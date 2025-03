Handlich, leicht und leistungsstark: Das X-N Modell von DENSO WAVE für gesundes, effizientes Arbeiten.

Trotz technologischem Fortschritt sind Handlichkeit und Ergonomie bei mobilen Datenerfassungsgeräten entscheidend für die langfristige Mitarbeitergesundheit und Arbeitseffizienz.

Düsseldorf. Vom 18. bis 20. Februar 2025 fand in Düsseldorf die EuroCIS Messe mit mehr als 1.800 Ausstellern aus über 54 Ländern statt. Die Veranstaltung gilt als Hotspot für Retail Technology in Europa, in dessen Rahmen die neuesten Innovationen präsentiert werden. Auch DENSO WAVE EUROPE, Teil der Toyota Gruppe, war als Aussteller vor Ort und hat die Gelegenheit genutzt, dem Fachpublikum die nächste Generation mobiler Datenerfassung vorzustellen: das neue mobile Computer Modell X-N.

Datenerfassungsgeräte beeinflussen Mitarbeitergesundheit

Eine der größten Erkenntnisse des diesjährigen Messebesuches: Technologischer Fortschritt ist wichtig, aber in puncto mobiler Datenerfassung sind auch analoge Faktoren noch immer wettbewerbsentscheidend. So waren die Standbesucher von DENSO WAVE, Teil der Toyota Gruppe, besonders beeindruckt vom leichten und schlanken Design des neuen Modell X-N, das als Hybrid-Modell aus Handheld und Smartphone den Anspruch hat, das Beste aus zwei Welten zu verbinden. Mit einem Gewicht von gerade einmal 190 g ist es leichter und handlicher als viele Smartphones, gleichzeitig aber so robust und leistungsstark wie ein klassisches Datenerfassungsgerät. Es zeichnet sich unter anderem durch einen Scan-Winkel von bequemen 40 Grad aus, der eine natürliche, ergonomische Handhaltung beim Scannen ermöglicht, selbst bei schwer zugänglichen Codes.

Handlichkeit, Leichtigkeit und eine gute Ergonomie sind vor allem im Hinblick auf die Mitarbeitergesundheit entscheidende Kriterien. Studien belegen, dass die Ergonomie, das Gewicht und die Benutzerfreundlichkeit mobiler Computer und Handheld-Geräte im Einzelhandel und der Logistik einen erheblichen Einfluss auf die Gesundheit der Mitarbeiter haben, denn aus dem häufigen Einsatz von Smart Devices ergeben sich physische Risiken wie Muskel-Skelett-Beschwerden aufgrund ungünstiger Körperhaltung, häufiger Bewegungswiederholungen und hohen Muskelaktivitäten. Darunter leidet auch die Arbeitseffizienz, da es insbesondere bei der Nutzung von schwereren Geräten schnell zu Ermüdungserscheinungen kommt.

Ergonomische, leichte und benutzerfreundliche Geräte wie das Modell X-N von DENSO WAVE, Teil der Toyota Gruppe, fördern damit die Gesundheit und Effizienz der Mitarbeiter.

Nahtlose Mitarbeiterkommunikation

Stichwort Effizienz: Das Modell X-N überzeugt zudem mit einem leistungsstarken Akku, der das Arbeiten von bis zu 20 Stunden ohne Unterbrechung erlaubt. Ebenfalls Pluspunkte: die Sturzfestigkeit aus bis zu 1,2 Metern Höhe sowie eine leistungsstarke CPU, wodurch die Verarbeitung von großen Datensätzen oder der Einsatz komplexer Applikationen problemlos und zuverlässig möglich ist.

Das X-N Modell bietet zudem die Möglichkeit, Kommunikationstools für Mitarbeitende zu integrieren, sodass Teams Aufgaben unkompliziert untereinander koordinieren, auf Kundenbedürfnisse in Echtzeit reagieren und nahtlos Updates untereinander austauschen können. Dies ermöglicht eine bessere Ressourcenzuweisung und reduziert Ineffizienzen. Insgesamt können Unternehmen, die das X-N Modell von DENSO WAVE, Teil der Toyota Gruppe, nutzen so ihre interne Kommunikation verbessern und den Personaleinsatz optimieren, sodass Kundenbedürfnisse und betrieblicher Effizienz endlich nicht mehr im Zielkonflikt miteinander stehen.

Das X-N Modell ist damit ein zuverlässiger Begleiter in allen Arbeitssituationen, egal ob im Retail-Bereich, in der Logistik, im Event-Management oder im Gastgewerbe.

DENSO WAVE ist ein globaler Anbieter für hochwertige Auto-ID-Lösungen, die Unternehmen in Einzelhandel, Logistik und Gesundheitswesen dabei unterstützen, ihre Lagerverwaltung zu verbessern, vollständige Datentransparenz zu gewährleisten und Prozesse entlang der Lieferkette zu beschleunigen.

Als Erfinder des QR Code® – einer Technologie, die die Art und Weise, wie Daten gespeichert und abgerufen werden, revolutioniert hat – strebt DENSO nach nichts weniger als Perfektion. DENSO WAVE Hardware- und Softwarelösungen werden daher ausführlich getestet, bevor sie auf dem Markt erhältlich sind. Auf diese Weise stellt das Unternehmen sicher, dass sich Benutzer in Einzelhandel, Logistik und Gesundheitswesen voll und ganz auf ihre Aufgaben konzentrieren können, ohne sich um die Funktionsweise der Technologien sorgen zu müssen.

Die Lösungen von DENSO WAVE reichen von Premium-RFID-Lesegeräten, Handheld-Terminals / Mobilen Computern und Barcode Scannern bis hin zu komplexen und Cloud-basierten IoT-Datenmanagementsystemen.

DENSO WAVE. Driven by quality.

DENSO ist Mitglied der Toyota Gruppe und wird in Europa exklusiv durch die DENSO WAVE EUROPE GmbH vertreten: www.denso-wave.eu

