Vizsla Copper beginnt mit den Bohrungen auf dem Porphyr-Kupfer-Ziel Thira (Projekt Poplar) im Zentrum von British Columbia

Vancouver, British Columbia, 24. Juni 2025 / IRW-Press / Vizsla Copper Corp. (TSXV: VCU, OTCQB: VCUFF, FRANKFURT: 97E0) (Vizsla Copper oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass im Projekt Poplar im Zentrum von BC mit den Bohrungen begonnen wurde. Die Bohrungen konzentrieren sich auf die Prüfung des Potenzials der Kupfer-Molybdän-Mineralisierung im Porphyr-Zielgebiet Thira.

WICHTIGSTE ECKDATEN

– Die Bohrungen in Poplar sind nunmehr im Gange, wobei mit dem Bohrgerät das erste Bohrloch des Programms vorangetrieben wird.

– Ziel der Bohrungen ist das äußerst vielversprechende, mit Porphyr in Zusammenhang stehende Kupfer-Molybdän-Zielgebiet Thira.

Wir freuen uns sehr, dass die Bohrungen in unserem Projekt Poplar nun mit einem Bohrgerät im Gange sind, erklärte Craig Parry, Executive Chairman und CEO. Unser technisches Team hat das sehr interessante Ziel Thira systematisch vorangebracht, und wir freuen uns sehr, Bohrkernmaterial aus einem Gebiet zu erhalten, das weitgehend von Geschiebemergel bedeckt ist. Wir werden sämtliche Aktionäre sehr gerne über unsere Fortschritte in Poplar sowie über die anderen Explorationsprogramme, die wir in diesem Jahr in unserem gesamten Projektportfolio planen, auf dem Laufenden halten.

Bohrprogramm bei Poplar

Die Bohrungen zielen auf eine Kupfer-Molybdän-Mineralisierung in dem breiten und weitgehend unerkundeten Ziel Thira ab (Abbildung 1, siehe Pressemitteilung vom 16. Juni 2025). Das Zielgebiet Thira, 10 km südlich der Kupfer-Gold-Lagerstätte Poplar (Abbildung 1; historische Mineralressourcen von 152,3 Millionen Tonnen mit 0,32 % Cu und 0,09 g/t Au der Kategorie angedeutet sowie 139,3 Millionen Tonnen mit 0,29 % Kupfer und 0,07 g/t Au der Kategorie vermutet, Tabelle 13), besteht aus einer ca. 8 mal 2 Kilometer großen Zone mit porphyrartiger Alteration (phyllisch und propylitisch), die entlang von Straßeneinschnitten und spärlichen Ausbissen freigelegt ist. Das Zentrum der Alterationszone ist von Geschiebemergel bedeckt, wo durch gleichzeitig auftretende Anomalien mit hoher Aufladbarkeit, Magnetismus, MobileMT und mehreren Elementen im Boden ein äußerst vielversprechendes, mit Porphyr im Zusammenhang stehendes Kupfer-Molybdän-Ziel definiert wurde (Abbildung 2, siehe Pressemitteilung vom 8. Oktober 2024). In einem historischen SChlagbohrloch (P95-05), das im Jahr 1995 am Rand des Zielgebiets ausgeführt wurde, wurden 0,18 % Cu und 0,022 % Mo über seine gesamte Länge von 67 m durchteuft.2

Das geplante Programm besteht aus Diamantbohrungen über bis zu 2.400 Meter mit 5 bis 6 Bohrlöchern, die eine potenzielle Fläche von ca. 500 mal 600 Metern abdecken. Mit dem Bohrgerät wird derzeit das erste Loch vorangebracht.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80116/VCU_062425_DEPRcom.001.png

Abbildung 1. Karte des Projekts Poplar mit Lage des Zielgebiets Thira und den zuvor erfassten MobileMT-Daten1

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80116/VCU_062425_DEPRcom.002.png

Abbildung 2. Das Zielgebiet Thira mit gerasterten IP-Aufladbarkeitsdaten (700 m Höhenschnitt) und geochemischen Bodendaten (siehe Pressemitteilungen vom 8. Oktober 2024 und 15. Januar 2024). Die Bohrungen werden sich auf Gebiete konzentrieren, die eine starke räumliche Übereinstimmung der geochemischen und geophysikalischen Daten aufweisen.

Projekt Poplar

Das 44.200 Hektar große Projekt Poplar im Zentrum von BC umfasst mit einem Inselbogen in Zusammenhang stehendes Vulkan-, Sediment- und Intrusivgestein aus dem Mesozoikum, das als aussichtsreich für eine porphyrische Kupfer- und Goldmineralisierung gilt. Neben dem Ziel Thira beherbergt das Projekt auch die Lagerstätte Poplar, eine oberflächennahe, mit einem Porphyr in Zusammenhang stehende Kupfer- und Goldlagerstätte, die fast 2 Milliarden Pfund Kupfer und 750.000 Unzen Gold3 enthält (angedeutete und vermutete Mineralressourcen, Tabelle 1). Vizsla Copper hat die Option, durch eine Reihe von Aufwendungsverpflichtungen und jährliche Barzahlungen bis 2027 eine 100%ige Beteiligung am Konzessionsgebiet zu erwerben.

Tabelle 1. Historische Mineralressourcenschätzung für die Lagerstätte Poplar3

Klasse Tonnen (Mio. t) Gehalt Metall

Cu (%) Au (g/t) Ag (g/t) Cu Au Ag

(Mio. Pfund) (Tsd. Unzen) (Tsd. Unzen)

Angedeutet 152,3 0,32 0,09 2,58 1.091 430 12.640

Vermutet 139,3 0,29 0,07 4,95 903 320 22.180

Anmerkungen:

*Oberhalb eines Cut-off-Gehaltes von 0,2 % Cu

** Quelle – siehe Quellennachweis 3 unten

Über Vizsla Copper

Vizsla Copper ist ein auf Cu-Au-Mo spezialisiertes Mineralexplorations- und Erschließungsunternehmen mit Hauptsitz in Vancouver, Kanada. Das Unternehmen konzentriert sich in erster Linie auf sein Vorzeigeprojekt Woodjam, das sich im produktiven Quesnel Terrane, 55 Kilometer östlich der Gemeinde Williams Lake in British Columbia befindet. Es besitzt drei weitere Kupferkonzessionsgebiete: Poplar, Copperview und Redgold, die alle inmitten der bedeutenden Infrastruktur von British Columbia liegen. Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf die Exploration und Erschließung der Kupferkonzessionsgebiete innerhalb des Portfolios sowie auf wertsteigernde Akquisitionen. Die Vision von Vizsla Copper ist es, ein verantwortungsbewusster Kupferexplorations- und -erschließungsunternehmen in der stabilen Bergbauregion British Columbia, Kanada, zu sein. Das Unternehmen hat sich zu einer sozial verantwortlichen Exploration und Erschließung verpflichtet und arbeitet sicher, ethisch und integer.

Vizsla Copper ist eine Ausgründung von Vizsla Silver und wird von Inventa Capital Corp. unterstützt, einer erstklassigen Investmentgruppe, die 2017 mit dem Ziel gegründet wurde, Chancen im Rohstoffsektor zu entdecken und zu finanzieren. Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) und auf der Website des Unternehmens (www.vizslacopper.com).

Qualifizierter Sachverständiger und Offenlegung gemäß National Instrument 43-101

Die Veröffentlichung technischer oder wissenschaftlicher Informationen durch das Unternehmen in dieser Pressemitteilung wurde von Christopher Leslie, Ph.D., P.Geo., dem technischen Berater von Vizsla Copper, geprüft und genehmigt. Dr. Leslie ist ein qualifizierter Sachverständiger gemäß den Bestimmungen von National Instrument 43-101.

Einige der in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen sind historischer Natur und wurden aus öffentlichen Quellen zusammengestellt, von denen angenommen wird, dass sie korrekt sind. Die technischen Informationen wurden von Vizsla Copper nicht verifiziert und können in einigen Fällen nicht überprüfbar sein. Mineralisierungen, die auf benachbarten und/oder nahegelegenen Projekten vorkommen, sind nicht unbedingt ein Hinweis auf Mineralisierungen, die auf den Projekten von Vizsla Copper vorkommen.

Die historische Mineralressource für Poplar ist relevant, da sie im Jahr 2021 für den vorherigen Projekteigentümer unter Anwendung von Verfahren erstellt wurde, die in der Branche allgemein üblich sind. Sie wurde mit gewöhnlichem Kriging von zusammengesetzten Gehalten in einem 3D-Blockmodell erstellt. Ein unabhängiger qualifizierter Sachverständiger hat keine ausreichenden Arbeiten durchgeführt, um die historische Schätzung für Poplar als aktuelle Mineralressource für Vizsla Copper Corp. zu klassifizieren, und der Emittent behandelt die historische Schätzung nicht als aktuelle Mineralressource.

Kontaktinformationen: Für weitere Informationen und zur Anmeldung für die Mailingliste wenden Sie sich bitte an:

Craig Parry, Executive Chairman, Chief Executive Officer

Tel: (604) 364-2215 | E-Mail: info@vizslacopper.com

