Graffitti ex – Fassadenreinigung in Dresden

Graffitti ex steht für professionelle Graffiti-Entfernung in Dresden und Umgebung. Gründlich und umweltfreundlich werden Graffiti, Schimmel und Moos von jeglichen Untergründen nachhaltig entfernt.

Das Unternehmen Graffitti ex bietet professionelle Fassadenreinigungen in Dresden und Umgebung an. Bei besonders schweren Fällen von Graffiti-Schäden ist der Expertentrupp jedoch auch deutschlandweit unterwegs. Mit langjähriger Expertise und deutschlandweiter Vernetzung ist das motivierte Team auf dem neusten Stand der Graffiti-Bekämpfung und verfügt über zahlreiche Reinigungsmittel- und methoden, mit denen auch das hartnäckigste und tief sitzendste Graffiti entfernt werden kann.

Professionelle Graffiti-Entfernung

Vandalismus ist auf dem Vormarsch und Graffiti-Sprayer entwickeln ihre Farben und Techniken kontinuierlich weiter. Genauso leidenschaftlich werden jedoch bei Graffitti ex neue Entfernungsmethoden entwickelt und erprobt. Dabei wird auf umwelt- und fassadenschonende Verfahren zur Graffiti-Entfernung viel Wert gelegt, denn die gelösten Chemikalien sollten nicht in den Boden einsickern. So reinigt das Unternehmen Wände und Mauern schonend und wirksam von unschönen Graffiti-Kunstwerken.

Chemie wird in der Branche der Graffiti-Entfernung mit Chemie bekämpft. In den meisten Fällen wird mit chemischen Reinigungsverfahren gearbeitet, die effizienter und schonender sind als mechanische Reinigungsmethoden. Letztere bergen die Gefahr, gerade sensible Naturmaterialien wie Sandstein zu beschädigen. Aus diesem Grund beherbergt das Unternehmen ein Arsenal von über 50 verschiedenen Reinigungsmitteln, um die verschiedensten Arten von Graffitisprays damit zu bekämpfen. Zusätzlich spielt auch das Alter und die Eindringtiefe des Graffitis eine wichtige Rolle bei der Wahl und Auftragmethode des jeweiligen Lösemittels.

Bis zu 15 mm dringt Graffiti in die verschiedenen Schichten der Fassaden ein. Daher werden die Farben mit dem Löschpapier-Prinzip von Graffitti ex entfernt. Das können Sie sich so vorstellen: Die verschiedenen Farbschichten werden vorsichtig und schonend Schicht für Schicht aus dem Untergrund herausgesaugt. So kann dieser bestmöglich erhalten und das Graffiti bis in die tiefsten Ebenen hinein gründlich entfernt werden.

Reinigung von Sandstein

Graffitti ex ist zudem spezialisiert auf die Reinigung von Sandstein von Graffiti und Witterungseinflüssen. Letztere entziehen dem schönen Sandstein über die Jahre und Jahrzehnte seine natürliche helle Farbe. Graffitti ex kennt sich genauestens mit den verschiedensten Sandstein-Arten aus und weiß, welche Reinigungsverfahren und Lösemittel bei welcher Art von Sandstein zum Einsatz kommen sollten. Das Ziel ist dabei stets, den beliebten Naturstein so gut wie möglich zu erhalten und ihm seine ursprüngliche Farbe durch die schonende Reinigung wiederzugeben.

Schimmel- und Moosentfernung

Das Unternehmen sagt nicht nur Graffiti, sondern auch Moos und Schimmel den Kampf an. Es werden im Raum Dresden Moos- und Schimmelentfernungen angeboten, beispielsweise auf Außen- oder Innenwänden von Gebäuden, oder auf öffentlichen Mauern. Hier kommen, ähnlich wie bei der Graffiti-Entfernung, ganz verschiedene Reinigungsmittel und -verfahren zum Einsatz.

Nachhaltige und schonende Graffiti-Entfernung

Graffitti ex bietet im Raum Dresden professionelle Graffiti-Entfernungen für öffentliche und private Gebäude, Wände und Fassaden. Darüber hinaus führt das Unternehmen auch großflächige Schimmel- und Moosentfernungen durch. Zu finden ist das Graffiti-Bekämpfungsteam in der Lommatzscher Straße 27-29 in 01139 Dresden. Die Türen von Graffitti ex sind montags bis freitags von 08:00 bis 18:00 Uhr für Sie geöffnet. Termine können unter +49 351 8588840 vereinbart werden.

