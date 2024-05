Goldpreis und wichtige Wahlen

In den USA und in Indien wird dieses Jahr gewählt. Der Goldpreis könnte dadurch angekurbelt werden.

Immerhin machen die USA und Indien rund 40 Prozent der globalen Goldnachfrage aus. Wer der neue US-Präsident wird, das wird die globale Wirtschaft und die Stärke oder Schwäche des US-Dollars beeinflussen. Und dies wiederum beeinflusst den Preis des Edelmetalls. Erfahrungsgemäß legt der Goldpreis vor einer Wahl in den USA zu. Und eine Rezession ist in dem Land auch noch nicht vom Tisch, was wiederum einen schwächeren US-Dollar und einen höheren Goldpreis zur Folge hätte. Egal, wer die Wahl gewinnt, der große Schuldenberg der USA wird eher weiter steigen als sinken. Sollte die Schuldendynamik nicht so nachhaltig sein, dann kommt ein Aufwärtsdruck auf die Zinsen in Frage. Meist gehen Branchenkenner wohl davon aus, wenn Donald Trump wiedergewählt würde, dann wäre dies ein weiterer Schub für den Goldpreis, weil dann von mehr Unsicherheiten auszugehen ist.

Beim Haushaltsdefizit werden sich sowohl Trump als auch Biden schwertun dies in den Griff zu bekommen. Laut Schätzungen soll das Haushaltsdefizit in den kommenden drei Jahrzehnten sich auf fast 170 Prozent summieren. Die Bevölkerung altert (wie auch hierzulande), Zinszahlungen werden ansteigen und die Steuereinnahmen sind unzureichend. Würde Trump gewinnen und seine Steuersenkungen aus seiner Amtszeit verlängern, könnte dies die Schulden auf mehr als 200 Prozent des Bruttoinlandproduktes treiben. Vergrößern sich Schulden und Defizit, sollte sich dies positiv auf den Goldpreis auswirken. Und wie der Gewinner auch heißen wird, er wird wohl nicht so einschneidende Entscheidungen treffen, um die Finanzlage wieder auf gesündere Füße zu stellen.

Gold sollte auch in Anbetracht des Wahljahres eher profitieren. Daher gehören Goldwerte wie beispielsweise Collective Mining oder Fury Gold Mines zu wünschenswerten Komponenten in einem ausgewogenen Depot.

Collective Mining – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/collective-mining/ – ist ein Gold-, Silber-, Kupfer- und Wolframexplorationsunternehmen mit Projekten in Kolumbien. Das Guayabales-Projekt überzeugt mit hervorragenden Bohrergebnissen im Gold- und Silberbereich.

Fury Gold Mines – https://www.commodity-tv.com/play/fury-gold-mines-potential-of-ma-around-eleonore-south-updated-mineral-resource-and-2024-exploration/ – verfügt in Quebec und Nunavut über hochwertige Projekte sowie über ein großes Aktienpaket an Dolly Varden Silver.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Fury Gold Mines (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/fury-gold-mines-ltd/ -) und Collective Mining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/collective-mining-ltd/ -).

