Guide Michelin 2026: Grand Metropolitan Hotels verteidigen Michelin-Sterne in Deutschland

Le Cerf erhält erneut zwei Michelin-Sterne, das Restaurant Karner bestätigt seinen Stern und setzt damit Zeichen für Qualität, Kontinuität sowie regionale Spitzenküche.

Gleich zwei Restaurants der Grand Metropolitan Hotels gehören auch 2026 zu den gastronomischen Spitzenreitern der deutschen Hotellerie. Das Gourmetrestaurant Le Cerf im Wald & Schlosshotel Friedrichsruhe verteidigt zum neunten Mal in Folge seine zwei Michelin-Sterne. Gleichzeitig bestätigt der Guide Michelin den Michelin-Stern für das Restaurant Karner im Landgasthof Karner in Frasdorf, das zu den Castlewood Hotels & Resorts und damit ebenfalls zur Grand Metropolitan Hotels Gruppe gehört. Mit insgesamt drei Michelin-Sternen in Deutschland unterstreicht die Hotelgruppe einmal mehr ihren Anspruch, Hotellerie und Spitzengastronomie miteinander zu verbinden.

Während Küchenchef Boris Rommel im Le Cerf seit Jahren für Konstanz auf höchstem internationalen Niveau steht, hat sich Hannes Fussel innerhalb kurzer Zeit als prägende kulinarische Handschrift des Restaurant Karner etabliert und den eingeschlagenen Weg konsequent fortgesetzt.

„Die Michelin-Sterne sind weit mehr als eine Auszeichnung für einzelne Restaurants. Sie spiegeln vor allem die Leidenschaft unserer Teams, die Qualität unserer Produkte und die Philosophie wider, aussergewöhnliche Hotelerlebnisse mit herausragender Kulinarik zu verbinden. Darüber freuen wir uns sehr“, so Martin R. Smura, Gründer und Chairman der Grand Metropolitan Hotels.

Im Gourmetrestaurant Le Cerf setzt Küchendirektor Boris Rommel weiterhin Massstäbe. Seit 2017 hält er ununterbrochen zwei Michelin-Sterne und zählt damit zu den konstantesten Spitzenköchen Deutschlands. Seine klassische französische Haute Cuisine verbindet hochwertige Handwerkskunst mit regionalen Spitzenprodukten sowie einer unverwechselbaren eigenen Handschrift. „Diese Auszeichnung gehört dem gesamten Team. Spitzenküche entsteht nie allein am Pass, sondern durch Menschen, die jeden Tag mit derselben Leidenschaft und Präzision zusammenarbeiten“, erklärt Boris Rommel.

Auch im Chiemgau setzt sich die Erfolgsgeschichte fort. Unter der Leitung von Hannes Fussel verteidigt das Restaurant Karner erneut seinen Michelin-Stern. Der gebürtige Österreicher steht für eine moderne, regional verwurzelte Küche, die Saisonalität, handwerkliche Präzision sowie kreative Leichtigkeit miteinander verbindet. Produkte aus dem Chiemgau bilden dabei die Grundlage seiner Menüs und verleihen jeder Kreation eine unverwechselbare Identität. „Der Michelin-Stern bestätigt unseren gemeinsamen Weg. Wir möchten den Chiemgau auf dem Teller erlebbar machen und zeigen, welches kulinarische Potenzial in unserer Region steckt. Diese Auszeichnung ist Anerkennung und zugleich Ansporn für unser gesamtes Team“, ergänzt Hannes Fussel.

Mit den aktuellen Michelin-Auszeichnungen stärken die Grand Metropolitan Hotels ihre Position als internationale Hotelgruppe, die hochwertige Hotellerie und preisgekrönte Gastronomie konsequent miteinander verbindet. Die erneute Bestätigung der Sterne steht dabei nicht nur für kulinarische Höchstleistungen, sondern ebenso für Kontinuität, Talentförderung und den Anspruch, Gästen an jedem Standort besondere Erlebnisse auf internationalem Spitzenniveau zu bieten.

Fotos: Boris Rommel (Quelle: Wald & Schlosshotel Friedrichsruhe und Hannes Fussel (Quelle: Grand Metropolitan Hotels).

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