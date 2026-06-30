Grand Metropolitan Hotels leitet Trennung vom VZB-Joint-Venture ein und fokussiert operatives Wachstum

Die international agierende Hotelgruppe setzt auf eigenständige Weiterentwicklung des Markenportfolios, Hotelmanagement und digitale Lösungen für die Branche.

Das Unternehmen stellt die Weichen für die weitere Entwicklung neu: Der operative Schwerpunkt der Grand Metropolitan Hotels liegt auf Hotelmanagement, Branding, Franchise und Affiliation sowie auf der Entwicklung eigener Marken und digitaler Lösungen. Die Gruppe konzentriert sich auf die weitere Entwicklung dieses eigenständigen Business Case. Zugleich hat sie die Trennung von der gemeinsam mit dem Versorgungswerk der Zahnärztekammer Berlin (VZB) gehaltenen niederländischen Beteiligungsholding Grand Metropolitan Hotels Holding B.V. eingeleitet.

Grand Metropolitan Hotels erzielt seine Erlöse im operativen Geschäft insbesondere über Management-, Franchise- und Affiliation-Verträge. Die Gruppe entwickelt und erwirbt eigene Hotelmarken und Beteiligungen. Zu ihr gehören unter anderem TOP INTERNATIONAL Hotels, Voile d’Or Hotels & Resorts, Signature Hotels, Park Avenue Hotels, sowie weitere Marken und Beteiligungen. Diese Aktivitäten bilden den operativen Kern der Grand Metropolitan Hotels-Gruppe. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Entwicklung digitaler und KI-gestützter Anwendungen für den Hotelbetrieb. Grand Metropolitan Hotels verbindet diese Technologieentwicklung mit seinen Management-, Marken- und Affiliation-Leistungen.

Die Grand Metropolitan Hotels Holding B.V. in den Niederlanden ist eine Beteiligungsholding innerhalb der bisherigen Struktur. Die Smura-Familienholding hält bislang rund 70 Prozent an dieser Gesellschaft; das VZB ist Minderheitsgesellschafter. Die Beteiligungen an TOP INTERNATIONAL Hotels Voile d’Or, Signature Hotels und weitere Beteiligungen werden zu 100 Prozent innerhalb der Grand Metropolitan Hotels Group gehalten. Die Grand Metropolitan Hotels Group befindet sich ausschließlich im Besitz der Smura-Familienholding.

Die Zusammenarbeit im Joint Venture aus Sicht von Grand Metropolitan Hotels gescheitert. Grand Metropolitan Hotels hat dem VZB angeboten, dessen Beteiligung an der Grand Metropolitan Hotels Holding B.V. zu übernehmen. Eine Einigung über die Übernahme kam nicht zustande. Zudem stimmte das VZB einer von Grand Metropolitan Hotels vorgeschlagenen Kapitalerhöhung nicht zu. Ebenso wurde das Angebot die Anteile von GMH zu übernehmen, vom VZB nicht angenommen. Somit ist die Beteiligungsholding aus Sicht von Grand Metropolitan Hotels bei wesentlichen Finanzierungs- und Strukturentscheidungen blockiert. Grand Metropolitan Hotels sieht die Grundlage für eine Fortsetzung der Zusammenarbeit in dieser Struktur, als gescheitert an und hat die Trennung eingeleitet.

„Wir haben eine gute wirtschaftliche Lösung für die Trennung der Gesellschafter angeboten. Über die Übernahme der Beteiligung des VZB kam keine Einigung zustande, und die vorgeschlagene Kapitalerhöhung erhielt nicht die erforderliche Zustimmung. Damit befindet sich die Beteiligungsholding aus unserer Sicht in einem Deadlock. Wir sehen die Zusammenarbeit in diesem Joint Venture als gescheitert an, leiten die Trennung ein und führen unser operatives Geschäft unabhängig davon fort“, so Martin R. Smura, Chairman der Grand Metropolitan Hotels Group. „Die niederländische Beteiligungsholding ist ein abgegrenzter Business Case und nicht mit der gesamten Grand Metropolitan Hotels-Gruppe gleichzusetzen. Wir schaffen jetzt klare Verhältnisse und konzentrieren uns auf die eigenständige Weiterentwicklung unserer Gruppe und ihrer Marken.“

Die Mitglieder des Management Boards und des Supervisory Boards der Grand Metropolitan Hotels Holding B.V. haben darüber hinaus ihre Ämter zum 30. Juni 2026 geschlossen niedergelegt.

Die eingeleitete Trennung betrifft lediglich die niederländische Beteiligungsholding. Grand Metropolitan Hotels führt die weiteren Aktivitäten der Gruppe in den Bereichen Hotelmanagement, Branding, Franchise, Affiliation, Markenentwicklung und Technologie fort. Die gesellschaftsrechtliche und rechtliche Aufarbeitung des Joint Ventures wird getrennt vom operativen Geschäft durch die beauftragten Rechtsberater weitergeführt.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Grand Metropolitan Hotels

Frau Rosemarie Regner

Bahnhofstrasse 24

8001 Zürich

Schweiz

fon ..: +49 170 204 8946

web ..: http://www.grandmethotels.com

email : r.regner@grandmethotels.com

Grand Metropolitan Hotels ist eine international tätige Hotelmanagement- und Markengruppe mit einem Asset-Light-Geschäftsmodell. Die Gruppe bietet Hotelinvestoren und Eigentümern Leistungen in den Bereichen Branding, Hotelmanagement, Franchise und Affiliation sowie digitale Lösungen für den Hotelbetrieb. Zum Portfolio gehören unter anderem TOP INTERNATIONAL Hotels, Voile d’Or Hotels & Resorts, Signature Hotels, Park Avenue Hotels sowie Grand Metropolitan Hotels, Private Selection Hotels und weitere Marken und Beteiligungen. Die Grand Metropolitan Hotels Group ist im Besitz der Smura-Familienholding.

Pressekontakt:

Wolf.Communication by Wolf-Thomas Karl

Herr Wolf-Thomas Karl

Schulhausstrasse 3

8306 Brüttisellen

fon ..: 0041764985993

web ..: http://www.wolfthomaskarl.com

email : mail@wolfthomaskarl.com

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