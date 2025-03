Golf Community-App FairwayTalk – neues Matching nach Handicap und Networking-Interessen

Auf dem Fairway neue Türen öffnen

Golf als Erlebnis und Networking besser fördern: Die neue Community-App FairwayTalk unterstützt Golfer’innen ab sofort dabei, nicht nur Spielpartner mit passendem Handicap zu finden. Ebenso können private und berufliche Interessen über das Matching angegeben und abgefragt werden. Neue Freundschaften und interessante Geschäftskontakte lassen sich so ebenfalls einfacher anbahnen und aufbauen. FairwayTalk ermöglicht damit erstmals und gezielt ein deutschlandweites Golfer-Networking auf und abseits des Golfplatzes.

Golf ist bekanntlich ein Sport, der zugleich Brückenschlag für neue Bekanntschaften ist, die nicht selten zu Freundschaften und interessanten Geschäftsbeziehungen führen. Das Berliner Startup FairwayTalk kombiniert den Golfsport deshalb erstmals mit sozialen und beruflichen Netzwerkmöglichkeiten. Die neue Community- und Business-Networking-App richtet sich an Golfer’innen sowie Golfclubs und Golfshops gleichermaßen.

FairwayTalk öffnet Golfspieler’innen neue Networking-Türen durch ein im wahrsten Sinne des Wortes treffsicheres Matching. Dazu das FairwayTalk Team um die Gründer Slaven Grizelj, Konrad Knappe und Steffen Groß: „Unser Ziel ist es, Golfer’innen eine Plattform zu bieten, die sie sportlich, aber auch zwischenmenschlich wachsen lässt. Mit FairwayTalk erhalten Mitglieder die Möglichkeit, neue Bekanntschaften, Freundschaften bis hin zu Businesskontakten zu knüpfen – unkompliziert und spielerisch.“

Nutzer’innen von FairwayTak erstellen nach der Registrierung ihr persönliches Profil und können in der kostenfreien Version dann anhand von Kriterien nach Spielpartnern mit übereinstimmenden Interessen suchen. Im Kontaktaustausch lassen sich so Golfrunden vereinbaren oder an diesen anfragend teilnehmen. Premium-Mitglieder haben darüber hinaus die Möglichkeit, eigene Golfrunden zu veröffentlichen und andere Player dazu gezielt einzuladen.

Einfache Nutzung via App und Online-Anmeldebutton

Der Zugang zu FairwayTalk ist einfach und zeitgemäß: Auf der Webseite befindet sich ein scanbarer QR-Code, über den die FairwayTalk App für iOS und Android abgerufen und danach auf dem Smartphone installiert werden kann. Ebenfalls ist die Registrierung direkt über die Webseite möglich.

Für FairwayTalk steht die Sicherheit an erster Stelle. Deshalb wird empfohlen, das Ersttreffen im Clubhaus oder an einem anderen öffentlichen Ort zu vereinbaren. Ebenso bietet FairwayTalk über ein eigenes Online-Nachrichtensystem die Möglichkeit an, potenzielle Golfpartner’innen vorab im Austausch näher oder ausführlich kennenzulernen.

Neues Marketing-Tool für Golfclubs und Golfshops

Golfclubs und Golfshops können mit der FairwayTalk Networking-App ihre Kundenbeziehungen weiter nachhaltig ausbauen. Golfclubs bieten ihren Mitgliedern zusätzlichen Mehrwert und generieren mehr Greenfee-Umsätze. Golfshops erhalten ein neues, effektives Marketing-Tool für eine intensivere Kundenbindung – z. B. mit einer begrenzten kostenfreien Premium-Mitgliedschaft als Extra für Golfequipment-Käufe.

Weitere Informationen für Golfer und Golfshops unter https://fairwaytalk.de/dl/home sowie für Golfclubs unter https://fairwaytalk-club.my.canva.site/

Über FairwayTalk:

FairwayTalk bietet das gezielte Matching von Golferspieler’innen an – nach Handicap sowie beruflichen und persönlichen Interessen. Entwickelt wurde das neue Golf-Community- und Networking-Angebot vom gleichnamigen Berliner Startup mit den Gründern Slaven Grizelj, Konrad Knappe und Steffen Groß. FairwayTalk befindet sich nach dem Start in 2025 aktuell im Aufbau seiner Community und konnte im ersten Monat bereits über 250 Nutzer’innen gewinnen.



