  • Greenvest für hervorragende Service-Qualität ausgezeichnet

    Greenvest wurde vom Deutschen Institut für Service-Qualität (DISQ) mit der Auszeichnung „Von Kunden empfohlen“ geehrt und überzeugt durch Servicequalität, Transparenz und Nachhaltigkeit.

    BildVaihingen an der Enz, 02.10.2025 – Die Plattform Greenvest ist von DISQTrust mit der Auszeichnung „Von Kunden empfohlen“ für ihre hohe Service-Qualität ausgezeichnet worden. DISQTrust ist eine Marke des Deutschen Instituts für Service-Qualität (DISQ), das seit knapp 20 Jahren unabhängige Marktanalysen zur objektiven Bewertung der Service-Qualität in Deutschland durchführt.

    DISQTrust und das DUP UNTERNEHMER Magazin haben im Vorfeld die größte Kundenbewertungskampagne Deutschlands durchgeführt. Über mehrere Kanäle – darunter das DUP Unternehmer Magazin, das auch als Beilage in der _Frankfurter Allgemeinen Zeitung_ und der _Süddeutschen Zeitung_ erscheint – wurden Kundinnen und Kunden dazu aufgerufen, ihre Lieblingsunternehmen zu benennen. Die am häufigsten genannten und am besten bewerteten Unternehmen wurden anschließend in einem mehrstufigen und strengen Prüfprozess analysiert.

    Bewertet wurden unter anderem die Weiterempfehlungsrate, der Web-Auftritt, Online-Service-Elemente und der Kundenservice. Nur Unternehmen mit durchweg guten Ergebnissen erhalten die Auszeichnung „Von Kunden empfohlen“.

    Greenvest konnte in allen geprüften Bereichen überzeugen. Die Plattform hat es sich zur Aufgabe gemacht, nachhaltige Geldanlagen einfach zugänglich zu machen – über ethisch-ökologische Investmentfonds, die auf transparente Weise Rendite und Klimaschutz miteinander verbinden. Besonders positiv aufgefallen sind die benutzerfreundliche Struktur zur Fondsauswahl, die digitale Depoteröffnung sowie die umfassenden Informationsangebote rund um nachhaltige Geldanlage.

    In Zeiten des technologischen Wandels ist es entscheidend, den Kunden auch digital einen erstklassigen Service zu bieten. Greenvest zeigt, wie verständlich, unkompliziert und gleichzeitig verantwortungsvoll Geldanlage heute funktionieren kann.

    _“Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung. Sie bestätigt unseren Anspruch, nachhaltige Investments für alle zugänglich zu machen – klar, transparent und mit einem Höchstmaß an Service“,_ so Daniel Arbeiter, Gründer und Geschäftsführer von Greenvest.

    Mit der Auszeichnung „Von Kunden empfohlen“ unterstreicht Greenvest seinen hohen Anspruch an Qualität, Nutzerfreundlichkeit und nachhaltige Werte. Die Plattform beweist, dass zeitgemäße Finanzdienstleistung und exzellente Service-Qualität Hand in Hand gehen.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Greenvest
    Herr Daniel Arbeiter
    Thymianweg 6
    71665 Vaihingen an der Enz
    Deutschland

    fon ..: 070422608707
    web ..: https://www.greenvest.de
    email : daniel.arbeiter@greenvest.de

    Über Greenvest

    Greenvest ist eine unabhängige Plattform für nachhaltige Investments. Anlegerinnen und Anleger erhalten Zugang zu einer breiten Auswahl an nachhaltigen Investmentfonds und ETF, die sowohl finanzielle Rendite als auch einen messbaren positiven Beitrag für Umwelt und Gesellschaft ermöglichen.

    Das Unternehmen verfolgt das Ziel, nachhaltige Geldanlagen transparenter und leichter zugänglich zu machen. Über die Partnerbanken können Depots direkt online eröffnet werden. Dabei profitieren Kundinnen und Kunden von einem vollständigen Rabatt auf den Ausgabeaufschlag sowie von zusätzlichen Nachhaltigkeitsinitiativen wie der Pflanzung von drei Bäumen für jedes eröffnete Depot.

    Pressekontakt:

    Greenvest
    Herr Daniel Arbeiter
    Thymianweg 6
    71665 Vaihingen an der Enz

    fon ..: 070422608707


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Deutscher Servicepreis 2021 von NTV & dem Deutschen Institut für Service-Qualität für Prime Time fitness
      Heute: PRIME TIME fitness von NTV und dem Deutschen Institut für Service-Qualität mit dem Deutschen Servicepreis 2021 im Bereich Sport und Gesundheit ausgezeichnet....

    2. ECR European Consumer Rights GmbH für Top Service mit sehr gut ausgezeichnet
      Der Abgasskandal taucht zwar nur noch selten in den Nachrichten auf, ist aber mitnichten erledigt, schon gar nicht für die Betroffenen, die jetzt besonders einfach zu ihrem Recht kommen....

    3. Lebenshilfe24 – Ausgezeichnet als Service-Champion 2020
      Welt und ServiceValue untersuchen seit vielen Jahren systematisch die Qualität deutscher Unternehmen aus Kundensicht. In diesem Jahr standen mehr als 380 Branchen auf dem Kundenprüfstand....

    4. Bronzel Service GmbH mit „Excellence Award des Handwerks“ ausgezeichnet
      Erfolgreiche Entwicklung nachhaltiger Strategien in sich stark wandelnden Märkten...

    5. OSTRAUER Baugesellschaft mbH 2021 erneut von Bauherren für Qualität ausgezeichnet
      Unternehmen wird von Bauherrinnen und Bauherren als Top-Hausbaupartner bewertet...

    6. Bauunternehmen sollten Qualität und Service online präsentieren
      Mit der Darstellung von Qualität und Service eines Bauunternehmens ist das so eine Sache. Diese Entscheidungskriterien sollten gut präsentiert werden....

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.