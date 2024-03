Greenridge Exploration nimmt Dahrouge Consulting unter Vertrag

6. März 2024 – Vancouver, B.C. / IRW-Press / – Greenridge Exploration Inc. (Greenridge oder das Unternehmen) (CSE: GXP | FWB: HW3) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Firma Dahrouge Geological Consulting Ltd. (Dahrouge) mit der Leitung der zukünftigen Explorationsarbeiten (einschließlich Bohrungen) im unternehmenseigenen Projekt Nut Lake (das Projekt) im kanadischen Territorium Nunavut beauftragt hat. Das Projekt erstreckt sich über etwa 4.036 Hektar und war Gegenstand historischer Bohrungen, die bis zu 9 Fuß mit 0,69 % U3O8, einschließlich 4,90 % U3O8 über 1 Fuß in 8 Fuß Tiefe1, durchteuft haben.

Dahrouge ist ein nordamerikanisches Mineralexplorations-, Beratungs- und Projektmanagementunternehmen mit Niederlassungen in Edmonton und Montreal (Kanada) sowie Denver (Colorado). Dahrouge ist ein Anbieter von professionellen geologischen, logistischen und Projektmanagement-Dienstleistungen für die weltweite Bergbau- und Mineralressourcenindustrie, einschließlich Projektentwicklung, Programmplanung, geophysikalischer Untersuchungen, Projektevaluierung, Geologie und Ressourcenschätzungen.

Jody Dahrouge, President von Dahrouge, sagte: Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem Team von Greenridge bei der Exploration des Projekts Nut Lake, wo wir hoffen, weitere Entdeckungen machen zu können. Das Team von Dahrouge hat eine Reihe von Projekten im Athabasca-Becken in Saskatchewan entwickelt, die in den letzten mehr als 15 Jahren zu bedeutenden Uranentdeckungen geführt haben. Wir sind zuversichtlich, dass das Projekt Nut Lake die Möglichkeit bietet, diesen Erfolg zu wiederholen. Unser Team sieht der Aufnahme der Explorationsaktivitäten im Laufe dieses Jahres mit Spannung entgegen.

Das Projekt befindet sich etwa 55 km nördlich der Uranlagerstätte Angilak² bzw. 180 km südwestlich von Baker Lake (Nunavut) im Yathkyed-Becken (einem Unterbecken des ertragreichen Thelon-Beckens) im kanadischen Territorium Nunavut. Das Projekt besteht aus drei zusammenhängenden Mineralkonzessionen mit einer Gesamtfläche von etwa 4.036 Hektar (ca. 40 km²). Das Projekt beherbergt hochgradige Stichproben aus Erzgängen mit bis zu 4,36 % U3O8, 53,16 oz/t Ag, 1,15 % Pb und 7,0 % Ni¹.

Russell Starr, CEO von Greenridge, merkt an: Ich bin zuversichtlich, dass Dahrouge entscheidend an der Maximierung des Potenzials des Projekts Nut Lake mitwirken wird. Die umfassende Erfahrung des Dahrouge-Teams in der Uranexploration wird bei der Weiterentwicklung des Projekts voraussichtlich von großem Wert sein.

Ernennung eines Beraters

Das Unternehmen freut sich, die Ernennung von Mark Selby zu einem Berater des Unternehmens mit sofortiger Wirkung bekannt zu geben.

Mark Selby ist derzeit CEO von Canada Nickel Company und war zuvor President und CEO von Karora Resources Inc., wo er ein Team leitete, das erfolgreich über 100 Millionen $ aufbrachte und das Nickel-Kobalt-Projekt Dumont in Quebec von einer ersten Ressource zu einem vollständig genehmigten und baureifen Projekt ausbaute.

Mark Selby erklärt: Ich freue mich, mich dem Team von Greenridge Exploration anzuschließen; das Unternehmen stellt eine einzigartige Gelegenheit im wachsenden Uranbereich dar. Angesichts der weltweiten Nachfrage nach Uran ist Greenridge perfekt aufgestellt, um seine Projekte durch die nächsten Erschließungsstufen zu führen und so zum Aufbau eines wichtigen Glieds einer für die westliche Welt kritischen Lieferkette beizutragen.

Herr Selby hatte mehrere leitende Positionen inne, unter anderem bei Unternehmen wie Quadra Mining Ltd., Inco Limited und Purolator Courier, und war außerdem Partner bei Mercer Management Consulting. Seit 2001 gilt er als eine der führenden Autoritäten auf dem Nickelmarkt. Er schloss sein Studium an der Queens University mit einem Bachelor of Commerce (Honours) ab und war auch als Direktor mehrerer Junior-Bergbauunternehmen tätig.

In meinem Namen und dem des Board of Directors heißen wir Herrn Selby in unserem Team willkommen, so Chief Executive Officer Russell Starr. Mit mehr als zwei Jahrzehnten Erfahrung im Bergbau rund um den Globus und 20 Jahren Erfahrung als Direktor bringt Herr Selby ein tiefes Verständnis der Kapitalmärkte und Bergbaukenntnisse mit und wird zweifellos einen Mehrwert bei der Weiterentwicklung unserer Projekte Nut Lake und Weyman schaffen.

Ausgabe von Optionen

Das Unternehmen teilt ferner mit, dass es im Rahmen des Aktienoptionsplans des Unternehmens insgesamt 1.800.000 Incentive-Aktienoptionen (Optionen) zu einem Ausübungspreis von jeweils 0,63 CDN$ an leitende Angestellte, Direktoren und Berater des Unternehmens ausgegeben hat. Jede Option berechtigt den Inhaber bei Zahlung des Ausübungspreises zum Erhalt einer Aktie des Unternehmens. Die Optionen und alle bei ihrer Ausübung ausgegebenen Aktien sind im Einklang mit den Richtlinien der Canadian Securities Exchange an eine Haltefrist von vier Monaten gebunden.

Quellenangaben

1 Quelle: 1978 Assessment report (Nummer 81075) von Pan Ocean Oil Ltd

2 Quelle: Gemeldet von ValOre Metals Corp. in einem technischen Bericht mit dem Titel Technical Report and Resource Update For The Angilak Property, Kivalliq Region, Nunavut, Canada datiert mit 1. März 2013,, der von Michael Dufresne, M.Sc., P.Geo., Mitarbeiter von of APEX Geosciences, Robert Sim, B.Sc., P.Geo., Mitarbeiter von SIM Geological Inc., und Bruce Davis, Ph.D., FAusIMM, Mitarbeiter von BD Resource Consulting Inc., erstellt wurde. Hinweis: Die historische Mineralressourcenschätzung wurde zum Zeitpunkt der Veröffentlichung in Übereinstimmung mit NI 43-101 und den CIM-Standards berechnet, geht jedoch den aktuellen CIM-Definitionsstandards für Mineralressourcen und Mineralreserven (Mai 2014) und den CIM Estimation of Mineral Resources & Mineral Reserves Best Practices Guidelines (November 2019) voraus.

Über Greenridge Exploration Inc.

Greenridge Exploration Inc. (CSE: GXP | FWB: HW3) ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, durch den Erwerb, die Exploration und die Erschließung wichtiger Mineralprojekte in Nordamerika Mehrwert für seine Aktionäre zu schaffen. Das unternehmenseigene Uranprojekt Nut Lake im Thelon-Becken war Gegenstand historischer Bohrungen, die bis zu 9 Fuß mit 0,69 % U3O8 durchteuften, einschließlich 4,90 % U3O8 über 1 Fuß in 8 Fuß Tiefe. Darüber hinaus befindet sich das unternehmenseigene Kupferprojekt Weyman im Südosten von British Columbia im südlichen Teil der berühmten Quesnel Terran. Das Unternehmen steht unter der Leitung eines erfahrenen Managementteams und Board of Directors, die über beträchtliche Erfahrung in der Kapitalbeschaffung und dem Ausbau von Bergbauprojekten verfügen.

Für das Board of Directors

Russell Starr

Chief Executive Officer, Direktor

Telefon: +1 (778) 897-3388

E-Mail: info@greenridge-exploration.com

Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemeldung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Alle Aussagen, bei denen es sich nicht um historische Fakten handelt, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen bezüglich zukünftiger Schätzungen, Pläne, Programme, Prognosen, Projektionen, Ziele, Annahmen, Erwartungen oder Überzeugungen hinsichtlich zukünftiger Leistungen, einschließlich Aussagen bezüglich der risikoarmen Möglichkeit durch den Projekterwerb, des Unternehmens, des Aufbaus eines starken Batteriemetallportfolios mit risikoarmen Möglichkeiten, die sich positiv auf das Unternehmen und seine Aktionäre auswirken, und die Vorlage eines ersten Arbeitsplans durch das Unternehmen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem Aussagen über das Projekt und dessen Mineralisierungspotenzial; die Zielsetzungen, Ziele oder zukünftigen Pläne des Unternehmens im Hinblick auf das Projekt; Aussagen über die Erbringung von Dienstleistungen durch Dahrouge; das erwartete Explorationsprogramm des Unternehmens auf dem Projekt; der erwartete Nutzen der Ernennung von Mark Selby als einen Berater des Unternehmens. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die Erwartungen oder Überzeugungen des Managements des Unternehmens wider, die auf den ihm derzeit zur Verfügung stehenden Informationen basieren. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, einschließlich derer, die von Zeit zu Zeit in den vom Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen aufgeführt sind, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen. Diese Faktoren sollten sorgfältig bedacht werden, und die Leser werden davor gewarnt, sich vorbehaltlos auf solche zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetze gefordert.

Die Canadian Securities Exchange (CSE) übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Greenridge Exploration Inc.

Sunny Parmar

250-997 Seymour Street

V6B 3M1 Vancouver, BC

Kanada

email : info@greenridge-exploration.com

Pressekontakt:

Greenridge Exploration Inc.

Sunny Parmar

250-997 Seymour Street

V6B 3M1 Vancouver, BC

email : info@greenridge-exploration.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Holocaust Gedenkstätten Paris (F) und Mechelen (B) mit KulturPreis Europa ausgezeichnet fashionconsult Webmeeting: 7 Säulen für mehr Rendite