 im Hilton New Orleans Riverside stattfinden. Direktor, President und CEO Greg McKenzie wird über die jüngsten und zukünftig geplanten Aktivitäten des Unternehmens berichten.

Weitere Informationen über die Konferenz erhalten Sie über den folgenden Link:

neworleansconference.com/

Das Unternehmen möchte außerdem bekannt geben, dass seine Aktionäre die bereits zuvor bekannt gegebene Namensänderung des Unternehmens zu Silver Storm Mining Ltd. (die Namensänderung) genehmigt haben, was jedoch einer endgültigen Genehmigung der TSX Venture Exchange unterliegt. Das Unternehmen geht davon aus, dass das Wirksamkeitsdatum der Namensänderung in der nächsten Woche sein wird, und wird in den nächsten Tagen ein weiteres Update bereitstellen.

Über die New Orleans Investment Conference

Die New Orleans Investment Conference, die erstmals im Jahr 1974 stattfand, ist die älteste und renommierteste Investmentveranstaltung der Welt. Sie hat sich den Ruf erworben, der beste Ort zu sein, an dem sich die anspruchsvollsten Investoren der Welt jedes Jahr treffen, um neue Möglichkeiten und Strategien zu entdecken, Ideen auszutauschen, das kommende Jahr zu planen und die Kameradschaft Gleichgesinnter in der faszinierendsten und unterhaltsamsten Stadt Amerikas zu genießen.

Bei der New Orleans Conference haben bereits unter anderem Lady Margaret Thatcher, Schriftsteller Ayn Rand, die mit dem Nobelpreis ausgezeichneten Ökonomen Milton Friedman und F.A. Hayek, Dr. Henry Kissinger, Senator Barry Goldwater, Federal Reserve Chairman Alan Greenspan, der Kongressabgeordnete Ron Paul, US-Präsident Gerald Ford, General H. Norman Schwarzkopf, Admiral Hyman Rickover, Louis Rukeyser, Sir John Templeton, Lord William Rees-Mogg, Charlton Heston, Jeane Kirkpatrick, Robert Bleiberg, Jack Kemp, William F. Buckley, General Colin Powell, J. Peter Grace sowie Hunderte andere renommierte Persönlichkeiten Vorträge gehalten.

Über Golden Tag Resources Ltd. (Silver Storm Mining Ltd.)

Golden Tag Resources Ltd. (bald Silver Storm Mining Ltd.) besitzt Silberprojekte im fortgeschrittenen Stadium, die sich in Durango (Mexiko) befinden. Golden Tag schloss vor kurzem die Übernahme von 100% des Silberminenkomplexes La Parrilla ab, ein ertragreicher Betrieb, der aus einer Mühle mit einer Kapazität von 2.000 Tonnen pro Tag sowie fünf Untertageminen und einer Tagebaugrube besteht, die zwischen 2005 und 2019 zusammen 34,3 Millionen Unzen Silberäquivalent produzierten. Das Unternehmen hält auch eine 100%ige Beteiligung am Projekt San Diego, das zu den größten unerschlossenen Silberkonzessionen in Mexiko zählt. Weitere Informationen über das Unternehmen und seine Projekte finden Sie auf unserer Website unter www.goldentag.ca.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Greg McKenzie, President & CEO

Tel: +1 (416) 504-2024

greg.mckenzie@goldentag.ca

Die TSXV und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSXV als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemeldung sind zukunftsorientiert und beinhalten eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten. Solche zukunftsgerichteten Aussagen fallen unter den Begriff zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der Vorschrift National Instrument 51-102 – Continuous Disclosure Obligations der Canadian Securities Administrators. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten keine historischen Fakten. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören Schätzungen und Aussagen, die die zukünftigen Pläne, Zielsetzungen oder Ziele des Unternehmens beschreiben, einschließlich Formulierungen, die besagen, dass das Unternehmen oder das Management das Eintreten eines bestimmten Zustands oder Ergebnisses erwartet. Zukunftsgerichtete Aussagen können durch Begriffe wie glaubt, geht davon aus, erwartet, schätzt, kann, könnte, würde, wird oder plant gekennzeichnet sein. Da zukunftsgerichtete Aussagen auf Annahmen beruhen und sich auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen beziehen, sind sie naturgemäß mit Risiken und Ungewissheiten behaftet. Obwohl diese Aussagen auf Informationen beruhen, die dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehen, kann das Unternehmen nicht garantieren, dass die tatsächlichen Ergebnisse den Erwartungen des Managements entsprechen werden. Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die mit zukunftsgerichteten Informationen verbunden sind, können dazu führen, dass die tatsächlichen Ereignisse, Ergebnisse, Leistungen, Aussichten und Möglichkeiten wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem Aussagen zu Präsentationen und Investor-Relations-Aktivitäten. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von solchen zukunftsgerichteten Informationen abweichen, zählen unter anderem: die Fähigkeit, die Auswirkungen von COVID-19 auf das Geschäft des Unternehmens oder seiner Dienstleister vorherzusagen und ihnen entgegenzuwirken; Störungen in den Informationssystemen, auf die sich seine Dienstleister in Verbindung mit der Erbringung ihrer Dienstleistungen für das Unternehmen verlassen; und jene Risiken, die in den auf SEDAR hinterlegten öffentlichen Dokumenten des Unternehmens beschrieben sind. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung verwendet wurden, angemessen sind, sollte man sich nicht zu sehr auf diese Informationen verlassen, da sie nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung gültig sind und keine Zusicherung gegeben werden kann, dass diese Ereignisse innerhalb der angegebenen Zeiträume oder überhaupt eintreten werden. Das Unternehmen lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, außer wenn dies gesetzlich vorgeschrieben ist. Keine Börse, Wertpapieraufsichtsbehörde oder sonstige Regulierungsbehörde hat die hierin enthaltenen Informationen genehmigt oder abgelehnt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

