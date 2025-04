Goldpreis kennt kein Halten – jetzt noch einsteigen

Ein Rekordhoch jagt das nächste beim Gold. Jetzt wurde sogar die 3.400-US-Dollar-Marke je Unze geknackt.

Natürlich sind Gewinnmitnahmen beim neuen Goldhöchstpreis möglich, jedoch scheint der Preis des Edelmetalls das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht zu haben. Neben den bekannten Goldpreistreibern kommen nun noch die Sorgen um die Abhängigkeit der US-Notenbank hinzu. Denn der US-Präsident hatte vom Fed-Chef Powell Zinssenkungen verlangt und es werde wohl auch geprüft, ob der Fed-Chef entlassen werden könnte. Dieser hatte bereits vor einer möglichen Inflation durch die Zölle gewarnt. US-Präsident Trump möchte die Produktion von strategisch bedeutsamen Rohstoffen vergrößern. Auch Gold scheint zusehends in den Blickpunkt zu geraten. Denn auch Trump weiß, dass die Nachfrage nach dem Edelmetall steigt. Der globalen Herrschaft über den Goldmarkt ist jüngst China nähergekommen. Denn es wurde ein riesiges Goldvorkommen im nordöstlichen China entdeckt. Einige Monate zuvor wurde bereits ein anderes 1.000-Tonnen-Vorkommen entdeckt. Das neue Vorkommen könnte einen Wert von mindestens 83 Milliarden US-Dollar besitzen.

Gold ist heute nicht nur das Mittel zur Diversifizierung bei Anlegern und Zentralbanken und ein Garant für Werterhalt. Das Edelmetall wird in immer mehr hochtechnologischen Produkten verbaut. Es glänzt mit einer hervorragenden Korrosionsbeständigkeit und Leitfähigkeit. Elektronische Bauteile profitieren davon, ebenso wie der Bereich der Raumfahrt. Der Zugang zu Goldvorkommen nimmt also an Bedeutung weiter zu. Trotz des hohen Goldpreises sehen viele Analysten noch sehr gute Möglichkeiten einzusteigen und mit weiter nach oben tendierenden Goldpreisen zu verdienen. Besonders die Goldunternehmen werden immer wertvoller und dies hat sich oft im Aktienkurs noch nicht so niedergeschlagen, so dass ein Einstieg beispielsweise in Goldshore Resources oder Osisko Development lohnenswert sein könnte.

Goldshore Resources – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/goldshore-resources-inc/– besitzt zu 100 Prozent das fortgeschrittene Moss-Goldprojekt in Ontario, Kanada. Das Winter-Diamantbohrprogramm umfasst 20.000 Meter.

Gold gibt es bei Osisko Development – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/osisko-development-corp/ – in den Projekten Cariboo (Kanada), San Antonio (Mexiko) und Tintic (USA). Das Unternehmen möchte ein mittelgroßer Goldproduzent werden.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Osisko Development (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/osisko-development-corp/ -) und Goldshore Resources (- http://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/goldshore-resources-inc/ -).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

JS Research

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

Deutschland

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Pressekontakt:

JS Research GmbH

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Rader Gruppe weiter auf Wachstumskurs: Mitarbeiterzahl steigt auf fünf – Weitere Verstärkung gesucht