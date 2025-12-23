GSZ Gabelstaplerzentrum GmbH baut Marktposition in der DACH-Region aus: Integrierte Intralogistik-Lösungen

In der DACH-Region stärkt die GSZ Gabelstaplerzentrum GmbH ihre Marktposition mit sofort verfügbaren Gebrauchtstaplern, Lithium-Ionen-Neugeräten und einem grenzüberschreitenden Servicekonzept.

Die GSZ Gabelstaplerzentrum GmbH, mit Hauptsitz in Dußlingen und Niederlassungen in Neu-Ulm, Erkrath, Österreich und der Schweiz, festigt ihre Rolle als leistungsstarker Partner für Flurförderzeuge im deutschsprachigen Raum. Unter der Leitung der Geschäftsführer Erich Janusch und Max Haneder bietet das Unternehmen ein breites Spektrum an sofort verfügbaren Gebrauchtstaplern sowie technologisch führenden Neugeräten, insbesondere Lithium-Ionen-Staplern der Marke Heli. Mit einem Fokus auf hohe Lagerverfügbarkeit, flexible Mietkonzepte und ein grenzüberschreitendes Servicenetzwerk adressiert die GSZ die steigenden Anforderungen von Industrie und Handel an effiziente, ausfallsichere Materialflusslösungen.

(Dußlingen, 23.12.2025) – In einem wirtschaftlichen Umfeld, das von volatilen Lieferketten und hohem Kostendruck geprägt ist, gewinnt die Flexibilität in der Intralogistik massiv an Bedeutung. Die GSZ Gabelstaplerzentrum GmbH reagiert auf diese Marktanforderungen mit einer strategischen Erweiterung ihres Portfolios, das die Vorteile eines markenunabhängigen Handels mit der Innovationskraft moderner Antriebstechnologien verbindet.

Verfügbarkeit als Schlüsselfaktor Seit der Gründung im Jahr 2001 hat sich das Unternehmen kontinuierlich entwickelt. Ein wesentlicher Pfeiler des Erfolgs ist der umfangreiche Bestand an werkstattgeprüften Gebrauchtgeräten renommierter Hersteller wie Linde, Still und Jungheinrich. Durch die massive Ausweitung der Lagerkapazitäten an den Standorten in Baden-Württemberg (Dußlingen) und Bayern (Neu-Ulm) kann die GSZ Gabelstaplerzentrum GmbH Unternehmen kurzfristig mit benötigten Geräten versorgen – ein entscheidender Vorteil gegenüber den oft langen Lieferzeiten bei Werksbestellungen.

Fokus auf Lithium-Ionen-Technologie Parallel zum Gebrauchtmarkt treibt die GSZ die Modernisierung von Flotten durch die Partnerschaft mit Heli voran. Im Zentrum stehen dabei Gabelstapler mit Lithium-Ionen-Technologie. Diese Fahrzeuge zeichnen sich durch Wartungsfreiheit, Zwischenladungsfähigkeit und Emissionsfreiheit aus, was sie zur idealen Wahl für den Mehrschichtbetrieb und sensible Bereiche wie die Lebensmittelindustrie macht. Modelle der G2-Serie bieten dabei technische Features wie Kälteresistenz und fortschrittliche Sicherheitsassistenzsysteme, die Arbeitsprozesse nicht nur effizienter, sondern auch sicherer gestalten.

Ganzheitlicher Serviceansatz in der DACH-Region „Unser Anspruch ist es, für jeden logistischen Bedarf die passende Lösung bereitzustellen – sei es durch Kauf, Miete oder Leasing“, erklärt die Unternehmensführung. Dieses Versprechen wird durch eine dezentrale Struktur untermauert. Neben den deutschen Standorten in Dußlingen, Neu-Ulm und Erkrath (NRW) gewährleisten eigene Niederlassungen in Vorchdorf (Österreich) und Rotkreuz (Schweiz) eine direkte Kundenbetreuung ohne Sprachbarrieren oder lange Anfahrtswege. Das Dienstleistungsportfolio umfasst dabei nicht nur die Bereitstellung der Maschinen, sondern auch den technischen Service, die Ersatzteilversorgung und maßgeschneiderte Finanzierungsmöglichkeiten.

Die GSZ Gabelstaplerzentrum GmbH ist ein spezialisiertes Handels- und Serviceunternehmen für Flurförderzeuge und Lagertechnik. Mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung am Markt bietet das Unternehmen ein umfassendes Leistungsspektrum aus Verkauf, Vermietung, Service und Ankauf. Das Angebot reicht von handgeführten Hubwagen bis hin zu Schwerlaststaplern und umfasst sowohl geprüfte Gebrauchtgeräte führender Marken als auch Neufahrzeuge des Herstellers Heli. Mit Hauptsitz in Dußlingen und weiteren Standorten in Deutschland, Österreich und der Schweiz steht die GSZ für Kundennähe und schnelle Reaktionszeiten im gesamten DACH-Raum.

