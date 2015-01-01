Goldpreis in der Erholungsphase

Nachdem der Goldpreis schwankte, erholt er sich nun von den starken Rücksetzern im Oktober.

Erstveröffentlichung: 15.11.2025, 15:00 Uhr Zürich/Berlin

Das Edelmetall glänzt weiter als sicherer Hafen. Gold erfreut mit einer Jahresrendite von rund 53 Prozent. Gold-ETFs haben laut dem World Gold Council im Oktober ein Fünf-Jahreshoch erreicht. Zuflüsse von 55 Tonnen waren zu verzeichnen. Es war der neunte Monat in 2025 mit Netto-Zuflüssen. Überhaupt war das dritte Quartal 2025 ein Rekordquartal für goldgesicherte ETFs. Die globalen Zuflüsse summierten sich auf 26 Milliarden US-Dollar. Wie lange jetzt die Konsolidierungsphase dauert, ist ungewiss, aber übergeordnet wird allgemein von einem Aufwärtstrend beim Goldpreis ausgegangen und es geht ja auch schon wieder aufwärts. Gerade konnte der Preis des edlen Metalls den dritten Handelstag in Folge zulegen. Eine preisliche Pause sollten Anleger jedenfalls nutzen.

Was dem Goldpreis zugute kommen sollte, sind unter anderem Zinssenkungen durch die Fed. Da der Markt bis Mitte 2026 nur Zinssenkungen von ungefähr 50 Basispunkten erwartet, es aber mehr werden könnten, gibt es in diesem Zusammenhang ein Aufwärtspotenzial, das man nicht unterschätzen sollte.

Es kann auch mal wieder ein Blick auf die Gold-Silber-Ratio nicht schaden. Ist nun Gold oder Silber unter- beziehungsweise überbewertet. Die Gold-Silber-Ratio (Goldpreis dividiert durch Silberpreis) liegt aktuell bei gut 81,3. Bei einem Wert um 60 erscheint Silber gegenüber Gold im mittelfristig-historischen Vergleich fair bewertet. Wird der Wert höher, dann ist Silber unterbewertet und mit einer Aufwertung ist zu rechnen. Der März 2020 steht übrigens für das Allzeithoch der Ratio, sie lag damals bei 124. Da Silber zu rund 50 Prozent ein Industriemetall ist und die silberverschlingende grüne Revolution im Gange ist, wird dem kleinen Bruder des Goldes eine positive Zukunft vorausgesagt.

Sierra Madre Gold and Silver – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/sierra-madre-gold-silver-ltd/ – startete Anfang des Jahres erfolgreich mit der Produktion auf seinem Guitarra-Projekt (Gold und Silber) in Mexiko. Ein zweites aussichtsreiches Projekt in Mexiko gehört zum Portfolio.

Skeena Gold & Silver – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/skeena-gold-silver-ltd/ -entwickelt in British Columbia ein hochgradiges und kostengünstiges Gold-Silber-Projekt (Eskay Creek) und im Blickpunkt stehen noch zwei früher bereits produzierende Projekte.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Sierra Madre Gold and Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/sierra-madre-gold-and-silver-ltd/ -) und Skeena Gold & Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/skeena-resources-ltd/ -).

