  • Great Barrier Reef – Das Panorama von Yadegar Asisi im Panometer Dresden

    Ab 27. März 2026 zeigt das Panometer Dresden erstmals die neue Fassung von Yadegar Asisis 360°-Panorama GREAT BARRIER REEF – eine eindrucksvolle Hommage an das fragile Korallenriff Australiens.

    BildAb Freitag, 27. März 2026 zeigt das Panometer Dresden erstmals die überarbeitete Fas-
    sung des Naturpanoramas GREAT BARRIER REEF von Yadegar Asisi. Das monumen-
    tale 360°-Rundbild widmet sich einem der artenreichsten und zugleich fragilsten Öko-
    systeme der Erde – dem Korallenriff vor der Nordostküste Australiens.

    Aus einer fiktiven Perspektive unterhalb der Meeresoberfläche eröffnet sich den Besucherinnen

    und Besuchern ein umfassender Blick auf die Unterwasserwelt des Great Barrier Reef. Schil-
    lernde Korallenformationen, farbenprächtige Fische und das wechselnde Licht des Ozeans ent-
    falten sich auf über 3.000 Quadratmetern Bildfläche in 27 Metern Höhe. Unterschiedliche Was-
    sertiefen und Lebensräume sind in einem zusammenhängenden Bildraum verdichtet – ein Na-
    turraum wird erfahrbar, der sich in der Realität nur ausschnitthaft erschließen lässt.

    Grundlage des hyperrealistisch ausgeführten Panoramas sind zehntausende Unterwasserfoto-
    grafien sowie Zeichnungen und Skizzen, die Asisi auf mehreren Expeditionen gemeinsam mit

    dem australischen Dokumentarfilmer und Unterwasserexperten Ben Cropp erarbeitet hat. Eine
    meeresbiologische Fachberatung begleitete das Projekt und gewährleistet die wissenschaftliche
    Einordnung der dargestellten Artenvielfalt.

    Die visuelle Inszenierung wird von einer eigens komponierten Klangwelt des Komponisten Eric
    Babak begleitet. Atmosphärische Sounds, Musik sowie fein abgestimmte Lichtwechsel zwischen
    Tag und Nacht intensivieren das räumliche Erleben und lassen das Publikum tief in die Welt unter
    der Wasseroberfläche eintauchen.

    Eine begleitende Ausstellung vertieft das Panorama um eine materielle Ebene. Originale Koral-
    len, Muscheln und Schnecken veranschaulichen, wie aus kleinsten Organismen ein komplexes,

    hochsensibles Ökosystem entsteht. Vom einzelnen Korallenpolypen bis zum gewachsenen Riff
    werden biologische Zusammenhänge und Wachstumsprozesse nachvollziehbar. Die gezeigten
    Objekte sind in dieser Dichte außergewöhnlich und öffentlich nur selten zugänglich, da viele der

    präsentierten Korallenarten heute nicht mehr gehandelt werden dürfen. Zugleich wird die Fragili-
    tät des ökologischen Gleichgewichts sichtbar, auf dem die Existenz des Riffs beruht.

    GREAT BARRIER REEF steht exemplarisch für Asisis künstlerischen Ansatz, Natur nicht doku-
    mentarisch abzubilden, sondern als verdichteten Erfahrungsraum erfahrbar zu machen. Wissen-
    schaftliche Präzision und künstlerische Interpretation greifen dabei ineinander und eröffnen eine

    neue Wahrnehmung dieses einzigartigen Lebensraums.

    Für die Präsentation in Dresden wurde das Panorama erneut überarbeitet und neu akzentuiert.
    Zusätzliche Tierdarstellungen, veränderte Farbklänge und eine verfeinerte Dramaturgie machen

    die Dresdner Fassung zu einer eigenständigen Neuausarbeitung. Yadegar Asisi nutzt Neuaufla-
    gen bewusst als Gelegenheit, Details weiterzuentwickeln und einzelne Aspekte neu zu gewich-
    ten. „Ein Panorama ist in diesem Sinne nie vollendet“, so der Asisi über seinen fortwährenden

    Arbeitsprozess.
    Zuvor war GREAT BARRIER REEF im Panometer Leipzig (2015-2017), im Gasometer Pforzheim

    (2018-2023) sowie im französischen Rouen (2017-2018) zu sehen. Mit der Dresdner Präsenta-
    tion setzt Asisi seine künstlerische Auseinandersetzung mit den großen Naturräumen der Erde

    fort.

    Über den Künstler und sein Studio
    Yadegar Asisi ist Zeichner, Maler, Architekt, Bühnenbildner, Lehrer und Autor. Mit bislang 18

    monumentalen Rundbildern hat er einen großen Teil seines künstlerischen Lebenswerks ge-
    schaffen, das Geschichte, Natur und Gegenwart zu offenen Bildräumen verdichtet. Heute zählt

    er zu den meistgesehenen deutschen Einzelkünstlern und zu den meistgesehenen Künstlern
    Europas; seine Arbeiten erreichen Besucherzahlen, die auch international zu den höchsten in

    der zeitgenössischen Kunst gehören. Seine Werke entstehen aus intensiver Recherche, eige-
    nen Reisen und Expeditionen und laden zu einem individuellen Erleben ein. „Der Betrachter

    wird der Regisseur seines eigenen Sehens“, beschreibt Asisi den Kern seiner Arbeit.
    Studio asisi

    Die Werke entstehen gemeinsam mit dem Studio asisi, einem interdisziplinären Team aus Ex-
    pertinnen und Experten für Architektur, Geschichte, 3D-Visualisierung, Ausstellungsgestaltung,

    Fotografie und digitale Kunst. Die musikalischen Klangräume gestaltet der Komponist und Pia-
    nist Eric Babak. Licht, Rhythmus sowie die Tag- und Nachtwechsel sind integraler Bestandteil

    der künstlerischen Konzeption und werden von Asisi selbst entwickelt und in aufwendiger De-
    tailarbeit umgesetzt; sie verbinden Bild und Klang zu einem atmosphärischen Gesamterlebnis.

    Die Ausstellungshäuser

    Die monumentalen 360°-Panoramen von Yadegar Asisi werden in eigens dafür errichteten Aus-
    stellungshäusern gezeigt, häufig auch in aufwendig umgebauten historischen Gasometern. Seit

    2003 sind seine Werke im Panometer Leipzig zu sehen; weitere Standorte befinden sich in Ber-
    lin (DIE MAUER und PERGAMON), Dresden, Lutherstadt Wittenberg und Pforzheim.

    Mit dem neuen Ausstellungshaus in Konstanz am Bodensee, das 2026 eröffnet wird, erreicht

    die Entwicklung der Panorama-Häuser eine neue architektonische und konzeptionelle Dimen-
    sion. Auf dieser Grundlage entwickelt sich auch das Interesse von Präsentationspartnern im In-
    und Ausland, weitere Häuser zu realisieren. Zudem wird das neuste Panorama ANTARKTIS

    erstmals seit Januar 2026 im Panometer Leipzig gezeigt.

    Neben seinen Ausstellungsprojekten engagiert sich Yadegar Asisi für die Vermittlung des

    Zeichnens als grundlegende Kulturtechnik. Mit Formaten wie dem Buch „Zeiten des Zeich-
    nens“, dem YouTube-Kanal „Sehen & Gestalten“ sowie partizipativen Projekten wie „Eine Stadt
    zeichnet“ (im Jahr 2026 bereits in vier Städten) und Schul-Workshops verfolgt er das Ziel,
    Zeichnen wieder als selbstverständlichen Bestandteil von Bildung und gesellschaftlicher Praxis
    zu verankern.

