Goldpreis und die Entscheidungen von Zentralbanken

Sind die Zinsen hoch, dann verlieren Anlagemöglichkeiten wie das Gold an Attraktivität, da laufende Ausschüttungen fehlen.

Goldanleger schauen immer auch auf die Zinsentscheidungen der Zentralbanken. Die Europäische Zentralbank hat bereits zehnmal in Folge die Zinsen angehoben. Die Zinserhöhungen der EZB könnten nun ein Ende gefunden haben, so die überwiegende Meinung. Natürlich könnte es auch sein, dass die EZB nur eine Zinspause anstrebt. Für ein Ende der Zinserhöhungen spricht, dass die Inflation doch auf dem Rückzug jetzt ist, auch wenn sie immer noch hoch ist. Im August lag sie bei 5,2 Prozent, im September bei 4,3 Prozent. Die Leitzinsen liegen aktuell bei 4,5 Prozent. Die erstrebten zwei Prozent lassen also noch auf sich warten.

Blickt man nach Kanada, so hat die Bank of Canada verkündet, dass sie die Zinssätze unverändert lasse. Denn eine sich verlangsamende Wirtschaft würde den Inflationsdruck weiter abkühlen. Die Verlangsamung der Wirtschaft ist dabei den vergangenen Zinserhöhungen zuzuschreiben. Noch sind auch in Kanada die Verbraucherpreise relativ stabil auf hohem Niveau. Die Ankündigung der kanadischen Zentralbank hat den Goldpreis nicht sonderlich beeinflusst, denn der Preis des Edelmetalls wird durch die herrschenden geopolitischen Unsicherheiten gestützt.

Was derzeit dem Goldpreis guttut, sind wieder größere Käufe durch die ETF-Investoren. Bei den Finanzanlegern scheint sich die Stimmung gewandelt zu haben. Gold hat an Attraktivität gewonnen. Einer der wichtigsten Faktoren, wie es preislich weitergeht, dürfte die weitere Entwicklung des Konfliktes im Nahen Osten sein. Anleger, die sich jetzt positionieren wollen, können auf solide Goldunternehmen wie Osisko Development oder Chesapeake Gold zurückgreifen.

Osisko Development – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/osisko-development-corp/– produziert Gold. Die Projekte liegen in Mexiko, Kanada und in den USA.

In Nord- und Südamerika ist Chesapeake Gold – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/chesapeake-gold-corp/ – mit dem Fokus auf Gold und Silber tätig. Besonders aussichtsreich ist das Metates-Projekt in Durango mit Gold, Silber und Zink.

