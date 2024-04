Goldschmuggel nimmt zu – kein Wunder bei dem Preis

In Hongkong wurde gerade Gold im Wert von mehr als zehn Millionen US-Dollar beschlagnahmt.

In einem Flugzeug, auf dem Weg nach Japan wurden die 146 Kilogramm Gold, getarnt als Maschinenteile, entdeckt. Fündig wurde der Zoll bei der größten Goldschmuggelrazzia, die dort je stattfand. Auch wenn das Gold gut getarnt war, in Teile geformt und mit Farbe versehen, es kam ans Licht. Zehn Prozent Einfuhrzölle, also rund eine Million US-Dollar, sollten eingespart werden. Zwei weitere Fälle von Goldschmuggel in bedeutender Höhe wurden ebenfalls in Hongkong aufgedeckt. Hongkong ist eines der größten Goldhandelszentren der Welt. Goldpreise in nie dagewesener Höhe sind eben verlockend für manche.

Bisher gab es keine nennenswerten Rücksetzer bei der aktuellen Goldpreisrallye. Negative Realzinsen sind noch weit weg, wenn sich dies ändert, dann sollte man mehr wissen. Auch eine globale Rezession ist nicht in Sicht. Die Reise des Goldpreises könnte also noch geraume Zeit weitergehen. Angst vor Währungsabwertungen, geopolitische Unsicherheiten, wie jüngst die Probleme zwischen Israel und dem Iran, die große Nachfrage der Zentralbanken, all dies sind Faktoren, die den Goldpreis seit Mitte 2022 angetrieben haben.

Zwar sehen Charttechniker, dass der Goldpreis reif für eine Konsolidierung ist. Andererseits sind die Gold-ETFs immer noch nicht auf den fahrenden Zug aufgesprungen. So gab es auch im März zum zehnten Mal in Folge Abflüsse. Diese waren immerhin geringer als im Januar und Februar. Da sollte es also noch Potenzial für höhere Goldpreise geben. Anleger können mit physischem Gold oder inklusive eines Hebels mit den Werten von Goldunternehmen dabei sein. Da kommen Victoria Gold oder Collective Mining in Frage.

Victoria Gold – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/victoria-gold-corp/ – rechnet für das laufenden Jahr mit einer Goldproduktion aus seiner Eagle-Goldmine im Yukon von 165.000 bis 185.000 Unzen Gold.

Collective Mining – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/collective-mining/ – besitzt in Kolumbien zwei Goldprojekte, Guayabales und San Antonio. Guayabales konnte bei jüngsten Bohrungen knapp 29 Gramm Gold, 1.280 Gramm Silber sowie Kupfer je Tonne Gestein ausmachen.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Collective Mining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/collective-mining-ltd/ -) und Victoria Gold (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/victoria-gold-corp/ -).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

JS Research

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

Deutschland

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Pressekontakt:

JS Research GmbH

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

biotonus beendet die Zusammenarbeit mit der SCHEELEN AG André Voller Digiwerkstatt 4.B beim Celseo-Regiotreff Nord und Ost 2024: Digitalisierung durch KI im Handwerk