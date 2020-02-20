  • Grenzerfahrung Natur: Sara Pütter in Kanadas Wildnis

    BildSara Pütter: „Wasser, Felsen, Wut“ erscheint am 1. März 2026 bei Reisedepeschen

    Berlin, Februar 2026 – Manchmal beginnt ein neues Leben nicht mit einem Plan, sondern mit einer inneren Bewegung, die keinen Aufschub mehr duldet. In „Wasser, Felsen, Wut“ erzählt Sara Pütter von einem radikalen Schritt: von Stuttgart in die Wildnis British Columbias – und mitten hinein in die eigene Geschichte.

    Das Buch ist kein klassischer Reisebericht. Es ist ein persönliches Memoir über Verlust, Selbstermächtigung und die Kraft der Natur. Zwischen Flüssen, Felsen und endlosen Wäldern ringt die Autorin nicht nur mit der rauen Landschaft Kanadas, sondern mit einer zerrissenen Kindheit, mit Schmerz und mit der Frage, wie Vertrauen wieder wachsen kann – ins Leben und in sich selbst.

    Schonungslos offen, poetisch und mit großer innerer Spannung beschreibt Pütter die Erfahrung, alles Vertraute hinter sich zu lassen. _Wasser, Felsen, Wut_ ist ein Text über Wendepunkte – und über den Mut, sich ihnen zu stellen. Ein Buch für alle, die spüren, dass Veränderung selten bequem ist, aber möglich.

    Sara Pütter, Jahrgang 1991, ist freischaffende Künstlerin, Illustratorin und Dozentin. Sie studierte Szenografie und Kommunikationsdesign in Kiel und Basel. 2015 reiste sie mit einem One-Way-Ticket nach Kanada – eine Reise, die ihrem Leben eine neue Richtung gab. Die im Buch enthaltenen Zeichnungen stammen von der Autorin selbst.

    Lesung im Rahmen der Leipziger Buchmesse:

    19. März 2026, 20:00 Uhr
    tapir, Georgiring 4-7, 04103 Leipzig

    Buchdetails:

    Sara Pütter
    352 Seiten, Broschur mit Prägung
    ISBN 978-3-96348-044-7
    EUR 20 (D)
    Erscheinungstermin: 1. März 2026
    Reisedepeschen, Berlin

    Rezensionsexemplare und Interviewanfragen richten Sie bitte an:

    Kirchner Kommunikation GmbH
    Julia Marquardt

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Reisedepeschen GmbH
    Marianna Hillmer
    Grunewaldstr. 14-15
    10823 Berlin
    Deutschland

    fon ..: 01797999894
    web ..: https://www.reisedepeschen.de
    email : hillmer@reisedepeschen.de

    Reisedepeschen ist ein unabhängiger Berliner Verlag für außergewöhnliche Reisebücher. Seit 2018 veröffentlichen wir literarische Reportagen, persönliche Reiseerzählungen und sorgfältig kuratierte Reisehandbücher. Unsere Bücher verbinden fundierte Recherche mit erzählerischer Tiefe und einem besonderen Sinn für Gestaltung.
    Wir glauben an das Reisen als Haltung: neugierig, respektvoll und offen für Perspektivwechsel. Deshalb erzählen unsere Autorinnen und Autoren nicht nur von Orten, sondern von Begegnungen, Wendepunkten und gesellschaftlichen Zusammenhängen.

    Sara Pütter, geboren 1991, ist freischaffende Künstlerin, Illustratorin und Dozentin. Sie studierte Szenografie und Kommunikationsdesign mit Schwerpunkt Illustration in Kiel und Basel. 2015 reiste sie mit einem One-Way-Ticket nach Kanada – eine Erfahrung, die ihrem Leben eine neue Richtung gab und den Grundstein für ihr Memoir „Wasser, Felsen, Wut“ legte.

    Pressekontakt:

    Kirchner Kommunikation GmbH
    Frau Julia Marquardt
    Gneisenaustraße 85
    10961 Berlin

    fon ..: 030 84711813
    email : marquardt@kirchner-pr.de


