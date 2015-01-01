Great Barrier Reef – Das Panorama von Yadegar Asisi im Panometer Dresden

Ab 27. März 2026 zeigt das Panometer Dresden erstmals die neue Fassung von Yadegar Asisis 360°-Panorama GREAT BARRIER REEF – eine eindrucksvolle Hommage an das fragile Korallenriff Australiens.

Ab Freitag, 27. März 2026 zeigt das Panometer Dresden erstmals die überarbeitete Fas-

sung des Naturpanoramas GREAT BARRIER REEF von Yadegar Asisi. Das monumen-

tale 360°-Rundbild widmet sich einem der artenreichsten und zugleich fragilsten Öko-

systeme der Erde – dem Korallenriff vor der Nordostküste Australiens.

Aus einer fiktiven Perspektive unterhalb der Meeresoberfläche eröffnet sich den Besucherinnen

und Besuchern ein umfassender Blick auf die Unterwasserwelt des Great Barrier Reef. Schil-

lernde Korallenformationen, farbenprächtige Fische und das wechselnde Licht des Ozeans ent-

falten sich auf über 3.000 Quadratmetern Bildfläche in 27 Metern Höhe. Unterschiedliche Was-

sertiefen und Lebensräume sind in einem zusammenhängenden Bildraum verdichtet – ein Na-

turraum wird erfahrbar, der sich in der Realität nur ausschnitthaft erschließen lässt.

Grundlage des hyperrealistisch ausgeführten Panoramas sind zehntausende Unterwasserfoto-

grafien sowie Zeichnungen und Skizzen, die Asisi auf mehreren Expeditionen gemeinsam mit

dem australischen Dokumentarfilmer und Unterwasserexperten Ben Cropp erarbeitet hat. Eine

meeresbiologische Fachberatung begleitete das Projekt und gewährleistet die wissenschaftliche

Einordnung der dargestellten Artenvielfalt.

Die visuelle Inszenierung wird von einer eigens komponierten Klangwelt des Komponisten Eric

Babak begleitet. Atmosphärische Sounds, Musik sowie fein abgestimmte Lichtwechsel zwischen

Tag und Nacht intensivieren das räumliche Erleben und lassen das Publikum tief in die Welt unter

der Wasseroberfläche eintauchen.

Eine begleitende Ausstellung vertieft das Panorama um eine materielle Ebene. Originale Koral-

len, Muscheln und Schnecken veranschaulichen, wie aus kleinsten Organismen ein komplexes,

hochsensibles Ökosystem entsteht. Vom einzelnen Korallenpolypen bis zum gewachsenen Riff

werden biologische Zusammenhänge und Wachstumsprozesse nachvollziehbar. Die gezeigten

Objekte sind in dieser Dichte außergewöhnlich und öffentlich nur selten zugänglich, da viele der

präsentierten Korallenarten heute nicht mehr gehandelt werden dürfen. Zugleich wird die Fragili-

tät des ökologischen Gleichgewichts sichtbar, auf dem die Existenz des Riffs beruht.

GREAT BARRIER REEF steht exemplarisch für Asisis künstlerischen Ansatz, Natur nicht doku-

mentarisch abzubilden, sondern als verdichteten Erfahrungsraum erfahrbar zu machen. Wissen-

schaftliche Präzision und künstlerische Interpretation greifen dabei ineinander und eröffnen eine

neue Wahrnehmung dieses einzigartigen Lebensraums.

Für die Präsentation in Dresden wurde das Panorama erneut überarbeitet und neu akzentuiert.

Zusätzliche Tierdarstellungen, veränderte Farbklänge und eine verfeinerte Dramaturgie machen

die Dresdner Fassung zu einer eigenständigen Neuausarbeitung. Yadegar Asisi nutzt Neuaufla-

gen bewusst als Gelegenheit, Details weiterzuentwickeln und einzelne Aspekte neu zu gewich-

ten. „Ein Panorama ist in diesem Sinne nie vollendet“, so der Asisi über seinen fortwährenden

Arbeitsprozess.

Zuvor war GREAT BARRIER REEF im Panometer Leipzig (2015-2017), im Gasometer Pforzheim

(2018-2023) sowie im französischen Rouen (2017-2018) zu sehen. Mit der Dresdner Präsenta-

tion setzt Asisi seine künstlerische Auseinandersetzung mit den großen Naturräumen der Erde

fort.

Über den Künstler und sein Studio

Yadegar Asisi ist Zeichner, Maler, Architekt, Bühnenbildner, Lehrer und Autor. Mit bislang 18

monumentalen Rundbildern hat er einen großen Teil seines künstlerischen Lebenswerks ge-

schaffen, das Geschichte, Natur und Gegenwart zu offenen Bildräumen verdichtet. Heute zählt

er zu den meistgesehenen deutschen Einzelkünstlern und zu den meistgesehenen Künstlern

Europas; seine Arbeiten erreichen Besucherzahlen, die auch international zu den höchsten in

der zeitgenössischen Kunst gehören. Seine Werke entstehen aus intensiver Recherche, eige-

nen Reisen und Expeditionen und laden zu einem individuellen Erleben ein. „Der Betrachter

wird der Regisseur seines eigenen Sehens“, beschreibt Asisi den Kern seiner Arbeit.

Studio asisi

Die Werke entstehen gemeinsam mit dem Studio asisi, einem interdisziplinären Team aus Ex-

pertinnen und Experten für Architektur, Geschichte, 3D-Visualisierung, Ausstellungsgestaltung,

Fotografie und digitale Kunst. Die musikalischen Klangräume gestaltet der Komponist und Pia-

nist Eric Babak. Licht, Rhythmus sowie die Tag- und Nachtwechsel sind integraler Bestandteil

der künstlerischen Konzeption und werden von Asisi selbst entwickelt und in aufwendiger De-

tailarbeit umgesetzt; sie verbinden Bild und Klang zu einem atmosphärischen Gesamterlebnis.

Die Ausstellungshäuser

Die monumentalen 360°-Panoramen von Yadegar Asisi werden in eigens dafür errichteten Aus-

stellungshäusern gezeigt, häufig auch in aufwendig umgebauten historischen Gasometern. Seit

2003 sind seine Werke im Panometer Leipzig zu sehen; weitere Standorte befinden sich in Ber-

lin (DIE MAUER und PERGAMON), Dresden, Lutherstadt Wittenberg und Pforzheim.

Mit dem neuen Ausstellungshaus in Konstanz am Bodensee, das 2026 eröffnet wird, erreicht

die Entwicklung der Panorama-Häuser eine neue architektonische und konzeptionelle Dimen-

sion. Auf dieser Grundlage entwickelt sich auch das Interesse von Präsentationspartnern im In-

und Ausland, weitere Häuser zu realisieren. Zudem wird das neuste Panorama ANTARKTIS

erstmals seit Januar 2026 im Panometer Leipzig gezeigt.

Neben seinen Ausstellungsprojekten engagiert sich Yadegar Asisi für die Vermittlung des

Zeichnens als grundlegende Kulturtechnik. Mit Formaten wie dem Buch „Zeiten des Zeich-

nens“, dem YouTube-Kanal „Sehen & Gestalten“ sowie partizipativen Projekten wie „Eine Stadt

zeichnet“ (im Jahr 2026 bereits in vier Städten) und Schul-Workshops verfolgt er das Ziel,

Zeichnen wieder als selbstverständlichen Bestandteil von Bildung und gesellschaftlicher Praxis

zu verankern.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

asisi F&E GmbH

Frau Yvonne Schünemann

Oranienplatz 2

10999 Berlin

Deutschland

fon ..: 03069580860

web ..: https://www.asisi.de

email : yvonne.schuennemann@asisi.de

Wer Yadegar Asisi begegnet, trifft auf einen Künstler zwischen Welten: Geboren in Wien,

aufgewachsen in der DDR als Sohn persischer Eltern, geprägt von der Erfahrung, dort als

Ausländer zu leben – und zugleich Student der Architektur in Dresden, bevor er an der

Hochschule der Künste in West-Berlin Malerei studierte (Meisterschüler bei Klaus Fußmann).

DDR, West-Berlin, Iran – drei Gesellschaftssysteme, drei Erfahrungswelten, die sich in einer

Biografie bündeln, die ebenso ungewöhnlich wie faszinierend ist.

Heute zählt er zu den meistgesehenen deutschen Einzelkünstlern und zu den meistgesehenen

Künstlern Europas; seine Arbeiten erreichen Besucherzahlen, die auch international zu den

höchsten in der zeitgenössischen Kunst gehören. Seine Arbeit entsteht aus Begegnungen mit

Orten, Extremen und den Menschen, die diese Geschichten tragen. Für jedes seiner

Panoramen ging er an Grenzen – körperlich, geografisch, künstlerisch: Expeditionen in den

Himalaya, Tauchgänge ohne Vorerfahrung im Great Barrier Reef, Aufenthalte über Wochen im

Amazonas-Regenwald, Reisen in die Antarktis, Recherchen unter anderem in Pergamon und

Rom.

Mit seinen monumentalen Rundbildern bannt er Geschichte, Natur und Gegenwart auf eine

Leinwand, die größer ist als jede Galerie. Die Dimensionen lassen zunächst vermuten, dass ein

Panorama überwältigt, dass man als Besucherin und Besucher von der Fülle an Details und

Szenen regelrecht erschlagen wird. Doch tatsächlich eröffnet sich ein Raum, der Geschichten

erzählt – ein Spiel mit der Wahrnehmung, das den Betrachtenden mit jedem Schritt neue

Facetten offenbart. „Der Betrachter wird der Regisseur seines eigenen Sehens“, sagt Asisi –

und beschreibt damit, was seine Kunst so besonders macht: Sie entzieht sich jeder linearen

Erzählung und lädt stattdessen zu einem individuellen Erleben ein.

Unterstützt wird er dabei vom Studio asisi, einem Team aus Expertinnen und Experten für

Architektur, Geschichte, 3D-Visualisierung, Ausstellungsgestaltung, Fotografie und digitale

Kunst. Hinzu kommt die langjährige Zusammenarbeit mit dem Komponisten und Pianisten Eric

Babak, der die musikalischen Klangräume zu Asisis Panoramen gestaltet. Licht sowie die Tag-

und Nachtwechsel entwickelt Yadegar Asisi selbst und verbindet sie mit Klang und Bild zu

einem atmosphärischen Gesamterlebnis. Gemeinsam mit externen Beraterinnen und Beratern

sowie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern begleitet das asisi-Team Yadegar Asisi von

dem Moment an, in dem er seine Ideen zu einem neuen Panorama entwickelt, bis hin zur

tatsächlichen Realisierung. Doch entscheidend bleibt: Die Themen wählt er selbst. Er nimmt

keine Aufträge an, er setzt nur das um, wovon er überzeugt ist. Dabei greift er tief in alle

technischen Prozesse ein – bis hin zu Innovationen wie den Nähten, die die gewaltigen

Stoffbahnen seiner Panoramen verbinden.

Die Präsentation der Panoramen von Yadegar Asisi ist untrennbar mit eigens dafür entwickelten

Ausstellungshäusern verbunden. In ihnen werden in der Regel mehrere bestehende oder neue

Panoramen gezeigt; Architektur, Raumführung und technische Ausstattung folgen einem über

Jahre entwickelten Panorama-Standard. Bereits an zehn Standorten wurde dieses Modell auch

international erprobt, unter anderem mit einem Projekt in Rouen. Mit wachsender Erfahrung

über mehr als zwei Jahrzehnte entstand so ein Ausstellungstypus, der das Panorama nicht als

temporäres Ereignis, sondern als eigenständiges Museumsformat der Zukunft begreift. Auf

dieser Grundlage entwickelte sich auch das Interesse von Präsentationspartnern im In- und

Ausland, entsprechende Häuser zu realisieren. Das derzeit entstehende Ausstellungshaus in

Konstanz am Bodensee steht exemplarisch für diese Entwicklung: Es bündelt architektonische,

technische und kuratorische Erfahrungen aus über zwanzig Jahren Panorama-Arbeit und öffnet

zugleich den Blick auf zukünftige Möglichkeiten dieses Formats.

Seine Panoramen sind nur ein Teil seines Schaffens. Yadegar Asisi ist nicht nur Zeichner,

Maler, Architekt und Bühnenbildner – die Grundpfeiler seiner künstlerischen Arbeit -, sondern

genau aus dieser Basis heraus erwächst auch sein Engagement für die Bildung. Über 25 Jahre

lehrte er an Berliner Hochschulen und vermittelte Studierenden das perspektivische und

räumliche Denken, das seine künstlerische Arbeit bis heute prägt. Für ihn ist Zeichnen keine

Nebensache, sondern eine Schlüsselkompetenz, die über das rein Rationale hinausgeht und

zugleich Wahrnehmung, Denken, Emotionalität und Kreativität fördert – vergleichbar mit den

grundlegenden menschlichen Sinnen. Deshalb fordert er, dass Zeichnen denselben Stellenwert

wie Lesen, Schreiben und Rechnen erhält. Mit dem Projekt „Eine Stadt zeichnet“ sowie seinem

seit 2020 bestehenden YouTube-Kanal, auf dem er regelmäßig Inhalte veröffentlicht, trägt er

diese Idee in Schulen, Städte und Wohnzimmer.

Yadegar Asisi ist – im übertragenen Sinn – ein Wanderer zwischen Welten. Zwischen Ost und

West, Kunst und Wissenschaft, Sinnlichkeit und Struktur. Seine Panoramen sind sichtbare

Manifestationen innerer Reisen – Geschichten, die aus Erlebtem entstehen und zugleich neue

Fragen stellen. Doch über seine Kunst hinaus bewegt ihn vieles: die Suche nach Bildung als

Schlüssel zur Wahrnehmung, das Zusammenspiel von Rationalem und Emotionalem, die Kunst

als Sprache, die jeder verstehen kann.

Kontakt für Interviews und Formate

Yvonne Schünemann

Artist Relations & Project Coordination

T +49 (0)30 69 58 08 6-0

yvonne.schuenemann@asisi.de

Pressekontakt:

asisi F&E GmbH

Herr Mathias Thiel

Oranienplatz 2

10999 Berlin

fon ..: +49 30 887769-40

email : presse@asisi.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

e*loquentia: Die KI-gestützte Übersetzungslösung für Leitstellen von Rettungsdienst und Feuerwehr