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Golfstrom auf der Intersolar Europe 2026: Premiere für den Ratenkauf für Solaranlagen
Golfstrom ist wieder auf der Intersolar – diesmal mit einer Produktpremiere: Der Ratenkauf für Solaranlagen ist ab sofort im Portfolio.
Golfstrom zeigt Finanzierungslösungen für PV und Wärmepumpen am Point of Sale – neuer Ratenkauf ab sofort verfügbar
München, den 16.06.2026 – Golfstrom, Anbieter von Point-of-Sale-Finanzierungslösungen für Photovoltaikanlagen und Wärmepumpen, ist vom 23. bis 25. Juni 2026 als Aussteller auf der Intersolar Europe in München vertreten (Halle C4, Stand C4.450A). Im Mittelpunkt des Messeauftritts steht die Premiere eines neuen Produkts: der Ratenkauf für Solaranlagen, der ab sofort Teil des Golfstrom-Produktportfolios ist.
Neues Produkt: Ratenkauf für Solaranlagen
Nachdem Golfstrom im April 2026 bereits den Ratenkauf für Wärmepumpen eingeführt hat, steht die Finanzierungslösung nun auch für Solaranlagen zur Verfügung. Die neue „Standard Finanzierung“ ist ein klassischer Ratenkauf: Mit günstigen monatlichen Raten richtet sich die schlanke Lösung an Hausbesitzer, die ihre Anlage eigenverantwortlich betreiben und sich selbst um Zusatzleistungen wie Wartung und Versicherung kümmern möchten. Fachbetriebe können das Angebot direkt im Verkaufsgespräch unterbreiten – ohne Umweg über die Hausbank.
Die wichtigsten Eckdaten im Überblick:
* Feste, marktübliche Zinskonditionen über die gesamte Laufzeit
* Laufzeit von bis zu 20 Jahren; vorzeitige Rückzahlung und Sondertilgungen sind jederzeit kostenfrei möglich
* Schnelle Zusage: Das Ratenkaufangebot wird unkompliziert erstellt – ohne Gehaltsnachweise, Schufa- oder Grundbucheintrag
Der Ratenkauf ergänzt den bestehenden Mietkauf, die Golfstrom Komfort Finanzierung, die Hausbesitzern ein Rundum-Paket inklusive Zusatzleistungen bietet. Mit der Erweiterung seines Portfolios entwickelt sich Golfstrom konsequent in Richtung eines Anbieters, der Fachbetrieben Finanzierungslösungen für Photovoltaik und Wärmepumpen aus einer Hand bietet.
„Viele Hausbesitzer möchten in eine eigene Solaranlage investieren, scheuen aber die hohe Einmalzahlung. Mit dem Ratenkauf geben wir Fachbetrieben ein Werkzeug an die Hand, mit dem sie diese Hürde direkt im Verkaufsgespräch ausräumen – schnell, unkompliziert und ohne dass der Kunde den Weg zur Hausbank gehen muss“, sagt Christian Zellmer, CSO und Mitgründer von Golfstrom.
Finanzierung als Verkaufsargument für Fachbetriebe
Am Messestand zeigt Golfstrom sein gesamtes Portfolio an Finanzierungslösungen für Photovoltaik und Wärmepumpen. Die Angebote richten sich an Fachbetriebe aus den Bereichen Elektro und SHK, die ihren Kunden Finanzierungsoptionen direkt am Point of Sale anbieten möchten – und damit Auftragschancen erhöhen, ohne selbst ins Risiko zu gehen.
Interessierte Fachbesucher sowie Medienvertreter sind herzlich eingeladen, das Golfstrom-Team am Stand zu besuchen: Halle C4, Stand C4.450A. Über Golfstrom können sich Interessierte zudem ein kostenloses Ticket für die Messe sichern: https://share-eu1.hsforms.com/2Q9-JjvyFRYKagg8s2UZ7pg2dpsic
Wer das Gespräch vorab planen möchte, kann über die Golfstrom-Website bereits im Voraus einen Termin am Messestand vereinbaren: www.golfstrom.energy
Über die Intersolar Europe
Die Intersolar Europe ist die weltweit führende Fachmesse für die Solarwirtschaft und findet vom 23. bis 25. Juni 2026 im Rahmen der Innovationsplattform The smarter E Europe auf der Messe München statt.
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
Golfstrom Energy GmbH
Herr Caspar Bayer
Seidlstraße 5
80335 München
Deutschland
fon ..: 089 693113 80
web ..: https://golfstrom.energy/
email : kontakt@golfstrom.solar
Golfstrom ist ein junges FinTech-Unternehmen, das mit flexiblen Finanzierungslösungen lokale Fachbetriebe stärkt und den Zugang zu erneuerbarer Energie einfach und bezahlbar macht. Mit seinen Point-of-Sale-Lösungen für Photovoltaikanlagen und Wärmepumpen ermöglicht das Unternehmen Fachbetrieben aus Elektro und SHK, ihren Kunden Finanzierungen direkt im Verkaufsgespräch anzubieten.
Pressekontakt:
Golfstrom Energy GmbH
Frau Celine Slamek
Seidlstraße 5
80335 München
fon ..: 015792355863
email : celine.slamek@golfstrom.energyDisclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.
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