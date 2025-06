Goldpreis macht mal eine Pause

In den vergangenen fünf Jahren ist Gold etwa doppelt so teuer geworden. Aktuell verhält sich der Goldpreis ruhig.

Der Angriff der USA auf den Iran hat, anders als vermutet, den Goldpreis gerade nicht angeheizt. Anscheinend sind die Anleger ruhig geblieben, haben ihr Gleichgewicht nicht verloren. Laut den Charttechnikern wäre auch eine Preiskorrektur bis 3.310 US-Dollar je Unze noch kein Beinbruch und ein Preisanstieg wäre sogleich wieder möglich. Fällt der Preis des Edelmetalls allerdings unter 3.300 US-Dollar je Unze, dann könnte es kurzfristig zu weiteren Preisverlusten kommen. Eine kurze sommerliche Preisabkühlung trübt aber nicht das längerfristig positive Bild für Gold.

Allgemein zeigte sich der Rohstoffbereich im laufenden Jahr bisher stark. Damit kann der Goldpreis, so die Saxo Bank, innerhalb der nächsten zwölf Monate die 4.000 US-Dolllar-Marke erreichen. Bei der Performance im Rohstoffbereich sind also Gold, Silber und Platin auf den Spitzenplätzen. Platin und Silber werden augenscheinlich als Alternativen zu Gold betrachtet. Aber auch wenn sich Gold nun in einer Konsolidierungsphase befindet, der nächste bullische Impuls dürfte kommen.

Wenn man bedenkt, dass der Preis des edlen Metalls allein dieses Jahr fast 30 Prozent nach oben gegangen ist, so ist eine Konsolidierungsphase nicht verwunderlich. Noch hatte der Konflikt zwischen Israel und dem Iran den Goldpreis nicht sonderlich angetrieben. Doch er könnte sich noch ausweiten. Und die bekannten preistreibenden Faktoren – Zollpolitik, Krisenherde, Staatsverschuldung – bestehen fort. Wer sich für Goldunternehmen interessiert, kann sich Aurania Resources oder Calibre Mining ansehen.

In Ecuador arbeitet Aurania Resources – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/aurania-resources-ltd/ – am spannenden The Lost Cities-Cutucu-Projekt. Es enthält Gold und Kupfer.

Calibre Mining – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/calibre-mining-corp/ – produziert erfolgreich in Nicaragua und in Nevada Gold. Die Gesellschaft wird mit Equinox Gold fusionieren und so einen bedeutenden Goldproduzenten erschaffen.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Calibre Mining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/calibre-mining-corp/ -) und Aurania Resources (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/aurania-resources-ltd/ -).

